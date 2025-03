WSL Taíba Pro dá a largada nas competições masculinas do QS 1000 e Pro Junior no Ceará

As ondas do Morro do Chapéu já mostraram a sua qualidade internacional na abertura do WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante no Ceará. Na quinta-feira, foi iniciada a competição masculina das etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) que há 15 anos não acontecia no estado e a da categoria Pro Junior Sub-20 que rolou na Praia da Taíba em 2019. Foram 28 baterias no primeiro dia, 20 das duas rodadas iniciais do QS 1000 e 8 da primeira fase Junior. Dos 72 participantes do QS, apenas 32 seguem na disputa do título da penúltima etapa da temporada 2024/2025 da WSL South America e os recordistas do dia foram o potiguar Mateus Sena e o cearense Michel Roque. No fim do dia, outro potiguar, Rafael Barbosa, bateu o recorde de pontos na primeira fase do Pro Junior. Nesta sexta-feira devem ser iniciadas as competições femininas, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O natalense Mateus Sena ganhou o último QS realizado no Brasil, em novembro do ano passado na Praia de Miami, na sua casa na capital do Rio Grande do Norte. Com a vitória, ele entrou na briga direta pelas 7 vagas da WSL South America para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite mundial do WSL Championship Tour (CT). Mateus chegou no Ceará em 11.o lugar no ranking que será encerrado na próxima semana, no WSL Layback Pro em Florianópolis (SC). Ele entra no G-7 se ganhar o WSL Taíba Pro e já festejou vitória na Praia da Taíba, na última etapa do Pro Junior realizada no Ceará em 2019.

Mateus Sena estreou na 11.a bateria da segunda fase, a 15.a a entrar no mar na quinta-feira em São Gonçalo do Amarante. O potiguar foi o único a superar os recordes do surfista local da laje do Morro do Chapéu na Praia da Taíba, Michel Roque. Três baterias antes, o cearense totalizou 14,33 pontos somando notas 8,00 e 6,33. Mateus Sena igualou a nota 8,00 usando suas manobras aéreas de alto grau de dificuldade e ganhou 7,00 em outra onda bem surfada. Com ela, totalizou 15,00 pontos na bateria 100% brasileira, contra Ryan Martins, Alexandre Camargo e José Braq.

Mateus Sena - WSL / Lima Junior

"Tem altas ondas. Morro do Chapéu mostrando todo o seu potencial e eu já tinha surfado aqui algumas vezes, mas hoje está incrível", destacou Mateus Sena. "É incrível competir num mar assim, com essas ondas e estou amarradão, no Nordeste, água quente e o Ceará é um lugar que eu sempre sou muito bem recebido. É como minha segunda casa, então a expectativa é altíssima pra esse evento".

Mateus Sena também falou sobre a disputa por uma das 7 vagas para o Challenger Series: "Eu venho trabalhando muito, o surfe tá no pé e no ano passado bati na trave pela vaga no Challenger Series. Esse ano estou mais uma vez muito perto, mas sinto que as coisas estão mais alinhadas. Estou com a cabeça melhor, mais maduro também, então é botar a prancha no pé e vamos nessa".

O próximo desafio do Mateus Sena na terceira fase do WSL Taíba Pro será duríssimo. Um dos adversários é o também natalense da mesma praia de Ponta Negra como ele, o ex-top da elite mundial da WSL, Jadson André, que se classificou em segundo lugar no confronto vencido pelo cearense Charlie Brown. Os outros adversários são o cearense Cauet Frazão e o carioca Vitor Ferreira, que também está na briga direta por vaga no G-7, nesta reta final da temporada 2024/2025 da WSL South America.

LOCAL DA TAÍBA - Já o outro recordista do primeiro dia do WSL Taíba Pro, há muitos anos não participava de eventos da World Surf League, priorizando sua carreira no Circuito Brasileiro. Mas, Michel Roque está aproveitando o fato de ter uma etapa em casa e já vem embalado pela vitória no Festival da Laje, conquistada no último domingo no Morro do Chapéu. Ele é o mais local do pico entre todos os participantes desta etapa inédita do Qualifying Series em São Gonçalo do Amarante.

Michel Roque - WSL / Lima Junior

"Eu moro aqui na Taíba, sou local do Morro do Chapéu e estou muito feliz por ter passado essa primeira bateria. Foi uma bateria bem disputada e no final consegui pegar a onda da série pra lincar três manobras, que saiu a maior nota do evento até o momento", disse Michel Roque. "Estou felizão e agora é se concentrar pra próxima. É muito irado ter esse campeonato aqui. É a primeira vez que tá tendo uma etapa da WSL na Taíba e fazia muito tempo que eu não competia no QS. Então, quero muito aproveitar essa oportunidade em casa, para fazer um bom resultado".

