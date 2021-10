213 Sports e WSL Latin America realizam o Saquarema Surf Festival

Evento apresentado pela Prefeitura de Saquarema, com patroc√≠nios de Quiksilver, ROXY, 51 Ice e os apoios de Orthopride e Stanley Brasil, marca o retorno das competi√ß√Ķes da World Surf League √† Capital Nacional do Surf

Saquarema Surf Festival - WSL / WSL Latin America

A "tempestade brasileira" que vem tomando conta do surfe mundial nos √ļltimos anos est√° de malas prontas para voltar para casa. O Saquarema Surf Festival desembarca em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 21 de novembro. O evento, que marca a retomada das competi√ß√Ķes de surfe no pa√≠s, √© uma realiza√ß√£o da 213 Sports, empresa do grupo V3A, em parceria com a World Surf League (WSL), √© apresentado pela Prefeitura de Saquarema, com os patroc√≠nios de Quiksilver, ROXY, 51 Ice e apoios de Orthopride e Stanley Brasil.

"Nos inspiramos no Festival de Saquarema de 1976, que deu destaque para Saquarema em todo Brasil e colocou a cidade no destino de todos os surfistas brasileiros. O Saquarema Surf Festival irá celebrar o surfe através do estilo de vida e esporte", afirma Pedro Dau Mesquita, sócio e diretor comercial da 213 Sports.

O Saquarema Surf Festival reunir√° tr√™s campeonatos, o Quiksilver|ROXY Pro com etapas do Qualifying Series valendo 3.000 pontos na corrida pelo acesso regional para o WSL Challenger Series, da categoria Pro Junior Sub 20, fomentando a base do esporte, e do Longboard Pro. Ser√° um evento totalmente igualit√°rio, um dos pilares incentivados pela WSL, uma vez que as tr√™s competi√ß√Ķes ter√£o premia√ß√Ķes de mesmo valor para homens e mulheres. O evento ser√° realizado em mem√≥ria do surfista Leonardo Neves, um dos expoentes do esporte no pa√≠s, morador e √≠dolo da cidade, que faleceu em 2019, durante a disputa de um campeonato na mesma praia de Ita√ļna, onde acontecer√° o evento.

"√Č com grande alegria e satisfa√ß√£o que retornaremos √† Saquarema, com um novo evento na Capital Nacional do Surfe", disse o CEO da WSL Latin America, Ivan Martinho. "Agora temos uma nova data no calend√°rio esportivo da cidade, para se juntar ao Oi Rio Pro que voltar√° a ser realizado em 2022. O Saquarema Surf Festival ter√° competi√ß√Ķes importantes do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para o Mundial Pro Junior e de Longboard, todas para homens e mulheres competirem. Certamente, ser√° uma semana intensa na Praia de Ita√ļna e antecipadamente parabenizamos nossa licenciada para realizar o evento, 213 Sports, bem como todos os patrocinadores, especialmente a Prefeitura de Saquarema, sempre comprometida e incentivando nosso esporte".

A onda da Praia de Ita√ļna (Cr√©dito: Daniel Smorigo / World Surf League) - WSL / Daniel Smorigo

√ćdolos do esporte t√™m presen√ßa confirmada: Adriano de Souza, campe√£o mundial de surfe, Silvana Lima e Phil Rajzman, bicampe√£o campe√£o mundial de Longboard As competi√ß√Ķes ter√£o participa√ß√£o de √≠dolos do esporte como o campe√£o mundial Adriano de Souza, Silvana Lima, Phil Rajzman, bicampe√£o mundial de longboard. Al√©m de revela√ß√Ķes que j√° inspiram a nova gera√ß√£o, como Lucas Vicente, campe√£o mundial Pro Junior 2019, Sophia Medina e Taina Hinckel. E idolos locais como Lucas Chianca e Raoni Monteiro.

