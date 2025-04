REMA WSL Saquarema Surf Festival define os 32 melhores surfistas do QS 6000 masculino

O REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema, teve que ser interrompido na segunda-feira na Praia de Itaúna. O mar baixou, o vento sudoeste entrou prejudicando a formação das ondas e só rolou as 8 baterias que restavam para definir os 32 melhores surfistas do QS 6000 masculino. O catarinense Lucas Vicente começou a defender o título com vitória na primeira bateria do dia. Depois, o cearense Cauã Costa deu um show, batendo todos os recordes com um aéreo nota 8,67. O QS 6000 feminino era para ser iniciado após o término da terceira fase masculina, mas foi adiado para abrir a terça-feira, as 8h00, com transmissão ao vivo de Saquarema pelo WorldSurfLeague.com.

O Maior Festival de Surf da América do Sul, é realizado desde 2021 pela V3A / 213 Sports em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves, que faleceu quando participava de uma competição local nas mesmas ondas de Itaúna. O terceiro dia começou com Lucas Vicente defendendo o título do REMA WSL Saquarema Surf Festival com vitória. O catarinense competiu pela primeira vez depois de se sagrar campeão sul-americano da temporada 2024/2025 e liderou o confronto desde o início. O local de Saquarema, Arthur Maximo, se classificou em segundo lugar eliminando o jovem Anuar Chiah e o Facundo Arreyes.

"É muito bom tirar esse peso da primeira bateria, mas foi bem difícil. O mar mudou hoje, o vento acabou entrando e as ondas vieram pra essa bancada que não tava quebrando nos treinos que eu vinha fazendo, porque estou aqui há 10 dias já", contou Lucas Vicente. "Mas passei a primeira bateria e Saquarema é um lugar muito especial pra mim. Aqui é o Maracanã do surfe né, não só pela torcida, como também pelas ondas que mudam muito. Eu trouxe umas seis pranchas e já usei todas, porque teve mar de quase 3 metros, quase ficou flat, então literalmente te testa em todas as condições. Mas, é um lugar que eu gosto muito e é isso, vamos bateria por bateria, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas vamos em busca desse bi".

RECORDISTA ABSOLUTO - Apesar das condições difíceis do mar, o vento soprando nas esquerdas de Itaúna, acabou favorecendo as manobras aéreas. E foi voando que o cearense Cauã Costa bateu todos os recordes deste ano no REMA WSL Saquarema Surf Festival. Ele completou um full rotation incrível, muito alto, que arrancou nota 8,67 dos juízes e somou com 6,50 para atingir 15,17 pontos. O cearense mora na capital carioca há muitos anos e agora é o recordista absoluto do campeonato, superando a nota 8,17 e os 15,00 que o paulista Weslley Dantas tinha conseguido em sua estreia no sábado.

"A bateria foi animal. Consegui acertar dois aéreos e eu já tava com a estratégia de mandar os aéreos, quando vi que o vento estava propício para isso", disse Cauã Costa. "Os moleques que entraram na bateria anterior à minha, mandaram aéreo também, então já entrei com esse plano montado e deu tudo certo, graças a Deus. Fiz uma boa bateria, consegui a maior nota, os recordes e estou muito feliz".

Cauã Costa já festejou vitória no Saquarema Surf Festival, ganhando o título Pro Junior em 2021 e 2022. Nestes dois anos, também se sagrou bicampeão sul-americano desta categoria para surfistas com até 20 anos de idade. Antes do cearense se tornar o novo recordista absoluto deste ano, o potiguar Mateus Sena já tinha igualado a nota 8,17 do Weslley Dantas no segundo confronto do dia. Ele também chegou perto do recorde de pontos com a vitória por 14,94 pontos, contra os 15,00 do surfista de Ubatuba.

