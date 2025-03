Quatro surfistas festejam vitórias na estreia do WSL Taíba Pro em São Gonçalo do Amarante

O WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante fechou com chave de ouro o show de surfe no pointbreak de qualidade internacional da Laje do Morro do Chapéu. A etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) que já 15 anos não acontecia no Ceará, terminou com dois confrontos de gerações. O jovem Rafael Barbosa venceu o ex-top da elite mundial, Jadson André, depois da experiente peruana Daniella Rosas derrotar a paulista Carolina Bastides, de apenas 13 anos de idade. Na categoria Pro Junior Sub-20, Laura Raupp ganhou a decisão catarinense com Kiany Hyakutake e o paulista Ryan Kainalo superou Rafael Barbosa, único que disputou duas finais no domingo. Agora, a maioria dos competidores parte do Ceará direto para Santa Catarina, para participar do WSL Layback Pro QS 3000, que começa quarta-feira na Praia da Joaquina, em Florianópolis.

O grande destaque do domingo decisivo do WSL Taíba Pro no Morro do Chapéu, foi Rafael Barbosa. Criado nos fundos de pedra da Praia da Pipa, ele vinha surfando à vontade na Laje do Morro do Chapéu, batendo recordes desde o primeiro dia. Rafael encabeçou a lista das maiores notas do QS 1000, com o 8,83 da final contra Jadson André e o 8,67 que tirou nas semifinais. No Pro Junior também, com a imbatível nota 8,00 da sua estreia na quinta-feira e a 7,83 nas semifinais do domingo. Rafael foi o único a disputar cinco baterias no último dia e só perdeu a final Junior com Ryan Kainalo. Mas, fechou sua apresentação dando um show na final potiguar do QS, com o ídolo Jadson André.

WSL Taíba Pro - WSL / Lima Junior

"A emoção tá bizarra, a ficha não caiu ainda e foi uma bateria bem disputada com o Jadson. Ele é um ídolo pra mim e pra todos nós, representou o Brasil vários anos no Circuito Mundial, mas sei que Deus tem um propósito muito bom na minha vida", foram as primeiras palavras do campeão, Rafael Barbosa. "Eu venho treinando bastante, só minha família e Deus sabem o quanto treino todo dia e minha hora tinha que chegar né. Estou muito feliz por ter sido campeão, mas competir com o Jadson, não tem preço. Esse ano vai ser longo, tem muitos campeonatos pra vir ainda e agora é festejar essa vitória. Amanhã já vou viajar pra Floripa, depois Saquarema, Maresias, então quero aproveitar esse momento e mandar um beijo pra toda minha família e todos que torceram por mim".

Na final feminina do QS 1000, a peruana Daniella Rosas, que já tem três títulos de campeã sul-americana da WSL no currículo, aumentou para 9 o número de vitórias em etapas do QS. Ela igualou uma marca da cearense Tita Tavares, primeira brasileira a fazer parte da elite mundial do Championship Tour (CT). Mas, a vitória no WSL Taíba Pro só foi conquistada no último minuto da bateria toda liderada pela paulista de apenas 13 anos, Carolina Bastides. A surfista do Guarujá tinha derrubado outra favorita nas semifinais, a líder disparada do ranking da WSL South America, Laura Raupp.

Daniella Rosas - WSL / Lima Junior

"Foi uma final bem difícil com a Carol (Carolina Bastides)", destacou Daniella Rosas. "Eu não conseguia encontrar nenhuma onda boa, então isso dificultou bastante o meu trabalho. Mas eu continuei focada e, Graças a Deus, veio essa onda no último minuto, que eu acreditei bastante e pude surfar até o final. Estou feliz de estar aqui, de poder ganhar esse campeonato, agora vamos pro Layback Pro, QS 3000, que é o último da temporada e vou bastante motivada pra conseguir minha vaga no Challenger Series lá. Quero agradecer todo mundo que tem me apoiado, meus patrocinadores, amigas e toda minha família".

Daniella Rosas se manteve em terceiro no ranking, abaixo só da também peruana Arena Rodriguez e da líder, Laura Raupp. A catarinense não passou para a final do QS 1000, foi surpreendida por Carolina Bastides numa semifinal de poucas ondas boas. Mas, foi com toda gana para a decisão do Pro Junior, estabelecendo um novo recorde de 15,27 pontos nas competições femininas esse ano. Com notas 7,77 e 7,50, bateu os somatórios do WSL Taíba Pro e do QS e Pro Junior também do Peru, encerrado no domingo passado com vitórias das peruanas Daniella Rosas e Catalina Zariquiey, respectivamente.

