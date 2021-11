Mateus Herdy estreia no Saquarema Surf Festival batendo os recordes do Quiksilver Pro QS 3000

O Saquarema Surf Festival Quiksilver Pro QS em memĂłria a Leo Neves, apresentado pela Prefeitura de Saquarema, abriu o Quiksilver Pro QS 3000 na terça-feira, com um show de surfe nas boas ondas da Praia de ItaĂșna. Na Ășltima bateria do dia, o catarinense Mateus Herdy usou os aĂ©reos para bater todos os recordes, somando notas 8,50 e 7,50. O surfista patrocinado pela Quiksilver, superou as marcas dos outros destaques do dia, o local de Saquarema, Raoni Monteiro, Gabriel AndrĂ© e Felipe Alves. Foram realizadas 24 baterias, atĂ© a metade da segunda fase do Quiksilver Pro QS 3000, que continua a partir das 8h00 da quarta-feira na Praia de ItaĂșna. No terceiro dia, tambĂ©m serĂĄ iniciado o Roxy Pro QS 3000 feminino, tudo ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Mateus jĂĄ abriu sua bateria voando num aĂ©reo full rotation incrĂ­vel, que valeu nota 7,50. Depois, pegou outra direita que armou a rampa para repetir o giro completo no ar, ainda mais alto e com maior amplitude, para se tornar o recordista absoluto do Quiksilver Pro QS 3000, somando nota 8,50 na vitĂłria por 16,00 pontos. O catarinense ainda nĂŁo tinha surfado no mar gelado de ItaĂșna, pois sua bagagem e suas pranchas foram extraviadas e sĂł chegaram em Saquarema na terça-feira.

"Eu quis chegar um pouco antes aqui, mas minha bagagem nĂŁo veio e sĂł chegaram hoje da companhia aĂ©rea. EntĂŁo, nem deu tempo de surfar antes da bateria", contou Mateus Herdy. "Mas, a prancha estava no pĂ© e quando vi as ondas, nossa, estavam muito divertidas. Tem altas ondas e a imagem que tenho de ItaĂșna Ă© exatamente esse mar que eu surfei. Tinha algumas esquerdas, que acabei nem olhando pra elas, porque esse vento na boca das direitas Ă© muito bom para os aĂ©reos, entĂŁo deu tudo certo".

Mateus Herdy - WSL / Tony Dandrea

O catarinense Ă© uma das promessas da nova geração brasileira e estĂĄ na briga direta por vagas para a elite do World Surf League Championship Tour de 2022, que serĂŁo decididas no evento que começa no dia 25 deste mĂȘs no HavaĂ­. Mateus Herdy ganhou o tĂ­tulo mundial Pro Junior Sub-18 em 2018 e foi semifinalista da penĂșltima etapa do WSL Challenger Series 2021, o Quiksilver Pro France, subindo para o 17.o lugar no ranking que classifica 12 surfistas para o CT 2022. O Saquarema Surf Festival Ă© sua Ășltima parada antes da batalha final por um lugar na "seleção brasileira" da WSL.

Mateus estreou na bateria que fechou a terça-feira e foi uma das melhores do dia. A briga pela outra vaga para a terceira fase do Quiksilver Pro QS 3000 foi intensa e sĂł decidida nas ondas surfadas nos Ășltimos minutos. O surfista da RegiĂŁo dos Lagos do Rio de Janeiro, JosĂ© Eduardo, pegou boas esquerdas em ItaĂșna e se classificava em segundo lugar. O paulista Diego Aguiar apostou nos aĂ©reos de backside nas direitas e estava em terceiro. JĂĄ o peruano Miguel Tudela era o Ășltimo, mas pegou uma boa direita para atacar forte de backside, com uma sĂ©rie de quatro pancadas verticais muito potentes que valeram nota 6,90. Com ela, eliminou os outros dois brasileiros.

"O Didi (Diego Aguiar) e o outro brasileiro (JosĂ© Eduardo) que eu nĂŁo conhecia direito, surfaram muito bem tambĂ©m e eu tava torcendo pro Didi", confessou Mateus Herdy. "SĂł que o Miguel (Tudela) Ă© um batalhador. A gente compete sempre no Circuito Mundial do QS, entĂŁo foi bem emocionante e fechou o dia com chave de ouro". O catarinense volta a se apresentar na bateria que tambĂ©m vai fechar a quarta-feira. Ela marcarĂĄ a estreia do cabeça de chave nĂșmero 1 do Quiksilver Pro QS 3000, o top do CT, Yago Dora.

