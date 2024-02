Billabong Señoritas Open Pro no Peru estreia no calendário da WSL na próxima semana

O Billabong Señoritas Open Pro vai estrear no calendário da World Surf League (WSL) na próxima semana no Peru. O evento realizado pela RDV Surf, é o primeiro do ano na América do Sul e promoverá etapas do Qualifying Series e do Pro Junior. O QS 1000 é o penúltimo da temporada 2023/2024 da WSL South America e o da categoria Sub-20 vai abrir as seletivas sul-americanas de 2024 para o Mundial Junior da WSL. O campeonato acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro nas ondas da Playa Señoritas, em Punta Hermosa, com transmissão ao vivo do Peru pelo WorldSurfLeague.com.

"Señoritas é uma onda reconhecida pela comunidade do surfe, por sua história, sua qualidade para competições e versatilidade para todos os atletas, que conseguem fazer manobras radicais de alto desempenho", destaca o ex-surfista profissional do Peru, Gabriel Villarán, diretor esportivo da RDV Surf, organizadora do Billabong Señoritas Open Pro. "Compartilhar essa onda com a comunidade local e com os surfistas latinos, é um motivo de orgulho para todos nós".

Gabriel Villaran em Señoritas no QS de 2019 - WSL / Ricardo Malaver

A onda de Señoritas, em Punta Hermosa, é uma das mais famosas e perfeitas do Peru para a prática do surfe. É um point-break de esquerdas com fundo de pedras, que abrem longas paredes com várias sessões para realizar manobras clássicas usando a borda da prancha, como aéreas também. É uma onda que quebra próximo da praia, permitindo aos surfistas entrar e sair da água com muita facilidade e bom para o público também, poder assistir suas manobras bem de perto.

Surfistas de vários países da América do Sul vão competir nas esquerdas perfeitas de Señoritas. Essa praia foi palco de uma etapa do WSL Qualifying Series uma vez, em 2019, vencida pelo francês Gatien Delahaye derrotando o costa-ricense Carlos Munoz na grande final. A RDV Surf já realiza uma etapa combinada do QS e Pro Junior em Punta Rocas desde 2022 e agora vai promover mais um evento no Peru, o Billabong Señoritas Open Pro.

Miguel Tudela ganhando o primeiro QS da RDV Surf em 2022 - WSL / Anderson Vidal

Entre as principais atrações, destaque para os atuais campeões sul-americanos da WSL South America, os peruanos Miguel Tudela e Daniella Rosas. Eles ganharam os troféus de número 1 dos rankings regionais da temporada 2022/2023 e foi a primeira vez que o Peru conquistou os dois principais títulos da World Surf League na América do Sul. Agora na temporada 2023/2024, os brasileiros dominam os rankings liderados por Ian Gouveia e Tainá Hinckel.

Além da briga pelos troféus de campeões sul-americanos, os rankings regionais da WSL South America classificam sete homens e três mulheres para o Challenger Series 2024, o circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. No momento, todas as vagas estão sendo ocupadas pelo Brasil, por Ian Gouveia, Mateus Herdy, Cauã Costa, Rafael Teixeira, Luel Felipe, Heitor Muller, Edgard Groggia, Tainá Hinckel, Sophia Medina e Laura Raupp, bicampeã do QS de Punta Rocas no Peru.

Sol Aguirre no último Mundial Junior da WSL na Califórnia - WSL / Kenny Morris

O Billabong Señoritas Open Pro também vai abrir as seletivas sul-americanas para o Mundial Junior da World Surf League. Na última edição disputada em janeiro deste ano nos Estados Unidos, a tetracampeã sul-americana da categoria Sub-20, a peruana Sol Aguirre, ficou em terceiro lugar. Ela só perdeu nas semifinais em Oceanside Pier, na Califórnia, assim como o brasileiro Leo Casal na categoria masculina. No ano passado, os campeões sul-americanos foram os brasileiros Ryan Kainalo e Isabelle Nalu.

O Billabong Señoritas Open Pro será realizado com patrocínio de marcas como Billabong, Motorola, Monster, Isdin, Menorca Collection, entre outras, além do importante apoio da Prefeitura de Punta Hermosa. A competição será transmitida ao vivo de Señoritas pelo WorldSurfLeague.com e a RDV Surf também já confirmou a terceira edição do Billabong Punta Rocas Pro para o mês de novembro no Peru.

SomosDelMarSeámosloSiempre

RANKINGS REGIONAIS DE 2023/2024 DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 DO MASCULINO - 4 melhores resultados nas 9 etapas:

1.o: Ian Gouveia (BRA) - 6.550 pontos

2.o: Mateus Herdy (BRA) - 6.182

3.o: Cauã Costa (BRA) - 5.055

4.o: Rafael Teixeira (BRA) - 4.752

5.o: Luel Felipe (BRA) - 4.395

6.o: Heitor Mueller (BRA) - 4.171

7.o: Edgard Groggia (BRA) - 3.945

8.o: Lucas Vicente (BRA) - 3.658

9.o: Gabriel Klaussner (BRA) - 3.575

10.o: Mateus Sena (BRA) - 3.557

TOP-10 DO FEMININO - 5 melhores resultados nas 9 etapas:

1.a: Tainá Hinckel (BRA) - 8.925 pontos

2.a: Sophia Medina (BRA) - 7.145

3.a: Laura Raupp (BRA) - 6.265

4.a: Isabelle Nalu (BRA) - 5.337

5.a: Vera Jarisz (ARG) - 5.322

6.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 4.723

7.a: Melanie Giunta (PER) - 4.140

8.a: Naire Marquez (BRA) - 4.078

9.a: Karol Ribeiro (BRA) - 3.980

10.a: Kalea Gervasi (PER) - 3.871