Laura Raupp - WSL / Lima Junior

"Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz. Acabou que na semifinal do QS, quase não veio ondas, foi virada em cima de virada nos últimos minutos, então entrei com bastante raiva nessa final do Pro Junior", contou Laura Raupp. "O Pro Junior era meu grande objetivo de vir pra Taíba, porque o QS, mesmo que eu ganhasse, não mudaria nada pra mim no ranking, então estou superfeliz de ter ganhado no Pro Junior. Eu não fui pra primeira etapa no Peru e foi uma vitória bem importante pro ranking. Só tenho que agradecer a Taíba por ter me recebido com essas ondas, muito melhores do que eu esperava, então obrigado a todo mundo pela recepção aqui e agora vamos pra Floripa, competir em casa lá".

Laura Raupp e também catarinense Kiany Hyakutake, foram as únicas surfistas a chegar nas semifinais das duas competições femininas. Ambas passaram para a final Pro Junior, mas depois foram derrotadas nas semifinais do QS 1000. O potiguar Rafael Barbosa, então, foi o único a disputar dois títulos no domingo, mas, assim como Laura Raupp, o paulista Ryan Kainalo confirmou o favoritismo de ser o atual bicampeão sul-americano Pro Junior da WSL South America. Com a vitória no WSL Taíba Pro, Ryan sai de São Gonçalo do Amarante dividindo a liderança do ranking com o saquaremense Rickson Falcão.

Ryan Kainalo - WSL / Lima Junior

"Eu estou realmente muito feliz, porque ganhar aqui no Morro do Chapéu, eu sabia que ia ser muito difícil. Ainda mais a final com o Rafinha (Rafael Barbosa), que tava muito encaixado nessas ondas no campeonato inteiro. Eu perdi pra ele no QS e eu acho que ele era o cara do evento, tava surfando muito bem", elogiou Ryan Kainalo, que até falou que ia torcer por ele na final do QS. "Eu dobrei a concentração nessa final e acabou dando tudo certo. Hoje a noite já vou pra Floripa, competir no QS 3000 lá na Praia da Joaquina, então estou muito feliz de ir pra lá depois de um bom resultado aqui. As pranchas estão mágicas e estar com o corpo e a mente em dia assim, é muito bom".

FINAL POTIGUAR - Rafael Barbosa estava estreando na categoria Pro Junior da WSL South America e já começou com um vice-campeonato no WSL Taíba Pro. E esta foi apenas a sua segunda participação em eventos da World Surf League. A primeira etapa do Qualifying Series que ele competiu foi em novembro do ano passado, a última do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 em Natal, que também terminou com uma final potiguar, com o natalense Mateus Sena vencendo o Adauto Sena, de Baía Formosa. No domingo, Rafael Barbosa ganhou as maiores notas do QS 1000 do Ceará, 8,67 na semifinal com o paulista Marcos Correa e 8,83 contra outro favorito que enfrentou na última decisão de título.

Jadson Andre and Mateus Sena - WSL / Lima Junior

Jadson André tinha vencido outro duelo potiguar nas semifinais, contra Mateus Sena, estabelecendo um novo recorde de 15,84 pontos para o campeonato inédito em São Gonçalo do Amarante. Ele somou notas 8,17 e 7,67, para superar os 15,67 pontos do Rafael Barbosa no Pro Junior, que era o maior somatório de todo o evento até então. Jadson ficou 11 temporadas na elite dos melhores surfistas do mundo e sua meta é retornar ao CT no Challenger Series desse ano, que começa em junho na Austrália. O resultado no WSL Taíba Pro mostrou que ele está pronto e preparado para isso.

Jadson largou na frente com nota 5,50 do seu ataque de frontside no point break de esquerdas da Laje do Morro do Chapéu. O surfista da Praia da Pipa, Rafael Barbosa, surfava de backside, de costas para a onda, e manobrou forte na sua primeira onda boa, assumindo a ponta com nota 6,67. Rafael pegou outra combinando três ataques verticais e uma rasgada para fechar a onda, que valeu 8,83, a melhor apresentação de todo o WSL Taíba Pro. Jadson também acha uma abrindo a parede lisa, para ir variando as batidas e rasgadas até a beira, recebendo 7,50 para seguir vivo na disputa do título.

