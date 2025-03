Sorteio na Pesquisa sobre a WSL

COMO PARTICIPAR. Responda à pesquisa durante o Período do Sorteio. A pessoa nomeada no endereço de e-mail fornecido será considerada a participante ("Participante"). Em caso de disputa com relação a qualquer Participante, o Patrocinador terá o direito de supor que a pessoa cujo nome aparece no endereço de e-mail seja a Participante. Inscrições incompletas ou fora da conformidade serão desqualificadas.

Período do Sorteio na Pesquisa. O "Sorteio na Pesquisa da Liga WSL" ("Sorteio") começa às 10h00 no horário da costa do Pacífico dos EUA ("PST") no dia 25 de fevereiro de 2025 e termina às 17h00 no horário da costa do Pacífico dos EUA (PST) no dia 30 de março de 2025 ("Período do Sorteio").

Probabilidades: as chances de ganhar dependem do número de inscrições qualificadas recebidas.

PRÊMIOS (3 no total). • Austrália: 1 fã residente na Austrália ganhará um vale-presente no valor de US$ 200,00 da WSLStore.com • Brasil: 1 fã residente no Brasil ganhará um vale-presente no valor de US$ 200,00 da WSLStore.com • EUA: 1 fã residente nos EUA ganhará um vale-presente no valor de US$ 200,00 do WSLStore.com

O Prêmio é intransferível e não é permitida nenhuma substituição por vencedores ou equivalente em dinheiro. O valor aproximado de varejo ("ARV") é de US$ 200,00 (duzentos dólares americanos). O valor total de todos os prêmios oferecidos no Sorteio é de US$ 600,00. Os impostos sobre o prêmio, se houver, são de responsabilidade exclusiva de cada vencedor.

NOTIFICAÇÃO AO VENCEDOR. Os patrocinadores notificarão cada possível vencedor do prêmio a partir de 31 de março de 2025 por e-mail usando as informações de contato enviadas no momento da inscrição. Se um Participante for considerado inelegível por qualquer motivo, não responder à notificação no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou a notificação do prêmio retornar como "não entregue", o possível vencedor poderá ser desqualificado e o prêmio poderá ser concedido a um vencedor alternativo.

PARTICIPAÇÃO. Ao participar, os Participantes concordam em vincular-se a estas Regras Oficiais e às decisões dos juízes, que serão definitivas e vinculativas em todos os aspectos. Caso o Sorteio seja comprometido por um vírus, intervenção humana não autorizada, adulteração ou outras causas além do controle razoável do Patrocinador que corrompam ou prejudiquem a administração, segurança, imparcialidade ou operação adequada do Sorteio, o Patrocinador reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de suspender, modificar ou encerrar o Sorteio. Caso o Sorteio seja rescindido antes da data de vencimento declarada, o Patrocinador reserva-se o direito de determinar os vencedores com base nas inscrições elegíveis recebidas até a data de rescisão.

CONDIÇÕES GERAIS. Ao participar, os Participantes, em seu nome e em nome de seus respectivos herdeiros, executores, administradores, representantes legais, sucessores e cessionários ("Partes Exoneradoras"): a. concordam em vincular-se a estas Regras Oficiais e às decisões dos juízes, que serão definitivas em todos os aspectos; b. concordam que qualquer disputa decorrente deste Sorteio será regida e interpretada de acordo com as leis do Estado da Califórnia, Estados Unidos da América, sem dar efeito a qualquer escolha de lei ou conflito de regras legais; c. consentem com a jurisdição e o foro dos tribunais federais, estaduais e locais localizados em Los Angeles, Califórnia; d. concordam que toda e qualquer reivindicação, julgamento e concessão será limitada aos custos reais incorridos, incluindo custos associados à participação neste Sorteio, mas em nenhum caso, aos honorários advocatícios; e. concordam que, em nenhuma circunstância, o Participante terá permissão para obter prêmios, e o Participante renuncia a todos os direitos de reivindicação, danos indiretos, punitivos, incidentais e consequentes, e quaisquer outros danos, exceto despesas reais incorridas, e a todo e qualquer direito de ter os danos multiplicados ou aumentados de outra forma; e f. pelo presente, isentam as Entidades do Sorteio e cada um de seus respectivos executivos, diretores, agentes, representantes e funcionários; e cada uma dessas empresas e respectivos sucessores, representantes e cessionários (coletivamente, as "Partes Isentas") desses indivíduos de toda e qualquer ação, reivindicação, lesão, perda ou dano que surgir de qualquer maneira, direta ou indiretamente, de ou em conexão com a participação neste Sorteio e/ou pela aceitação ou uso de qualquer prêmio concedido. As Partes Isentas não serão responsáveis por: a. inscrições, comunicações ou documentos tardios, perdidos, atrasados, roubados, indevidamente encaminhados, incompletos, ilegíveis, imprecisos, deturpados ou incompreensíveis, independentemente do método de transmissão; b. hardware, software ou outros defeitos técnicos ou de computador, conexões perdidas, desconexões, atrasos, inviabilidade de carregar ou baixar ou erros de transmissão de sistemas telefônicos, telefones, computadores ou dispositivos móveis; c. dados corrompidos, roubo, destruição, acesso não autorizado ou alteração de inscrições ou outros materiais; d. quaisquer lesões, perdas ou danos de qualquer tipo causados por qualquer prêmio ou resultantes da aceitação, posse ou uso, ou uso indevido, de tal prêmio, ou da participação no Sorteio; e. qualquer erro de impressão, tipográfico humano, administrativo ou tecnológico em qualquer material associado ao Sorteio.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Qualquer informação pessoal fornecida por você ao participar deste Sorteio estará sujeita à política de privacidade da WSL publicada em: https://www.worldsurfleague.com/pages/privacy-policy

NOME DO VENCEDOR. Para o nome dos vencedores, enviar um envelope já endereçado e selado até o dia 1° de abril de 2025 para: World Surf League, 2201 Rosecrans Avenue, El Segundo CA 90245.