Com tantos atrativos, o Saquarema Surf Festival promete ser o palco ideal para viver a experiência, não apenas da retomada do surfe no país, mas também do lifestyle do esporte que não para de crescer no Brasil, atraindo cada vez mais investimentos, fãs e atenção do mercado.

"Estamos muito felizes com a volta das etapas mundiais de surfe no Brasil depois de per√≠odos dif√≠ceis com tantas restri√ß√Ķes necess√°rias. Reconhecemos a import√Ęncia deste evento para o segmento e para o momento do surfe no pa√≠s. E para a Quiksilver e Roxy, fazer parte disso √© um privil√©gio. A retomada da Quiksilver no core surf hoje √© o nosso foco e n√£o poderia ser diferente, este √© o in√≠cio de um plano de a√ß√£o para estas duas grandes marcas, e esperamos anunciar mais novidades em breve", afirma Tatiana Rovella, marketing manager da Quiksilver e Roxy no Brasil.

Surfe movimenta a economia local e gera impacto milion√°rio na cidade Considerada a Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Ita√ļna o principal palco do esporte no pa√≠s. Sede da etapa brasileira do WSL Championship Tour, em 2019 a cidade teve impacto positivo de R$ 15 milh√Ķes na economia do munic√≠pio, principalmente nos segmentos ligados √† atividade tur√≠stica. Devido √† pandemia de Covid-19, a elite mundial do surfe n√£o esteve em Saquarema em 2020 e 2021. Agora, a expectativa √© que o Saquarema Surf Festival reabra o caminho para os f√£s de surfe at√© a cidade.

Segundo a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, "a realização do Saquarema Surf Festival é um marco importante para a retomada do nosso calendário esportivo. Estamos trabalhando para recepcionar todos os turistas e apaixonados pelo surf da melhor forma possível, tudo com muita segurança e seguindo todos os protocolos sanitários em vigor".

O Saquarema Surf Festival também marcará a inauguração do Centro de Treinamento Leo Neves, um projeto da Prefeitura de Saquarema dedicado a atender gratuitamente atletas amadores ou profissionais com idade entre 10 e 20 anos. A iniciativa pretende valorizar o talento dos jovens surfistas locais, possibilitando acesso a treinamento especializado visando desenvolver suas potencialidades para atingir o mais alto nível do surfe.

O Centro de Treinamento Leo Neves ser√° inaugurado na abertura do Saquarema Surf Festival - 213 Sports - WSL / WSL Latin America

O Centro de Treinamento Leo Neves, est√° localizado na Praia de Ita√ļna, palco da etapa brasileira do World Surf League Championship Tour desde 2017. A nova estrutura √© um equipamento multidisciplinar. Ser√£o ofertadas vagas para alunos em vulnerabilidade social que receber√£o, al√©m dos treinamentos espec√≠ficos, alimenta√ß√£o, aulas de ingl√™s, acompanhamento cl√≠nico, fisioter√°pico, psicol√≥gico, nutricional e assist√™ncia social.

Sobre a 213 Sports: Fundada por Pedro Dau, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a ag√™ncia foi adquirida pela V3A e, desde ent√£o, responde pela vertical de Esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports j√° realizou mais de 50 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 20 milh√Ķes de pessoas no Brasil e no mundo. A ess√™ncia da 213 Sports v√™ o esporte como engajamento, entretenimento e, principalmente, uma v√°lvula de escape para as marcas que buscam aten√ß√£o do consumidor final. Insights estrat√©gicos alinhados com o posicionamento da marca, excel√™ncia na execu√ß√£o e resultados mensur√°veis com retorno social, sempre que poss√≠vel, s√£o as bases que sustentam a excel√™ncia da 213 Sports. Respons√°vel por in√ļmeros cases, a ag√™ncia se destaca por realiza√ß√Ķes como CamelBak Race, Casa ON Running, Oi Rio Pro, Pel√© Academia, Praia Para Todos, Sephora Beauty Run, WSL House, entre outros.