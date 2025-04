Começa o show de surfe no REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves

O paulista Weslley Dantas fez os recordes do REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves no sábado de altas ondas na Praia de Itaúna. A Prefeitura de Saquarema apresenta o Maior Festival de Surfe da América do Sul, que começou pela etapa inédita do World Surf League Qualifying Series com status QS 6000. O filho do surfista homenageado no campeonato que faleceu competindo na Praia de Itaúna, Valentin Neves, também se destacou no primeiro dia. Dos 124 inscritos na categoria masculina, 68 de 5 países já estrearam nas 20 baterias do sábado e 30 seguem na disputa do título da etapa que abre a temporada 2025/2026 da WSL South America. No domingo, novamente só os homens irão competir e as baterias podem ser assistidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Esta é a quinta edição deste evento realizado pela V3A / 213 Sports em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves. A novidade é que este ano marca a estreia do REMA, acrônimo de Rua, Esporte, Mar e Arte, com o nome do campeonato passando a ser REMA WSL Saquarema Surf Festival. Também já foi iniciado o REMA Skateboarding Challenge com grandes estrelas se apresentando na pista instalada na Praia de Itaúna, bem como o REMA Sounds of Saquá com shows de bandas locais fechando o primeiro dia do evento que começou neste sábado e rola todos os dias até o Domingo de Páscoa.

Foram disputadas as 16 baterias da rodada inicial e as quatro primeiras da segunda fase, quando são definidos os adversários dos 32 cabeças de chave, que só irão estrear na terceira rodada do REMA WSL Saquarema Surf Festival. O filho do homenageado Leo Neves, Valentin Neves, ganhou o confronto que abriu a segunda fase, batendo até uma das estrelas do surfe brasileiro, o campeão mundial Pro Junior da WSL em 2019 e campeão sul-americano de 2023/2024, Mateus Herdy. Valentin fez o segundo maior somatório do dia, 14,37 pontos com notas 7,20 e 7,17, mas o catarinense passou em segundo lugar, eliminando o jovem paulista Kailani Rennó e o peruano Mateo Christodulu.

Valentin Neves - WSL / Aleko Stergiou

"A primeira bateria é sempre muito difícil, mas acho que essa minha evolução faz parte do trabalho que venho fazendo no Centro de Treinamento (Léo Neves), de fortalecimento do meu surfe. Fico feliz porque hoje é aniversário da minha namorada e essa vitória foi pra ela", disse Valentin Neves, que também falou sobre competir no evento em memória ao seu pai. "Esse campeonato é mais do que um campeonato pra mim, significa muito. Eu aprendi a surfar com ele nessa onda, então hoje mesmo, antes de entrar na água, eu falei, caraca pai, agora é eu e você, se vira pra mandar as ondas boas e não vamos cair da prancha. Dava pra sentir ele comigo e é essa energia que me bota pra cima, que me dá motivação pra seguir em frente e continuar nos campeonatos para, se Deus quiser, realizar meu sonho de chegar na final aqui".

O somatório do Valentin Neves só ficou abaixo dos 15,00 pontos que o paulista Weslley Dantas tinha computado na 14.a das 16 baterias da primeira fase. No último minuto, Weslley achou a esquerda que tanto procurou, para atacar forte com duas pancadas de frontside que arrancaram 8,17 dos juízes. Na bateria que fechou a rodada inicial do REMA WSL Saquarema Surf Festival, o também paulista Renan Pulga conseguiu a segunda maior nota do dia, 7,33, com ambos superando a 7,23 do paranaense Lucas Rosario no nono confronto do sábado de altas ondas no Maracanã do surfe brasileiro.

Weslley Dantas - WSL / Aleko Stergiou

"Eu já entrei na bateria com a estratégia de pegar essa onda do high-score (nota alta). Eu já tava vendo da areia, antes de entrar na água e no freesurf não consegui pegar, sempre passava de mim", contou Weslley Dantas. "Na bateria até fiquei pensando que não ia vir pra mim, mas faltando 1 minutinho, eu vi ela balançar lá no fundo, escutei meu irmão assoviando, aí remei o máximo que podia e, graças a Deus, consegui pegar pra fazer duas manobras fortes que eu vinha treinando. Foi quando tudo se conectou, o esforço do meu trabalho deu certo e estou feliz de ter feito essa nota e o maior somatório do primeiro dia".

Weslley competiu logo após o seu irmão mais velho, Wiggolly Dantas, também estrear com vitória no REMA WSL Saquarema Surf Festival, Os dois são alguns dos surfistas que participaram de todas as 4 edições deste campeonato realizado pela 213 Sports desde 2021. Wiggolly já fez parte da elite mundial da World Surf League, foi campeão sul-americano da temporada 2020/2021 e tem 5 vitórias em etapas do QS no currículo. Uma delas nas ondas de Itaúna, na etapa do QS Prime que rolou em 2014 em Saquarema.

Wiggolly Dantas - WSL / Aleko Stergiou

"Nos últimos eventos que eu competi, eu peguei pouca onda, então optei em sair pegando mais ondas agora, para ficar trocando as notas e deu certo. Eu consegui achar uma onda maior e estou feliz de estar mais um ano competindo aqui", disse Wiggolly Dantas, que comentou sobre a possibilidade de voltar a enfrentar seu irmão numa bateria. "A gente já competiu algumas vezes juntos e a de Fernando de Noronha foi boa, numa semifinal que ele ganhou de mim. Eu acho muito bom isso e espero fazer uma bateria com ele aqui em Saquarema, que tem altas ondas e a gente vai poder mostrar o surfe. Se acontecer, vai ser incrível".