DO PERU PRO CEARÁ - Outro destaque do primeiro dia do WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, foi o paulista Weslley Dantas. No domingo, ele venceu a etapa do QS 1000 em Punta Hermosa e passou a dividir o sétimo lugar no ranking com o cearense Cauã Costa, com ambos fechando o grupo dos 7 que se classificam para o Challenger Series 2025. Weslley veio direto do pódio no Peru para o Ceará e estreou com vitória na dobradinha brasileira com o jovem Pablo Gabriel, eliminando dois peruanos, Sean Goldszmidt e Mariano Maugere.

Weslley Dantas - WSL / Lima Junior

"Fazia tempo que eu não ganhava um evento da WSL. O único QS que eu ganhei foi em Pantin, na Espanha em 2018. Então poder levantar de novo um troféu e agora no Peru ainda, foi irado", disse Weslley Dantas. "Eu vou pra Señoritas (no Peru) desde criança, então fiquei muito feliz de vencer lá. Quando eu vi que estava em sétimo no ranking, me deu aquela luz no fim do túnel de brigar por essa vaga no Challenger. Acho que o trabalho está sendo bem feito e agora tenho a chance de me classificar pro Challenger, então estou confiante e, se Deus quiser, vai acontecer".

Weslley estava aliviado por começar bem no WSL Taíba Pro, mas viveu vários imprevistos para chegar em São Gonçalo do Amarante, em cima da hora para competir: "O voo atrasou e foram muitos acontecimentos para chegar aqui. Eu até quero agradecer a Gol, que me ajudou muito. Eles deram uma grande atenção pra mim, porque falei que estava vindo competir, então fui o primeiro a sair do avião, o primeiro a receber as malas, aí vim de carro a milhão pra cá. Acabei de chegar aqui na praia e deu tempo pra passar a bateria. Eu só tenho que agradecer a minha mulher e todos que me ajudaram e me apoiam, então vamos lá que vai dar certo e, se Deus quiser, é CT em 2026".

Igor Moraes - WSL / Lima Junior

Os outros dois surfistas que defendem vaga no G-7 no WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, também estrearam com vitórias na quinta-feira. O primeiro a competir foi o número 6, o paulista Igor Moraes, que derrotou Rafael Sousa, Isaias Souza e Esdras Morais na quinta bateria. Weslley Dantas venceu a sétima e o paranaense Peterson Crisanto, que já fez parte da elite da WSL e está em quinto no ranking, superou um local da Praia da Taíba na 13.a bateria. O cearense Itim Silva se classificou junto com ele em segundo lugar, despachando Nicolas da Silva e Igor Shibata.

VITÓRIAS ESTRANGEIRAS - Entre os 7 participantes da etapa do QS 1000 de outros países que competiram na quinta-feira, apenas 3 avançaram para a terceira fase e seguem na disputa do título do WSL Taíba Pro. O argentino Tomas Goransky foi o primeiro estrangeiro a estrear e não passou pela rodada inicial. A segunda fase já começou com o jovem colombiano Romeo Chavez derrotando três brasileiros, o carioca Lucas Silveira vice-campeão no QS 1000 encerrado domingo no Peru, Ryan Coelho e o cearense Glauciano Rodrigues, que tinha vencido a primeira bateria do campeonato.

Romeo Chaves - WSL / Lima Junior

"Eu gostei bastante da minha bateria, foi bastante divertida e as ondas estão boas também", elogiou o colombiano Romeo Chavez. "Estou com os lábios machucados, isso atrapalhou um pouco, mas vamos com tudo. O evento está irado, tem uma estrutura incrível, então obrigado a WSL e aos patrocinadores por fazerem esse campeonato nesse lugar aqui, que eu não conhecia e é muito bonito".

Depois, o peruano Alonso Correa repetiu o feito do colombiano e também estreou no WSL Taíba Pro com vitória sobre três brasileiros, Rafael Barbosa, Kaua Hanson e Pedro Rian Lima. Alonso foi vice-campeão sul-americano da World Surf League em 2018, já participou do Challenger Series e está na briga pelas 7 vagas este ano novamente. Na terceira fase, ele vai enfrentar três concorrentes diretos na segunda bateria, Lucas Silveira, Ryan Kainalo e Gabriel Klaussner, todos do Brasil.

