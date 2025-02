Se definieron los cuartos de final masculinos en el Uruguay Natural Longboard Festival

En muy buenas olas quebrando en la playa Bikini de Manantiales, se definieron hoy los cuartofinalistas masculinos del Uruguay Longboard Festival luego de realizadas 13 series que dieron por iniciado el histórico evento.

Por más que este es un evento de la regional sudamericana de la World Surf League, Estados Unidos es mayoría en la instancia con tres representes (Tony Silvagni, Kevin Skvarna e Ian Gottron), le sigue Brasil (con Jefson Silva y Leonardo Esteves) y Uruguay (Nacho Pignataro), México (Heriberto Torres) y Argentina (Surfiel Gil) con un representante por país.

Kevin Skvarna - WSL / Malcon

Los cuartos de final quedaron así:

Jefson Silva (BRA) vs Ian Gottron (USA) Kevin Skvarna (USA) vs Surfiel Gil (ARG) Tony Silvagni (USA) vs Heriberto Torres (MEX) Leo Esteves (BRA) vs Nacho Pignataro (URU)

Al igual que el año pasado el co organizador del torneo Nacho Pignataro fue el único uruguayo que logró llegar a cuartos de final. Pasó su serie de ronda de 32 en primer lugar con 8,7 de sumatoria (4,6+4,1) y ganó la de ronda de 16 con la segunda mejor sumatoria de la instancia (11,15 =5,9+5,25).

Nacho Pignataro - WSL / Malcon

El uruguayo declaró tras terminar su jornada de competencia: "El primer heat me lo tomé como para lavar el trabajo previo de organización; me sentí más tosco y luego quise ir más calmo a la segunda, ser más selectivo con las olas y lo logré porque en 15 minutos encontré mis dos olas buenas. La idea era ir entrando en ritmo de a poco y por suerte me voy encontrando. Esto está empezando, queda el finals day, es el día más interesante siempre, cuando las papas queman pasan cosas".

La mejor performance del día la hizo el argentino Surfiel Gil en la primera serie del día, en ronda de 34, marcó la mejor sumatoria (13,25) y la mejor ola (7,5) para vencer a los uruguayos Rodrigo Luzardo, Maximiliano Gómez y Daniel Puig en ese orden.

Surfiel Gil - WSL / Malcon

El argentino, que entró al agua tres veces porque se inscribió tarde en el evento y no pudo contar con su preclasificación, ganó todas las series en las que compitió.

"No íbamos a venir pero a último momento Nacho me dijo: ‘Bro, ¿no venís?'. Ahí hice todo a tiempo y acá estamos. La verdad que las tres victorias de hoy estuvieron buenas, ahora entró un poco de viento pero la ola sigue al firme ahí, es cuestión de elegirla bien, ser paciente; todo está muy bien. Estoy contento", declaró Surfiel Gil tras garantizarse en cuartos de final.

Con respecto al desafío que tiene por delante declaró: "Hoy manejé las series con energía leve, al 70% porque sé que mañana es un día arduo y picante; ya el primer heat son cuartos de final. Ahora a descansar, a comer algo rico y a prepararnos para mañana".

Tony Silvagni - WSL / Malcon

La segunda mejor actuación del día la hizo el veterano ex campeón mundial ISA, Tony Sivagni que en ronda de 32 marcó 12,9 (6,75 y 6,15) y luego en ronda de 16 volvió a ganar sumando 11,35 (6,25+5,1), el puntaje más alto de la ronda.

Silvagni destacó al salir del agua que ama competir y que eso es lo que lo motiva a viajar alrededor del mundo el año entero. Dijo que quiere la victoria: "Seguro, no voy a parar ahora, todo el tiempo que he pasado en el agua me he divertido mucho; he pasado muy bien en las sesiones que tuve Puerto Rico y todo el tiempo que uno pasa con una tabla, lo pasa bien".

Destacó lo importante que es venir de la costa Este de los Estados Unidos para adaptarse a la ola de Bikini.

A las 7:30AM de este jueves 20 de febrero se hará el llamado que determinará si va el día final al agua. Es altamente probable que así sea.

Debido a que es muy probable que el evento finalice mañana, la agenda cultural cambió y el Open Asado ahora tiene fecha nueva:

Uruguay Natural Longboard Classic - WSL / Heslop

AGENDA CULTURAL:

20 de febrero: Open Asado y Corona Sunset Sessions

21 de febrero: Movie Night + Live Music

22 de febrero: Fiesta de cierre