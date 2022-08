Maui and Sons Arica Pro Tour só deve retornar na quinta-feira no Chile

As condições do mar continuam muito perigosas em El Gringo e o Maui and Sons Arica Pro Tour só deve retornar nesta quinta-feira no Chile. A quarta-feira amanheceu com ondas enormes, mas com a maioria dos tubos fechando rápido e o segundo "day off" foi decretado na primeira chamada do dia. A próxima foi anunciada para as 7h00 da quinta-feira na Ex Isla El Alacrán de Arica, 8h00 no Brasil. A primeira etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series com status QS 5000 na América do Sul esse ano, tem prazo até domingo para ser encerrada e está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"As condições continuam extremas, com swell muito grande ainda, na casa dos 12 pés com influência de oeste, que prejudica a formação das esquerdas, com as ondas fechando muito no canal. Então, a decisão foi cancelar o evento por hoje novamente", explicou Roberto Perdigão, Tour Manager da WSL Latin America. "A expectativa é de que as condições melhorem bastante para amanhã, inclusive com mudança na direção do swell, mais para sul, que favorece muito as esquerdas de El Gringo, então esperamos que as baterias retornem pra água nesta quinta-feira. Enquanto isso, hoje acontece as finais do Big Wave que tá rolando aqui em El Buey, com a presença de surfistas convidados de várias partes do mundo".

O único dia de competição nos tubos de El Gringo foi na segunda-feira, com oito das dezesseis baterias da primeira fase sendo realizadas também em ondas grandes, com 8-10 pés e séries maiores entrando numa das bancadas de pedras mais perigosas do mundo. O melhor tubo foi surfado por Pedro Amorim, único que conseguiu ganhar uma nota no critério excelente do julgamento, 8,33. Outros nove brasileiros, três chilenos e três argentinos, passaram para a segunda fase do Arica Pro Tour 2022 na segunda-feira.

Os próximos a disputar classificação na 12.a bateria, que vai abrir o próximo dia, são o chileno Manuel Selman e três brasileiros, Marcos Correa e dois que nunca competiram nos tubos de El Gringo, Douglas Silva e Takeshi Oyama. Os 5.000 pontos da 11.a edição da etapa do Qualifying Series mais antiga na América do Sul realizada fora do Brasil, são muito importantes na briga por vagas para o Challenger Series de 2023. O ranking regional da WSL Latin America classifica dez surfistas para disputar a divisão de acesso ao World Surf League Championship Tour.