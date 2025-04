Surfistas locais se destacam no REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves

As principais estrelas do REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves começaram a estrear na etapa inédita do World Surf League Qualifying Series com status QS 6000 na Capital Nacional do Surf. Uma das atrações era o ex-top da elite da WSL, Jadson André, mas ele não passou sua bateria. Já o campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chianca, iniciou uma série de vitórias dos surfistas locais de Saquarema, com Valentin Neves e Daniel Templar ganhando as baterias que abriram a rodada dos cabeças de chave na tarde do domingo de Sol e boas ondas na Praia de Itaúna. Essa terceira fase continua a partir das 8h00 nesta segunda-feira e depois começa o QS 6000 feminino, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O mar variou bastante durante o domingo. Começou com as esquerdas abrindo longas paredes para manobras, mas as ondas foram baixando e as direitas começaram a aparecer também na maré cheia. O equatoriano Maximiliano Saenz deu um show na primeira bateria do dia e ninguém conseguiu superar a nota 7,83 e os 14,66 pontos que ele totalizou. Estas marcas só ficaram abaixo do 8,17 e os 15,00 pontos do Weslley Dantas no sábado, que continua sendo o recordista absoluto do REMA WSL Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura de Saquarema.

O equatoriano depois foi barrado pelos cabeças de chave da quinta bateria da terceira fase, o carioca Vitor Ferreira e o paulista Igor Moraes, que no passado conseguiu a segunda nota 10 da história desta etapa realizada pela V3A / 213 Sports em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves. De tarde, o mar ficou mais difícil, especialmente depois que a maré encheu na Praia de Itaúna. Isso pode até ter facilitado para os surfistas locais de Saquarema, que conhecem melhor as ondas do Maracanã do surfe brasileiro. O campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chumbo, estreou com vitória na bateria que fechou a segunda fase.

"Realmente as condições mudaram bastante, a maré encheu e não tem mais aquela esquerda que tava o dia inteiro aqui. Eu tentei fazer meu máximo, achar onda pra manobrar o melhor possível e é muito bom estar competindo em casa, com a família. É um sonho fazer mais baterias nesse evento e, se Deus quiser, vai acontecer", disse Lucas Chumbo, que também respondeu sobre o título no Gigantes de Nazaré anunciado neste domingo na TV Globo. E ele foi entrevistado pela vencedora do título feminino, Michelle des Boulloins, que está trabalhando na transmissão ao vivo do REMA Saquarema Festival.

"A vida de big rider não é a mais fácil do mundo", destacou Lucas Chianca. "A gente se diverte bastante, pega ondas muito boas ao redor do mundo, mas é um ping-pong danado. Eu tava na Alemanha, já sai correndo pra competir lá na Urca do Minhoto no Rio Grande do Norte, fizemos um dia incrível lá e já vim correndo pra cá. Cheguei ontem de manhã aqui, mas eu sempre tento fazer um pouco de cada coisa. O meu foco é 100% no big surf, que é o que eu amo fazer, mas acho que sou o big rider que mais se diverte na marola. Eu adoro surfar qualquer tipo de onda, ainda mais em casa e vindo de um título do Gigantes de Nazaré. A gente quebrou lá e foi bom demais, então vamo que vamo".

CABEÇAS DE CHAVE - Logo após a vitória do Lucas Chianca sobre Anderson dos Santos, Ryan Coelho e o equatoriano Alex Suárez, mais dois surfistas locais venceram as baterias que abriram a rodada de estreia dos 32 cabeças de chave do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Na primeira, o filho do homenageado no campeonato, Leo Neves, ganhou sua segunda bateria esse ano. O carioca Lucas Silveira, que venceu a última etapa da temporada 2024/2025 da WSL South America e se classificou para o Challenger Series em terceiro no ranking, passou junto com Valentin Neves, barrando o Gabriel André e o chileno Reimundo Berry.

"Agora está com a maré cheia, então eu sabia que o mar não ia estar tão consistente como pela manhã", disse Valentin Neves. "Mas, eu sabia que poderia ter aquela onda que entra mais na bancada e reforma. Eu vi a onda vindo e sabia que ela ia ser animal. Aí eu fui e na hora que dropei a onda, já imaginei que tinha que fazer três batidas para conseguir uma nota boa. Todo mundo tava surfando muito bem, o Lucas (Silveira) que acabou de ganhar a etapa lá em Floripa, o Gabriel (André) que me eliminou na última etapa, então eu sabia que teria que surfar bem pra passar. Acho que o conhecimento local ajudou demais. Eu tenho evoluído muito o meu surfe no Centro de Treinamento (Leo Neves) que meu pai tinha sonhado a vida inteira e é muito legal poder representar bem tudo isso".

