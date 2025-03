Layback Pro de Florianópolis resgata a Praia da Joaquina ao calendário da World Surf League

A quinta edição do WSL Layback Pro em Florianópolis vai resgatar a Praia da Joaquina, que há 9 anos não recebia uma etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS). O evento que decide os títulos sul-americanos e fecha a temporada 2024/2025 da WSL South America, vinha acontecendo na Praia Mole desde 2021 e agora muda para um dos principais palcos do surfe no Brasil. O QS 3000 masculino e feminino, vai rolar de 19 a 23 de março e também vai definir a lista dos 7 homens e 3 mulheres que irão disputar vagas para a elite do WSL Championship Tour (CT) no Challenger Series. Além disso, várias atrações extras estão programadas para o público na praia mais famosa de Santa Catarina. Entre elas, o Floripa Film Festival promovido pela Layback, que estreou com grande sucesso no ano passado.

Taina Hinckel - WSL / Marcio David

O WSL Layback Pro é homologado pela WSL Latin America e viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do Governo Federal do Brasil. O evento é uma realização da Agência Esporte & Arte com patrocínio de Dare e Prefeitura Municipal de Florianópolis através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer; apoio da Greenish, Ease Labs Cannabis Products, Evoke, Fu-Wax, Havenga, Oakberry, Refúgio Ekrãn e Cris Hotel; conta com o suporte da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) e Associação de Surf da Joaquina (ASJ), parceria de mídia do site Waves.com.br e produção da FIRMA na transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"Estamos muito felizes em realizar a nossa oitava etapa do Layback Pro com a WSL, a quinta em Florianópolis e agora na Joaquina, um palco que já sediou grandes eventos e estava há bastante tempo sem um campeonato tão importante, que vai decidir os títulos sul-americanos da temporada", destacou Bill Tassinari, diretor de marketing da Layback. "A gente atendeu um pedido dos próprios surfistas, para levar para a Praia da Joaquina, esse evento que também vai fechar a lista dos classificados para disputar o Challenger Series esse ano. É um QS 3000 decisivo para vermos quem serão os representantes do Brasil e da América do Sul, na batalha pelas vagas para a elite do CT de 2026".

Lucas Silveira - WSL / Marcio David

Foi na Praia da Joaquina onde o Circuito Mundial de Surfe voltou a ter uma etapa no Brasil em 1986 e o último Qualifying Series aconteceu em 2016, na edição comemorativa de 30 anos daquele inesquecível Hang Loose Pro Contest. No ano passado, o WSL Layback Pro transformou a Praia Mole como principal palco do QS na Ilha de Santa Catarina e agora vai igualar esse placar, realizando a também 14.a etapa da história na Praia da Joaquina. Foi na Joaca onde aconteceu o primeiro QS no Brasil em 1992 e o WSL Layback Pro agora vai fechar a temporada 2024/2025 da WSL South America.

A Layback nasceu como uma marca de cerveja artesanal criada pelo medalhista olímpico de skate, Pedro Barros. Mas a Layback agora é muito mais do que uma cerveja e, atualmente, é a marca que mais incentiva e investe na construção de pistas de skate no país, a que mais promove campeonatos de surfe da WSL no Brasil e ainda patrocina vários skatistas e surfistas. O WSL Layback Pro também vai promover um QS feminino, que só aconteceu na Joaca uma vez, em 2014, que foi vencida pela havaiana Coco Ho junto com o cearense Michael Rodrigues.

Michael Rodrigues - WSL / Marcio David

DESTAQUES DA HISTÓRIA - Michael Rodrigues mora há muitos anos na capital catarinense e é o grande nome da história do WSL Layback Pro em Florianópolis. Ele decidiu os dois primeiros títulos na Praia Mole. Perdeu o de 2021 para o jovem paulista Eduardo Motta, mas em 2022 foi o campeão batendo o potiguar Alan Jhones com os recordes das quatro edições do evento, somando a primeira e única nota 10 na Praia Mole no incrível placar de 19,13 pontos de 20 possíveis. Na lista das 10 maiores notas, 7 são dele e com seu surfe progressivo também fez 6 dos 10 maiores somatórios desde 2021 até 2024.

Na competição feminina, Laura Raupp ganhou o primeiro Layback Pro em 2021 com apenas 15 anos de idade e voltou a decidir o título no ano passado. Era igualmente a segunda final de outra catarinense, Tainá Hinckel, que tinha perdido a de 2023 para Silvana Lima, campeã junto com o florianopolitano Luan Wood. Tainá coroou a conquista do título sul-americano da temporada 2023/2024 da WSL, com a vitória sobre Laura Raupp e já tinha feito história nas quartas de final, com a única nota 10 feminina na Praia Mole. Ela e o carioca Lucas Silveira, vão defender os títulos de 2024 na Praia da Joaquina.

Laura Raupp - WSL / Marcio David

Bill Tassinari também ressalta que as atrações extras do WSL Layback Pro que aconteciam na Praia Mole desde 2021, serão realizadas na Joaquina: "É sempre bom lembrar e temos orgulho em dizer, que o Layback Pro não é só um campeonato de surfe, pois valorizamos bastante toda a cultura e o lifestyle do esporte também. Teremos ações de preservação ambiental como limpeza de praia, além de várias festas, sunsets todos os fins de tarde na Joaca e a segunda edição do Floripa Film Festival, que já é o maior evento de filmes de surfe do Brasil e vai reunir várias atrações nacionais e internacionais também, com a presença confirmada de produtores até de outros países".

FLORIPA FILM FESTIVAL - O Floripa Film Festival foi uma das atrações do Layback Pro que estreou com grande sucesso no ano passado. Nesta segunda edição, serão exibidos 50 filmes de surfe, sendo 35 produções nacionais e 15 internacionais. As mostras vão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março no "The Search House", localizado na Barra da Lagoa. Nos 3 dias, as exibições começam por volta das 16h00, com pequenos intervalos até as 22h30. Na sexta-feira (dia 21) e no sábado (22), também haverá shows musicais e DJs agitando a galera desde as 23h00 até as 2h00 da madrugada.

WSL Layback Pro Joaquina - WSL / WSL Latam

CAMPEÕES DO LAYBACK PRO NA PRAIA MOLE:

2021: Eduardo Motta (SP) e Laura Raupp (SC)

2022: Michael Rodrigues (CE) e Daniella Rosas (PER)

2023: Luan Wood (SC) e Silvana Lima (CE)

2024: Lucas Silveira (RJ) e Tainá Hinckel (SC)

VENCEDORES DAS 13 ETAPAS DO QS NA PRAIA DA JOAQUINA:

1992 - 3.a etapa da história do QS: Jojó de Olivença (BA)

1992 - Michael Barry (AUS)

1993 - Tinguinha Lima (SP)

1993 - Pedro Muller (RJ)

1994 - Shane Dorian (HAV)

1995 - Neco Padaratz (SC)

1998 - Neco Padaratz (SC)

1999 - Fábio Gouveia (PB)

2000 - Armando Daltro (BA)

2001 - Mikael Picon (FRA)

2002 - Travis Logie (AFR)

2014 - Michael Rodrigues (CE) e Coco Ho (HAV)

2016 - Kanoa Igarashi (JAP)