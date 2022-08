Arica Pro Tour abre o primeiro QS 5000 do ano com grandes ondas no Chile

O Maui and Sons Arica Pro Tour 2022 abriu o primeiro QS 5000 da temporada 2022/2023 da World Surf League (WSL) Latin America, com grandes ondas no Chile. As condições estavam desafiadoras, com séries pesadas de 8-10 pés quebrando na perigosa bancada de El Gringo, que não permite erros. Alguns competidores usaram capacete para se proteger e o melhor tubo do dia foi surfado pelo brasileiro Pedro Amorim, que valeu nota 8,33. Na segunda-feira, foram realizadas oito das dezesseis baterias da primeira fase. A primeira chamada da terça-feira será as 7h00 no Chile, 8h00 no Brasil, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O tubaço que Pedro Amorim fez o recorde de nota do Arica Pro Tour 2022, foi surfado no penúltimo confronto do dia. Ele pegou uma esquerda enorme, dropou já botando pra dentro do tubo, ficou bem profundo com as placas caindo à sua frente e conseguiu sair limpo, completando a melhor onda da segunda-feira em El Gringo. Dos cinco juízes, três deram nota 8,50 e dois deram 8,00, com a média das três intermediárias ficando em 8,33.

"Veio a onda pra mim e estou amarradão, porque é minha primeira vez aqui no Chile. Eu só preciso ficar mais calmo nas próximas fases, quem sabe passar mais algumas, até chegar na final", disse Pedro Amorim. "A sensação de surfar um tubo desse é inexplicável. Só em estar num pico que tem uma história sinistra, vários caras sinistros já competiram aqui e, conseguir pegar a melhor onda do dia, de repente entrar um pouco na história desse evento, não tem como explicar o sentimento. Estou amarradão mesmo, de coração".

Pedro Amorim foi o recordista do primeiro dia nos tubos de El Gringo - WSL / Kemichh

O surfista que completou o melhor tubo do primeiro dia, nem tinha surfado em El Gringo antes da sua estreia no Arica Pro Tour. Pedro Amorim é da capital do Rio de Janeiro e local do Pontão do Leblon, onde quebram grandes ondas também, mas não com a perfeição dos tubos de El Gringo: "Eu cheguei ontem (domingo) aqui, mas o mar estava muito grande e nem surfei. Só que hoje amanheceu acho que um pouco maior e até entrei no mar antes do campeonato, mas tava o maior crowd e nem deu pra pegar onda", contou o recordista do dia.

Nessa bateria, outro brasileiro, Igor Moraes, quebrou sua prancha numa queda e teve que sair do mar pelas pedras. Ele pegou outra e conseguiu se classificar no último minuto, tirando a segunda vaga do chileno Joaquin Reyes. Rodrigo Saldanha terminou em quarto lugar. Igor foi um dos cinco integrantes do grupo dos dez primeiros colocados no ranking da WSL Latin America, que se classificarão para o Challenger Series de 2023, a estrear no primeiro dia.

TOP-10 DO RANKING - Ele chegou no Chile em oitavo no ranking e os números 4 e 5, Ryan Kainalo e Heitor Mueller, respectivamente, também passaram para a segunda fase do Maui and Sons Arica Pro Tour. Já o vice-líder Gabriel André e o nono colocado, Lucas Vicente, foram eliminados e devem perder posições no primeiro evento de 5.000 pontos da temporada 2022/2023 da WSL Latin America. Gabriel André estava se classificando até o último minuto, quando Eric Bahia achou um tubo nas direitas de El Gringo para pular do terceiro para o primeiro lugar. Valentin Neves liderava e passou em segundo, com Gabriel ficando de fora.

Ian Gouveia venceu a primeira bateria do Maui and Sons Arica Pro Tour 2022 - WSL / Kemichh

"Quero desejar essa bateria ao meu pai, porque ontem (domingo) foi Dia dos Pais no Brasil e ele sempre me apoia, então essa foi pra você pai", ofereceu Eric Bahia. "Estou muito feliz em ter conseguido pegar essa onda no último minuto, porque esse campeonato é o mais importante do ano, com mais pontos, então eu queria muito ter avançado. A onda é muito boa, muito pesada e tem que ter muito respeito por esse lugar. Tomei uns caldos sinistros ali, mas estou feliz por ter saído ileso da bateria".

Os jovens Ryan Kainalo e Heitor Mueller, respectivamente quarto e quinto colocados do ranking, escolheram competir de capacete para se proteger e estrearam com vitórias no Arica Pro Tour. Heitor ganhou a terceira bateria e o chileno Leon De La Torre avançou com ele, em segundo lugar. Ryan venceu a quinta, com o argentino Leandro Usuna se classificando em segundo. Kainalo não começou bem, sofreu umas quedas perigosas, mas depois se encaixou nas séries e surfou bons tubos de backside para passar em primeiro.

"Agora estou contente, mas dentro d´água fiquei um pouco nervoso", contou Ryan Kainalo. "Quando a onda vem, você tem que ir nela, que quebra muito perto das rochas. Mas, depois que consegui surfar uma, eu me senti mais confortável no mar. Acredito que amanhã (terça-feira) não deve ter campeonato, porque parece que vai estar muito grande, mas vou tentar treinar um pouco mais aqui. Passei um sufoco ali, mas valeu".

Heitor Mueller foi um dos surfistas que competiram de capacete em El Gringo - WSL / Kemichh

PRÓXIMAS BATERIAS - A previsão é de que as condições realmente podem ficar extremas na terça-feira, mas a decisão se haverá competição ou não, será anunciada após a reunião da comissão técnica do Maui and Sons Arica Pro Tour no início do dia. Na segunda-feira, foram realizadas oito das dezesseis baterias da primeira fase e o prazo do primeiro QS 5000 na América do Sul esse ano, ainda vai até domingo em El Gringo, na Ex Isla El Alacrán de Arica.

O próximo dia vai começar pela 12.a bateria, com o chileno Manuel Selman enfrentando três brasileiros, Marcos Correa, Douglas Silva e Takeshi Oyama. Na segunda-feira, não foi seguida a ordem das baterias, porque três delas tinham surfistas que estavam no Panamá, representando seus países nos Jogos Pan-Americanos, que inclusive foi vencido pelo Brasil. Na sexta bateria está o campeão no Panamá, Mateus Sena, o também brasileiro Matheus Navarro, o peruano Joaquin del Castillo e o chileno Nicolas Ramon Falcon.

As outras duas baterias adiadas na segunda-feira foram a nona e a décima. Na nona, estreia o líder no ranking regional da WSL Latin America e finalista no Panamá, o peruano Miguel Tudela, contra três brasileiros, Pedro Neves, Fernando Junior e João Jucoski. Na décima, estão Thiago Camarão, Lucas Silveira e dois campeões nos tubos de El Gringo, Jessé Mendes em 2014 e o peruano Tomas Tudela em 2017. Estas três baterias vão acontecer após a 16.a e última da primeira fase.