Alonso Correa - WSL / Lima Junior

"É a primeira vez que estou no Nordeste do Brasil e aqui, na verdade, é um paraíso. As ondas estão lindas, clima quente, água quente, então sempre fico muito feliz em ter competições assim, nessas condições", disse Alonso Correa. "A bateria foi muito difícil, porque caiu uma tempestade, então não conseguia ouvir nada, não podia ver direito as séries, mas pude achar boas ondas para vencer. Espero que as condições melhorem e eu possa manter o ritmo, para seguir avançando".

Após as estreias vitoriosas do peruano Alonso Correa e do colombiano Romeo Chavez, o venezuelano Francisco Bellorin se classificou em segundo lugar na 15.a e penúltima bateria da segunda fase. Esta foi vencida pelo jovem catarinense Yuri Gabryel, com os dois barrando o saquaremense Rickson Falcão, que vinha confiante da vitória na categoria Pro Junior da etapa do Peru encerrada no domingo. Além do argentino Tomas Goransky, mais três estrangeiros foram eliminados na quinta-feira, os peruanos Sean Goldszmidt e Mariano Maugere no confronto vencido por Weslley Dantas e o equatoriano Maximiliano Saenz, que foi barrado pelos brasileiros Arthur Vilar e Gabriel André.

Yuri Gabryel - WSL / Lima Junior

PRO JUNIOR - Depois das 20 baterias do QS 1000, a primeira fase da categoria Pro Junior fechou o primeiro dia do WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Em 2019, a Praia da Taíba já sediou uma seletiva sul-americana dessa para surfistas com até 20 anos de idade, aliás, foi a última competição da World Surf League realizada no Ceará. Agora está promovendo a segunda etapa de 2025 da WSL South America, que classifica quem ficar nas duas primeiras posições dos rankings masculino e feminino, para disputar os títulos mundiais Pro Junior da World Surf League.

As oito baterias realizadas na quinta-feira, definiram os 16 adversários dos 16 cabeças de chave do WSL Taíba Pro, os mais bem colocados no ranking da WSL South America que estrearão na segunda fase. Depois da frustração da eliminação no QS 1000, três baterias depois o equatoriano Maximiliano Saenz achou boas ondas para mostrar o potencial do seu surfe no confronto que abriu a competição Pro Junior. Ele ganhou nota 7,50 na sua melhor apresentação e derrotou três brasileiros por 12,50 pontos.

MELHOR DO DIA - Estas marcas só foram batidas pelo jovem potiguar Rafael Barbosa na sexta bateria. O surfista de Natal acabou fazendo os recordes do dia. Ele igualou a maior nota do QS, a 8,00 recebida pelo também potiguar Mateus Sena e o cearense Michel Roque, mas somou um 7,67 e aumentou para 15,67, o recorde de 15,00 pontos do conterrâneo. Esta é a primeira vez que Rafael Barbosa participa de um evento da World Surf League e já estreou mostrando ser mais uma grande revelação da verdadeira fábrica de talentos do Rio Grande do Norte, terra do campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira.

Rafael Barbosa - WSL / Lima Junior

"É a primeira vez que estou competindo aqui no Morro do Chapéu e estou muito feliz, porque tem altas ondas e consegui fazer o maior somatório do dia hoje", disse Rafael Barbosa. "O mar está muito bom, tem altas ondas e é isso, foi a primeira bateria do Pro Junior, graças a Deus passei e agora é soltar o surfe de novo amanhã. A expectativa tá grande, tem boas ondas e estou com o surfe de backside bem encaixado nessa onda. Espero fazer mais boas baterias aqui e que venha um bom resultado".

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante apresenta o WSL Taíba Pro é uma realização da Agência Esporte Arte com patrocínios de Monster Energy, Cerveja Sol, Monte Dourado e Dare App, apoio da Greenish, Ease Labs Cannabis Products, Evoke, Fu-Wax, Havenga e Oakberry, suporte da Federação de Surf do Estado do Ceará, parceria de mídia do site Waves.com.br e a transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com é produzida pela A Firma. Esta é a oitava e penúltima etapa da temporada 2024/2025 da WSL South America. A última é o WSL Layback Pro na próxima semana na Praia da Joaquina, em Florianópolis (SC). Até domingo também está sendo disputada no Ceará, a segunda seletiva sul-americana da categoria Pro Junior Sub-20 em 2025.