Mateus Herdy - WSL / Thiago Diz

LOCAL DE SAQUAREMA - Dos 128 participantes da etapa masculina do WSL Qualifying Series promovida pelo Saquarema Surf Festival, 80 estrearam na terça-feira e apenas 32 seguem na disputa do tĂ­tulo na Praia de ItaĂșna. Foram realizadas um total de 24 baterias, as 16 da rodada inicial e as 8 primeiras das 16 da segunda fase. Os Ășnicos surfistas que ganharam os dois confrontos que disputaram, foram o local de Saquarema, Raoni Monteiro, o paulista Gabriel AndrĂ©, o paraibano Felipe Alves e o catarinense Heitor Mueller.

Raoni era muito amigo do homenageado pelo evento realizado pela 213 Sports, o bicampeĂŁo brasileiro LĂ©o Neves, que tambĂ©m morava na Capital Nacional do Surf e faleceu em 2019, enquanto disputava uma bateria em um evento local nas mesmas ondas da Praia de ItaĂșna. Raoni vem de um excelente resultado na outra etapa da WSL Latin America, encerrada no domingo em FlorianĂłpolis, onde tambĂ©m entrou na primeira fase e sĂł parou nas quartas de final. Ele foi o primeiro a se destacar em Saquarema, encabeçando as listas de recordes do evento apĂłs sua segunda vitĂłria, surfando as direitas de ItaĂșna.

"EstĂĄ aquela ItaĂșna nĂŁo muito fĂĄcil, com marĂ© cheia, vento leste bem forte e eu tentei pegar as direitas mesmo", disse Raoni Monteiro. "Na primeira, eu fiz uma manobra ali no limite, depois um cutback bom e um floater no buraco, que senti a prancha flutuando. Mas, segurei pra conseguir uma nota boa (6,75). Foi difĂ­cil, mas consegui passar em primeiro de novo, entĂŁo agora Ă© descansar, para vir preparado amanhĂŁ (quarta-feira)".

Raoni Monteiro - WSL / Tony Dandrea

OUTROS DESTAQUES - Logo apĂłs Raoni Monteiro derrotar trĂȘs jovens surfistas, Amando Tenorio, Fernando Junior e Luan Wood, o paulista Gabriel AndrĂ© superou todos os seus recordes no confronto seguinte. O guarujaense usou muita força nas manobras, para receber notas 8,25 e 7,00 na terceira bateria da segunda fase do Quiksilver Pro QS 3000. Estas marcas sĂł foram superadas por Mateus Herdy, que aumentou os recordes de nota para 8,50 e o de pontos de 15,25 para 16,00.

"Só tenho que agradecer a Deus por estar de volta as competiçÔes, porque jå tinha até pensado em parar de surfar, pela falta de um patrocinador principal", contou Gabriel André. "Mas, resolvi competir nessas duas etapas do Brasil e Saquarema é um lugar que me sinto bem. Gosto dessa onda pra caramba, é pesada, forte, jå consegui bons resultados aqui como amador e só quero mostrar o meu surfe. Eu estava focando em mandar uma primeira manobra forte, porque sabia que se abrisse com um manobrão grande, a nota ia pra cima. Foi o que aconteceu e amanhã tem mais".

Gabriel Andre - WSL / Tony Dandrea

O catarinense Niccolas Padaratz, filho do ex-top do CT, Neco Padaratz, passou junto com Gabriel André para a rodada de estreia das principais estrelas do Saquarema Surf Festival, na terceira fase do Quiksilver Pro QS 3000. Na disputa seguinte, o paraibano Felipe Alves também superou as marcas do Raoni Monteiro. Ele recebeu nota 7,75 na melhor onda e totalizou 13,85 pontos, ficando em terceiro lugar nas listas de recordes do campeonato.