"Estou amarradão, a bateria foi irada pra mim e deu tudo certo", vibrou Mateus Sena. "Eu peguei bastante ondas e fui trocando de nota cada onda que surfava. Eu tentei me manter bem ativo, até porque tá bem frio e poderia congelar se ficasse parado (risos). Graças a Deus, meu equipamento tá nota 10 e to amarradão. Eu to com o meu pai e o Jadson (André) também tá aqui na torcida. Essa roupa de borracha que eu estou usando, é dele, as quilhas da minha prancha são dele também e é um cara que não mede esforços pra me ver bem. Estou feliz demais, mas foi só o primeiro passo de uma semana abençoada, se Deus quiser".

32 MELHORES - Mateus Sena e Jadson André são do mesmo bairro de Ponta Negra em Natal, onde Mateus conseguiu a primeira vitória da sua carreira em etapas do QS, na Praia de Miami em novembro do ano passado. O peruano Raul Rios passou junto com ele, eliminando os catarinenses Heitor Mueller e Matheus Navarro. Depois, dois surfistas que vão disputar o Challenger Series esse ano, não passaram das suas estreias na segunda-feira, o paulista Wesley Leite e o paraibano José Francisco. Já o argentino Franco Radziunas, vice-campeão no ano passado, ganhou a última bateria do dia. O ex-recordista Weslley Dantas barrou o campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chianca, para passar junto com o argentino.

Dos 124 participantes do primeiro QS 6000 da história da World Surf League, apenas 32 seguem na disputa pelo título da quinta edição do REMA WSL Saquarema Surf Festival. O resultado na Praia de Itaúna vai formar o primeiro ranking da temporada 2025/2026 da WSL South America, que decide os títulos sul-americanos e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour (CT). Entre as 8 baterias, destaque para a penúltima, com os recordistas deste ano, Cauã Costa e Weslley Dantas, o recordista de 2024, Samuel Igo, além do atual bicampeão sul-americano Pro Junior da WSL, Ryan Kainalo.

QS 6000 FEMININO - A programação da segunda-feira era realizar as 8 baterias restantes da terceira fase masculina e depois iniciar o QS 6000 feminino do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Mas, as condições do mar se deterioraram rapidamente, com a entrada do vento sudoeste na Praia de Itaúna e a direção técnica decidiu adiar a estreia das meninas para a terça-feira. As 46 participantes foram divididas em duas fases com 8 baterias cada. As 16 mais bem colocadas no ranking da WSL South America, formam a lista das cabeças de chave que só irão estrear na segunda fase.

Entre elas, as quatro campeãs do Saquarema Surf Festival que já tiveram seus nomes registrados no Troféu Leo Neves. A primeira foi a paulista Sophia Medina em 2021, que foi escalada na bateria que vai abrir a segunda fase. Na segunda está a campeã de 2023, Tainá Hinckel. Na quinta entra a defensora do título e atual campeã sul-americana da WSL, Laura Raupp. E na oitava e última, estreia a peruana Daniella Rosas campeã em 2022. A catarinense Laura Raupp estava na praia e concordou com o adiamento.

"Eu achei que foi a decisão certa, porque realmente esse vento vai ficar bem forte e a maré cheia vai ficar mais complicado ainda. Então poder dar uma oportunidade melhor pras atletas, vai ser bem legal", disse Laura Raupp. "Eu já nem ia competir hoje (segunda-feira), a minha bateria seria a primeira do dia amanhã, então agora é esperar pra ver, mas o bom é que será em melhores condições. Eu estou um pouco nervosa pra começar essa temporada, mas bem animada como sempre e espero fazer boas performances e bons resultados esse ano de novo".

OUTRAS COMPETIÇÕES - As outras competições do REMA WSL Saquarema Surf Festival também serão iniciadas no decorrer da semana na Praia de Itaúna. Além de abrir a temporada 2024/2025 com o inédito QS de 6.000 pontos, o Maior Festival de Surf da América do Sul vai promover a terceira etapa da categoria Pro Junior e a segunda do Longboard também deste ano de 2025. O saquaremense Rickson Falcão divide a liderança do ranking Pro Junior com o paulista Ryan Kainalo e a peruana Catalina Zariquiey está na frente do feminino. No Longboard, os líderes são o uruguaio Ignacio Pignataro e a paulista Luana Soares.

