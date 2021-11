Discípulo de Leonardo Neves incendeia a torcida no Saquarema Surf Festival

O surfista local de Saquarema, Arthur M√°ximo, incendiou a torcida na Praia de Ita√ļna com uma vit√≥ria emocionante fechando a quarta-feira do Saquarema Surf Festival em mem√≥ria a Leo Neves, apresentado pela Prefeitura de Saquarema. O disc√≠pulo do bicampe√£o brasileiro homenageado no evento realizado pela 213 Sports, derrotou os favoritos Yago Dora, Mateus Herdy e Krystian Kymerson, com os recordes do dia no Quiksilver Pro QS 3000. Na quarta-feira, tamb√©m foi iniciado o Roxy Pro QS 3000 e Silvana Lima fez a melhor apresenta√ß√£o da primeira fase. O show de surfe continua nesta quinta-feira, com os campe√Ķes mundiais Adriano de Souza e Lucas "Chumbo" Chianca estreando na bateria que come√ßa as 7h00 na Praia de Ita√ļna, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"Eu sempre vinha no projeto do Leo (Neves) e era muito treino nesse tipo de onda, nessas esquerdas, que são o ponto forte do meu surfe de backside, onde consegui ali a nota 8,75", disse Arthur Máximo, sobre a maior nota do Quiksilver Pro QS 3000. "Estou muito feliz e não tenho nem o que falar. Parecia até uma final e eu estava super tenso antes da bateria. Eu ganhei a triagem (da Associação de Surf de Saquarema) para entrar no rounde 64 (terceira fase) e já sabia que ia enfrentar o Yago Dora, mas não sabia que os outros iam ser o Mateus Herdy e o Krystian Kymerson".

Arthur Maximo - WSL / Flor Yanez

Arthur M√°ximo j√° estava emocionado nessa hora da entrevista. Quando ele saiu do mar, foi carregado pela torcida at√© a arena do Saquarema Surf Festival, toda produzida com imagens do bicampe√£o brasileiro Leo Neves, que faleceu em 2019 enquanto disputava uma bateria de um evento local, nas mesmas ondas da Praia de Ita√ļna. Arthur entrou direto na terceira fase, na bateria do cabe√ßa de chave n√ļmero 1 do Quiksilver Pro QS 3000, Yago Dora, por ter vencido a triagem para os surfistas locais, promovida pela Associa√ß√£o de Surf de Saquarema (ASS).

"Quanto eu estava lá no outside, depois que todo mundo saiu no fim da bateria, só pensei que essa bateria era para o Leo (Neves)", continuou Arthur Máximo, já chorando de emoção na entrevista. "Não tenho nem palavras. O cara é o meu ídolo, o campeonato é dele e eu vou surfar pra ele. Só quem estava aqui naquele dia do acontecimento, sabe como é que foi. Eu vi a pior cena da minha vida. Era o meu ídolo ali e não tenho nem palavras para descrever".

Arthur Maximo - WSL / Flor Yanez

Foi assim, com muita emo√ß√£o, que foi encerrado com chave de ouro o terceiro dia do Saquarema Surf Festival, com a melhor bateria da quarta-feira nas boas ondas da Praia de Ita√ļna. Nela estavam Yago Dora, nono melhor surfista do mundo no World Surf League Championship Tour deste ano, Mateus Herdy, recordista absoluto do Quiksilver Pro QS 3000 na ter√ßa-feira e Krystian Kymerson, campe√£o brasileiro e especialista em manobras a√©reas.

Mateus apostou nas direitas como no dia anterior, quando totalizou ainda imbat√≠veis 16,00 pontos na etapa masculina do WSL Qualifying Series do Saquarema Surf Festival, com as notas 8,50 e 7,50 recebidas pelos seus a√©reos. Krystian tamb√©m escolheu as direitas para voar. Yago preferiu as esquerdas, para mostrar a for√ßa do seu frontside agressivo, que o levou at√© as semifinais na estreia da etapa brasileira do CT em Saquarema, em 2017. A Praia de Ita√ļna encheu para assistir essa bateria e, quem roubou a cena, foi Arthur M√°ximo.

Mateus Herdy - WSL / Tony D'Andrea

Ele pegou uma esquerda da série, que abriu uma longa parede para mostrar a potência do seu backside, combinando batidas verticais com fortes rasgadas, que arrancaram nota 8,75 dos juízes, a maior das 40 baterias do Quiksilver Pro QS 3000 disputadas até a quarta-feira. Com ela, Arthur Máximo assumiu a liderança e Yago também massacrou uma esquerda, que valeu nota 8,00, para ficar em segundo lugar.