Alguns surfistas de outros paĂ­ses tambĂ©m avançaram para enfrentar os cabeças de chave do evento realizado em memĂłria a LĂ©o Neves e apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema. Os chilenos Leon De La Torre e Gustavo Dvorquez estrearam na quinta bateria da segunda fase, eliminando dois brasileiros que vieram classificados da rodada inicial. O uruguaio Sebastian Olarte barrou mais dois, para passar em segundo na bateria vencida por Matheus Navarro. E na Ășltima do dia, o peruano Miguel Tudela despachou mais dois no minuto final.

Miguel Tudela - WSL / Tony Dandrea

MAIS ESTREIAS - Na quarta-feira, mais 32 surfistas vĂŁo estrear no Quiksilver Pro QS 3000. SerĂŁo 16 entrando nas 8 baterias restantes da segunda fase, que ficaram para abrir o terceiro dia do Saquarema Surf Festival. Os outros fazem parte da lista dos 32 cabeças de chave da terceira e Ășltima rodada com 16 baterias. As oito primeiras vĂŁo fechar a quarta-feira e nelas estĂŁo dois surfistas que jĂĄ venceram etapas do WSL Qualifying Series em Saquarema, o catarinense Willian Cardoso campeĂŁo em 2010 e Alex Ribeiro na Ășltima em 2015.

Willian estĂĄ na segunda bateria, junto com os igualmente experientes Raoni Monteiro e HizunomĂȘ Bettero e o mais jovem, Renan Pulga. Alex entra na quarta, com o argentino JosĂ© Gundesen e dois classificados na terça-feira, Felipe Alves e Niccolas Padaratz. Na oitava, que vai fechar o terceiro dia, estreia o cabeça de chave nĂșmero 1 do Quiksilver Pro QS 3000, Yago Dora, contra Mateus Herdy, Krystian Kymerson e local de Saquarema, Arthur MĂĄximo.

Felipe Alves - WSL / Tony Dandrea

ROXY PRO QS 3000 - Entre as oito baterias restantes da segunda fase e as oito primeiras da terceira fase masculina, serĂĄ dada a largada no Roxy Pro QS 3000. As 32 concorrentes ao tĂ­tulo feminino, estĂŁo divididas em oito baterias na rodada inicial. Entre elas, trĂȘs atletas que participaram da estreia do surfe nas OlimpĂ­adas, esse ano no JapĂŁo, a peruana Daniella Rosas na primeira bateria, a equatoriana Dominic Barona na terceira e a brasileira Silvana Lima na oitava.

Todas as atençÔes tambĂ©m estarĂŁo voltadas para a jovem surfista patrocinada pela Roxy, Laura Raupp, que vai defender a liderança do ranking regional da WSL Latin America no Saquarema Surf Festival. A jovem catarinense, de apenas 15 anos de idade, surpreendeu ao vencer a primeira etapa do WSL Qualifying Series que disputou, encerrada no Ășltimo domingo em FlorianĂłpolis. Laura estĂĄ escalada na quinta bateria, com a peruana Sol Aguirre e duas brasileiras, Karol Ribeiro e Sol Carrion.

Dominic Barona à esquerda de boné e Silvana Lima à direita - WSL / Thiago Diz

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema, Ă© um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar uma etapa do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, todas para homens e mulheres competirem na Praia de ItaĂșna. O evento tem patrocĂ­nio da Quiksilver, ROXY, 51 ICE, Corona, apoio da Orthopride, Stanley Brasil, Monster Energy e parceria da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema (ASS), MegAçaĂ­ e dos sites Ricosurf e Waves. O evento serĂĄ transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agĂȘncia foi adquirida pela V3A e, desde entĂŁo, responde pela vertical de Esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports jĂĄ realizou mais de 50 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 20 milhĂ”es de pessoas no Brasil e no mundo. A essĂȘncia da 213 Sports vĂȘ o esporte como engajamento, entretenimento e, principalmente, uma vĂĄlvula de escape para as marcas que buscam atenção do consumidor final. Insights estratĂ©gicos alinhados com o posicionamento da marca, excelĂȘncia na execução e resultados mensurĂĄveis com retorno social, sempre que possĂ­vel, sĂŁo as bases que sustentam a 213 Sports. ResponsĂĄvel por inĂșmeros cases, a agĂȘncia se destaca por realizaçÔes como CamelBak Race, Casa ON Running, Oi Rio Pro, PelĂ© Academia, Praia Para Todos, Sephora Beauty Run, WSL House, entre outros.