Rafael Barbosa - WSL / Lima Junior

Mesmo assim, Jadson ficou precisando de 8,01 para vencer nos 10 minutos finais da bateria. Ele só conseguiu trocar o 5,50 por 5,67, depois não entraram mais ondas boas e Rafael Barbosa festejou a primeira vitória da sua carreira que está apenas iniciando, por 15,50 a 7,50 pontos, porque Jadson André ainda cometeu interferência e só computou a sua maior nota. Com os 1.000 pontos da vitória, Rafael Barbosa subiu da 105.a para a 38.a posição no ranking e ninguém entrou no grupo dos 7 que o ranking da WSL South America classifica para o Challenger Series no Ceará.

SURPRESA DO CAMPEONATO - Além de Rafael Barbosa, outra grande surpresa do WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, foi a guarujaense Carolina Bastides. Ela poderia fazer história, como a mais jovem brasileira a vencer uma etapa do QS, com apenas 13 anos de idade. Ia superar o feito da catarinense Laura Raupp, que foi campeã com 15 anos igualmente no primeiro QS que participou em 2021, o Layback Pro em Florianópolis. Carol já surpreendeu ao passar pela número 1 do ranking, Laura Raupp, nas semifinais e só perdeu o título no último minuto da final.

Carolina Bastides - WSL / Lima Junior

A decisão iniciou bem fraca de ondas, mas no final a disputa esquentou. Carol surfou a primeira onda boa quando restavam 5 minutos e assumiu a liderança com nota 6,00. A peruana ficou precisando de 5,38 e tudo foi decidido nas ondas que entraram no último minuto. Daniella Rosas pegou uma que abriu a parede para atacar forte de backside, com pancadas verticais que ganharam nota 5,63. Ela assumiu a ponta, mas Carol ainda pegou uma onda, precisando só de 3,86 pontos para a vitória histórica. A torcida foi abraçar a brasileira quando ela saiu do mar e ficou a expectativa pela avaliação dos juízes. A nota demorou a ser anunciada e saiu 3,73 para Carolina Bastides, com Daniella Rosas conquistando a sua nona vitória no QS, por uma pequena vantagem de 9,86 a 9,73 pontos.

FINAIS DO PRO JUNIOR - A primeira decisão de título do WSL Taíba Pro no domingo foi a do Pro Junior feminino. Foi a que rolou as melhores ondas e Laura Raupp já largou na frente, manobrando forte de backside com batidas verticais numa esquerda que valeu nota 7,00. Kiany Hyakutake também pega uma esquerda e joga água pra cima com seu backside, mas erra a segunda manobra. Laura vem em outra esquerda e manda um ataque potente de backside, tirando 7,50 dos juízes. Ela não deu qualquer chance e destruiu outra esquerda, lincando batidas e rasgadas com pressão e velocidade, para somar 7,77 na vitória por 15,27 pontos, contra 9,66 da Kiany Hyakutake, que conquistou o melhor resultado da sua carreira com o vice-campeonato na categoria Pro Junior do WSL Taíba Pro.

WSL Taíba Pro - WSL / Lima Junior

Na final masculina, o bicampeão sul-americano Pro Junior, Ryan Kainalo, precisava da vitória para dividir a liderança do ranking com o saquaremense Rickson Falcão. E conseguiu. O ubatubense começou forte, massacrando uma esquerda para largar na frente com nota 7,33. Ryan logo soma um 5,00 e Rafael Barbosa só conseguiu reagir nos 10 minutos finais. Só que Ryan Kainalo ainda surfou outra onda boa, para confirmar a vitória por 12,33 a 10,53 pontos do surfista da Praia da Pipa, que ainda iria decidir o título do QS 1000 na final potiguar com o natalense Jadson André.

O WSL Taíba Pro apresentado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante foi uma realização da Agência Esporte & Arte com patrocínios de Monster Energy, Cerveja Sol, Monte Dourado e Dare App, apoio da Greenish, Ease Labs Cannabis Products, Evoke, Fu-Wax, Havenga e Oakberry, suporte da Federação de Surf do Estado do Ceará, parceria de mídia do site Waves.com.br, com a transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com produzida pela A Firma. Esta foi a oitava e penúltima etapa da temporada 2024/2025 da WSL South America e segunda seletiva sul-americana da categoria Pro Junior Sub-20 de 2025. Na quarta-feira começa o WSL Layback Pro na Praia da Joaquina, em Florianópolis (SC).