Nos minutos finais, Mateus começou a completar os aéreos que vinha arriscando nas direitas e chegou a igualar os 13,10 pontos do Yago, quando conseguiu sua maior nota, 6,85. Krystian Kymerson também usou os aéreos nas direitas, voando no início e no fim de uma mesma onda. Ele precisava de 6,46 para tirar o segundo lugar do Yago, mas a nota saiu 6,10 e permaneceu em quarto, com 12,75 pontos. Dora se classificou em segundo, por ter uma nota maior do que o Mateus, com Arthur Maximo vencendo a bateria com o maior placar do dia, 13,75.

LOCAL DE SAQUAREMA - Outro local de Saquarema que avan√ßou para a rodada dos 32 melhores do Quiksilver Pro QS 3000, foi Raoni Monteiro, que era muito amigo do homenageado pelo Saquarema Surf Festival, Leo Neves. Raoni est√° invicto nas ondas de Ita√ļna, ganhando sua terceira bateria contra outro grande amigo que est√° hospedado em sua casa, Hizunom√™ Bettero, o tamb√©m paulista Renan Pulga e o catarinense Willian Cardoso, campe√£o de uma etapa do WSL Qualifying Series em Saquarema em 2010.

Raoni Monteiro - WSL / Flor Yanez

"Estou surfando em casa, mas estou nervoso pra caramba, com a maior press√£o, porque estou vindo de um bom resultado, uma quarta de final l√° do Sul, com boas apresenta√ß√Ķes, bom material com o Ricardo Martins arrepiando nas minhas pranchas e consegui passar mais uma, gra√ßas a Deus", disse Raoni Monteiro.

Ele tamb√©m falou um pouco sobre o seu grande amigo, Leo Neves: "√Č emocionante! A gente sente a presen√ßa do esp√≠rito do Leo aqui. Todo lugar que a gente olha, tem fotos do Leo, altas imagens dele e quero agradecer a WSL e os organizadores, por estarem fazendo esse evento em homenagem ao Leo. Ele foi uma pessoa muito importante no meio do surfe e √© maneiro ver o Valentim (filho dele) seguir o legado do Leo, com aquele mesmo jeito do pai".

Al√©m de Willian Cardoso, que avan√ßou junto com Raoni Monteiro para a quarta fase do Quiksilver Pro QS 3000, outro campe√£o de etapas do WSL Qualifying Series em Saquarema se classificou na tarde da quarta-feira. Alex Ribeiro ganhou a √ļltima delas em 2015 e estreou com vit√≥ria, sobre o argentino Jos√© Gundesen, com ambos eliminando dois classificados da terceira fase, Felipe Alves e Niccolas Padaratz.

Alex Ribeiro - WSL / Tony D'Andrea

CAMPE√ēES MUNDIAIS - A etapa masculina do WSL Qualifying Series do Saquarema Surf Festival foi iniciada na ter√ßa-feira com 144 surfistas e apenas 48 seguem na disputa do t√≠tulo. Dezesseis j√° passaram para a rodada dos 32 melhores nos confrontos que fecharam a quarta-feira, com Arthur M√°ximo e Yago Dora conquistando as √ļltimas vagas do dia. Outros dezesseis ainda nem estrearam no evento apresentado pela Prefeitura de Saquarema. Eles v√£o abrir a quinta-feira.

E o quarto dia vai come√ßar mais cedo, √†s 7h00, com dois campe√Ķes mundiais logo na primeira bateria, Adriano de Souza que conquistou o t√≠tulo do CT em 2015 e o surfista de Saquarema, Lucas "Chumbo" Chianca, que j√° tem trof√©u de melhor do mundo no circuito de ondas gigantes da World Surf League. Os dois v√£o enfrentar o catarinense Caetano Vargas e potiguar Mateus Sena.

E no segundo confronto da quinta-feira, às 7h20, estão os finalistas da etapa da WSL Latin America encerrada no domingo em Florianópolis, o campeão Eduardo Motta e o vice, Michael Rodrigues. Os outros cabeças de chave que vão estrear no Saquarema Surf Festival, são o peruano Alonso Correa e o brasileiro Bino Lopes na terceira bateria do dia, na quarta entram o irmão do Lucas, João Chianca, o Chumbinho, com Marcos Correa, depois tem Wiggolly Dantas e Marco Fernandez na quinta, Samuel Pupo e Jessé Mendes na sexta, Victor Bernardo e Uriel Sposaro na sétima e Jadson André e Gabriel Klaussner na que fecha a terceira fase do Quiksilver Pro QS 3000.