Na bateria seguinte, o saquaremense Daniel Templar era um dos cabeças de chave e estreou com vitória sobre uma das estrelas do surfe brasileiro, Mateus Herdy. O catarinense avançou em segundo lugar, barrando o capixaba Rafael Teixeira e o paulista João Artur. O REMA WSL Saquarema Surf Festival está abrindo a temporada 2025/2026 da WSL South America com o primeiro QS 6000 da história, então um bom resultado na Praia de Itaúna ganha importância na briga pelo título sul-americano e pelas 7 vagas para o Challenger Series 2026, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour (CT).

CHALLENGER SERIES - Dos 10 brasileiros que vão disputar classificação para o grupo dos melhores surfistas do mundo este ano, seis estrearam no domingo. Cinco passaram suas primeiras baterias na Praia de Itaúna esse ano em segundo lugar, o carioca Lucas Silveira, o catarinense Mateus Herdy, o paranaense Peterson Crisanto, o paulista Igor Moraes e o cearense Michael Rodrigues. Já o potiguar Jadson André, perdeu por pouco para o argentino Santiago Muniz, no confronto vencido pelo jovem paulista Gabriel Klaussner.

"A bateria era muito difícil e é muito bom começar já com uma nota boa, para dar uma tranquilidade. O mar está bem difícil, mas consegui achar duas ondas boas pra vencer e estou amarradão de ter passado essa bateria", disse Gabriel Klaussner. "Era uma bateria difícil, contra o Jadson (André), o Santiago (Muniz) e o peruano (Sean Godlszmidt) também. É muito bom começar com vitória e este campeonato é sempre o mais importante do ano, então passar bateria aqui é muito importante. Estou muito feliz por estar de volta nesse lugar, eu amo essa cidade, amo essa onda, sem contar a vibe de todo mundo aqui".

O surfista de Ubatuba já venceu o título Pro Junior do REMA WSL Saquarema Surf Festival em 2023 e foi vice-campeão na primeira etapa desta categoria para surfistas com até 20 anos de idade esse ano no Peru. O vencedor foi o saquaremense Rickson Falcão, que lidera o ranking Pro Junior da WSL South America. Mas, ele também compete no QS 6000 e conseguiu se classificar no minuto final da penúltima bateria do domingo. Nessa, o paulista Daniel Adisaka acertou um aéreo incrível para ganhar do local de Saquarema.

A segunda metade da rodada dos cabeças de chave ficou para abrir a segunda-feira e o atual campeão sul-americano e defensor do título do REMA WSL Saquarema Surf Festival, vai estrear na primeira bateria do dia. Entre os adversários do catarinense Lucas Vicente, está outro local da cidade e instrutor do Centro de Treinamento Leo Neves, Arthur Maximo. Os outros são o jovem Anuar Chiah e Facundo Arreyes. Mais três surfistas que vão disputar o Challenger Series esse ano, vão fazer suas primeiras apresentações na Praia de Itaúna, o paulista Wesley Leite, o paraibano José Francisco e o argentino Franco Radziunas, vice-campeão na final do ano passado, que vai fechar a terceira fase do QS 6000 masculino.

QS 6000 FEMININO - Na sequência será iniciado o QS 6000 feminino, com 12 baterias acontecendo até o final do dia. São 8 da rodada inicial e 4 das 8 da segunda fase, quando estreiam as 16 cabeças de chave do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Nessa lista das surfistas mais bem ranqueadas na WSL South America, estão as quatro que já escreveram seus nomes no Troféu Leo Neves, a paulista Sophia Medina que foi a primeira campeã em 2021, a peruana Daniella Rosas que venceu em 2022 e as catarinenses Tainá Hinckel em 2023 e a defensora do título, Laura Raupp, campeã sul-americana da temporada 2024/2025.

As outras competições do Maior Festival de Surfe da América do Sul, do Pro Junior e do Longboard também masculinos e femininos, vão rolar no decorrer da semana, que promete continuar com boas ondas na Praia de Itaúna. O REMA WSL Saquarema Surf Festival está abrindo a temporada 2025/2026 do QS e promove a terceira etapa de 2025 da categoria Pro Junior Sub-20 da WSL South America e a segunda do Longboard. As eliminatórias seguem rolando todos os dias dessa semana até o Domingo de Páscoa, quando serão conhecidos os campeões das seis competições na Capital Nacional do Surf.