VITÓRIAS ESTRANGEIRAS - Entre os 60 surfistas que competiram nas 16 baterias da primeira fase, 21 eram de outros países e o REMA WSL Saquarema Surf Festival começou com vitórias estrangeiras. O peruano Mateo Christodulu ganhou a primeira do dia e o chileno Reimundo Berry derrotou uma estrela do surfe brasileiro na segunda, Mateus Herdy. Depois, o experiente argentino Tomas Lopez Moreno venceu a quarta bateria e na sexta o peruano Mariano Maugere e o argentino Santiago Muniz eliminaram dois brasileiros.

A oitava terminou com outra dobradinha estrangeira, do argentino Thiago Passeri e o chileno Noel de la Torre. O peruano Raul Rios também estreou com vitória na nona bateria, mas a mais expressiva foi a do venezuelano Francisco Bellorin na 12.a, sobre os brasileiros Igor Shibata e Giovani Pontes e o argentino Giuliano Arreyes. O surfista da Venezuela só tinha competido no Saquarema Surf Festival uma vez, em 2022 quando só perdeu nas quartas de final, para o campeão daquele ano, Miguel Tudela, do Peru.

Francisco Bellorin - WSL / Aleko Stergiou

"Estou muito contente de estar uma vez mais aqui em Saquarema", disse Francisco Bellorin. "Eu tive um bom resultado na única vez que vim aqui, perdi pro meu companheiro Miguel Tudela nas quartas de final (em 2022) e me encanta a energia desse lugar. As ondas são superdivertidas e, pra mim, é um dos melhores lugares do Brasil pra surfar. Antes de entrar na bateria, conversei com meu treinador combinando pra fazer uma boa seleção de ondas e achei uma boa esquerda, que fez me sentir mais seguro. Depois peguei outra boa para passar em primeiro nessa bateria e foi incrível".

A competição masculina do QS 6000 vai prosseguir o dia todo neste domingo. Serão realizadas mais 16 baterias, as 12 restantes da segunda fase e as 4 primeiras da terceira rodada, quando estreiam os 32 principais cabeças de chave do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Nestas 4 baterias que vão fechar o segundo dia, dois surfistas que se classificaram para o Challenger Series esse ano irão competir, o carioca Lucas Silveira, número 3 no ranking de 2024/2025 da WSL South America e o quarto colocado, Peterson Crisanto, paranaense que já fez parte da elite mundial do World Surf League Championship Tour (CT).

OUTRAS COMPETIÇÕES - As outras cinco competições do Maior Festival de Surfe da América do Sul, o QS 6000 feminino e da categoria Pro Junior e Longboard também masculinas e femininas, serão iniciadas no decorrer da semana, que promete continuar com boas ondas na Praia de Itaúna. O REMA WSL Saquarema Surf Festival também vai abrir a temporada 2025/2026 do QS feminino e promover a terceira etapa da categoria Pro Junior Sub-20 da WSL South America esse ano e a segunda do Longboard.

REMA - WSL Saquarema Surf Festival - WSL / WSL Latam

Neste domingo será encerrado o REMA Skateboarding Challenge, que reúne grandes estrelas do skate brasileiro, como o medalhista olímpico e campeão mundial Pedro Barros. Também vai acontecer o segundo dia do REMA Sounds of Saquá com shows de bandas locais sendo iniciados logo após o término das baterias. As atrações nacionais se apresentarão no Feriadão da Páscoa. Na Sexta-feira Santa, a banda carioca Dibob, agita a galera com seu rock alternativo e skate punk. No Sábado de Aleluia, tem o músico e compositor paulista Emanno RockBrabo. E no Domingo de Páscoa, o grupo Oriente surgido em 2008 em Niterói (RJ), misturando rap, hip hop e reggae, fecha o REMA Sounds of Saquá de 2025.

Além disso, também vão continuar rolando várias ativações ambientais e atrações extras para o público se divertir na Praia de Itaúna. A Capital Nacional do Surf é a única cidade do mundo a sediar as três principais competições da Liga Mundial. A primeira é o REMA WSL Saquarema Surf Festival, com status máximo do Qualifying Series, que começou no sábado e vai até o Domingo de Páscoa. A próxima é o Vivo Rio Pro, com a elite mundial do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) se apresentando nos dias 21 a 29 de junho na mesma Praia de Itaúna. E a terceira vai fechar o Challenger Series 2025 em Saquarema, definindo os últimos nomes para o CT 2026, nos dias 11 a 19 de outubro nas ondas do Maracanã do surfe brasileiro.

A Prefeitura de Saquarema apresenta o REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, uma realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, com homologação da WSL Latin America.

SOBRE O REMA - Em 2025, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul surge como REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Nascido como Saquarema Surf Festival em 2021, chega à quinta edição como REMA WSL Saquarema Surf Festival. Além de reunir três competições chanceladas pela World Surf League (QS 6000, Pro Junior e Longboard), o REMA incorporou o skate e a música, tornando-se um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. As areias da Praia de Itaúna recebem também o REMA Skateboarding Challenge e o REMA Sounds of Saquá, com apresentações de bandas e atrações especiais nos dois finais de semana. Com o êxito do festival nas últimas edições, os organizadores almejam levar o REMA para outras praias do litoral brasileiro nos próximos anos. Instagram @remafestival.

SOBRE A 213 SPORTS: Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 80 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Vivo Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, REMA, TRITON, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.