Yago Dora - WSL / Tony D'Andrea

ROXY PRO QS 3000 - J√° todas as 32 concorrentes ao t√≠tulo do Roxy Pro QS 3000 estrearam na quarta-feira, entre as oito baterias restantes da segunda fase masculina e as oito primeiras da terceira. Entre elas, tr√™s surfistas que participaram das Olimp√≠adas de T√≥quio, no Jap√£o, a peruana Daniella Rosas, a equatoriana Dominic Barona e a brasileira Silvana Lima. As tr√™s confirmaram o favoritismo e ganharam suas primeiras baterias na Praia de Ita√ļna.

A namorada do saquaremense João Chianca, Summer Macedo, também venceu a dela, mas alguns resultados surpreenderam. Um foi a eliminação de duas peruanas, a bicampeã sul-americana Pro Junior de 2017 e 2018, Sol Aguirre, e a vice-campeã da etapa do QS de Florianópolis, Melanie Giunta. A campeã, Laura Raupp, de apenas 15 anos, se classificou na bateria que Sol Aguirre perdeu, mas em segundo lugar na disputa vencida por outra jovem surfista, a baiana Sol Carrion, de 16 anos, que está estreando em etapas do QS no Saquarema Surf Festival.

Dominic Barona - WSL / Tony D'Andrea

Já Melanie Giunta, foi barrada por outra jovem peruana, Kalea Gervasi, no confronto que terminou com vitória de outra bicampeã sul-americana Pro Junior da WSL Latin America, Taina Hinckel. A irmã do tricampeão mundial, Sophia Medina, também ganhou a sua, mas o destaque do dia foi a experiente Silvana Lima, que bateu todos os recordes femininos. Na bateria que fechou a primeira fase do Roxy Pro QS 3000, a cearense tirou nota 7,50 na melhor onda e totalizou 12,75 pontos.

"Estou superfeliz por ter começado bem aqui, porque perdi de cara em Floripa e fiquei meia abalada. Mas, Saquarema sempre me traz boas energias, boas lembranças e consegui pegar boas ondas para vencer", disse Silvana Lima. "Foi só o começo, mas o surfe tá no pé, evoluindo cada vez mais e isso é uma coisa que me fortalece. Não vou me aposentar tão cedo e amanhã (quinta-feira) tenho uma entrevista no consulado, para viajar pro Havaí. Espero que dê tudo certo e vou em busca de um bom resultado lá no Challenger Series de Haleiwa".

Silvana Lima - WSL / Tony D'Andrea

DECIS√ÉO DE T√ćTULOS - Al√©m de promover as segundas etapas seguidas do WSL Qualifying Series no Brasil, o Saquarema Surf Festival em mem√≥ria a Leo Neves vai decidir quatro t√≠tulos sul-americanos da WSL Latin America, nesta semana na Praia de Ita√ļna. Os da categoria Longboard podem ser definidos j√° nesta quinta-feira, dependendo das condi√ß√Ķes do mar. Caso n√£o estejam favor√°veis, os campe√Ķes do Longboard ser√£o conhecidos na sexta-feira. Entre os classificados para as quartas de final na segunda-feira, est√£o os defensores dos t√≠tulos sul-americanos, a brasileira Chloe Calmon que √© patrocinada pela Roxy e o peruano Piccolo Clemente.

J√° os campe√Ķes sul-americanos do Pro Junior Sub-20, a previs√£o √© de que esses t√≠tulos s√≥ sejam definidos no domingo decisivo do Saquarema Surf Festival. Esta categoria ainda nem foi iniciada e pode come√ßar na quinta-feira, caso o Longboard fique para a sexta-feira. S√£o 32 concorrentes divididos em oito baterias na categoria masculina e 16 na feminina em quatro confrontos. Os dois e as duas melhores em cada, avan√ßam para a segunda fase.

O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema, √© um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar uma etapa do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, todas para homens e mulheres competirem na Praia de Ita√ļna. O evento tem patroc√≠nio da Quiksilver, ROXY, 51 ICE, Corona, apoio da Orthopride, Stanley Brasil, Monster Energy e parceria da Federa√ß√£o de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associa√ß√£o de Surf de Saquarema (ASS), MegA√ßa√≠ e dos sites Ricosurf e Waves. O evento ser√° transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.