Peruana Catalina Zariquiey bate todos os recordes do REMA WSL Saquarema Surf Festival 2025

Depois de três dias só de baterias do QS 6000 masculino, na terça-feira foi iniciada a categoria Pro Junior do REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema. Foi mais um dia de boas ondas para os surfistas com até 20 anos de idade competirem e as meninas fecharam o dia dando um show na Praia de Itaúna. A peruana Catalina Zariquiey bateu todos os recordes desta quinta edição do Maior Festival de Surf da América do Sul, com a nota 9,00 e os 16,00 pontos que atingiu na sua primeira defesa da liderança do ranking sul-americano Pro Junior da WSL South America. Na quarta-feira, a primeira chamada foi marcada para mais cedo, as 6h30 para os competidores do QS 6000 e do Longboard apenas.

"Estou superfeliz de ter passado essa bateria. O mar está muito bom, com umas esquerdas super definidas e eu pude encontrar um par de ondas muito boas", disse Catalina Zariquiey. "Está superdivertido de competir e estou muito feliz de estar aqui. Só que estou com um monte de areia nos cabelos, que vai demorar uns 5 dias pra tirar (risos). Agora vou descansar e já mentalizar para a próxima bateria. Estou treinando com o Martin Passeri, ele tem me passado bastante orientação e estou preparada para minha próxima bateria".

Catalina Zariquiey - WSL / Aleko Stergiou

Catalina Zariquiey tem apenas 16 anos de idade e é mais uma revelação da fábrica de talentos femininos do Peru. O REMA WSL Saquarema Surf Festival está promovendo a terceira etapa do Circuito Sul-americano Pro Junior da World Surf League esse ano. Catalina ganhou a primeira em casa no Peru e ficou em terceiro lugar na segunda etapa no Ceará. Na sua estreia na Praia de Itaúna, fez uma apresentação de gala na bateria contra três brasileiras, já começando com uma nota 7,00. A onda seguinte foi melhor ainda, uma esquerda que abriu a parede perfeita para ela fazer um ataque impressionante de backside, acertando batidas e rasgadas executadas com bastante pressão no crítico da onda, para receber nota 9,00 dos juízes.

RECORDE HISTÓRICO - Com esse 9,00, Catalina Zariquiey atingiu 16,00 pontos e foi direto para o topo dos recordes do ano na categoria Pro Junior, superando a nota 8,00 da Kiany Hyakutake e os 15,27 pontos da também catarinense Laura Raupp, marcas conseguidas no WSL Taíba Pro no Ceará. Catalina ainda bateu os 15,34 pontos da também peruana Sol Aguirre, que era o maior somatório da história da categoria Pro Junior feminina desde 2021. E a peruana passou a ser a recordista absoluta do REMA WSL Saquarema Surf Festival 2025, ultrapassando até a nota 8,67 e os 15,17 pontos do cearense Cauã Costa no QS 6000.

Catalina Zariquiey chegou na Capital Nacional do Surf com a liderança no ranking ameaçada por oito surfistas. Só que a vice-líder, a catarinense Isabelle Nalu, já tinha perdido e Catalina tirou mais quatro da briga com sua classificação para as quartas de final, a equatoriana Genesis Garcia, a chilena Estela Lopez, a argentina Vera Jarisz e a brasileira Kiany Hyakutake, que também não passou sua primeira bateria na Praia de Itaúna. Restavam três na disputa pela ponta do ranking, Arena Rodriguez, a também peruana Camila Sanday e a catarinense Laura Raupp. Mas, as duas últimas perderam e só ficou Arena Rodriguez na briga.

Arena ganhou o título sul-americano Pro Junior de 2024 e venceu essa categoria Sub-20 no REMA WSL Saquarema Surf Festival do ano passado também. A peruana tinha acabado de estrear com vitória no confronto antes da estreia da Catalina Zariquiey na terça-feira. E a Arena Rodriguez começou bem também, conseguindo uma nota 8,00 na sua melhor onda, que era a maior do dia entre as meninas. No ano passado, além de ganhar o título do Pro Junior na Praia de Itaúna, ela foi vice-campeã na final do QS contra a catarinense Laura Raupp, dois grandes resultados que mostram a adaptação do seu surfe nesse mar.

Arena Rodriguez - WSL / Aleko Stergiou

"O mar está muito bom, vieram bastante ondas boas para mim, tive boas oportunidades e a última sessão das ondas estava muito boa para fazer as manobras", analisou Arena Rodriguez Vargas. "A minha prancha está muito boa também. Eu tinha testado ela em boas ondas no Peru e eu sabia que ia funcionar bem num mar mediano ou menor, então não estava preocupada com isso. Estou muito feliz de ter passado essa bateria e vamos seguir com tudo nos próximos dias de competição aqui".

LIDERANÇA DO RANKING - No fim do dia, Arena Rodriguez ficou sendo a única concorrente da Catalina Zariquiey na disputa pela liderança no ranking Pro Junior no REMA WSL Saquarema Surf Festival. Para ultrapassar os 1.945 pontos que a Catalina já atingiu, Arena precisa chegar na final novamente na Praia de Itaúna. Isso porque as outras duas concorrentes, a peruana Camila Sanday e a catarinense Laura Raupp, foram eliminadas nas baterias que fecharam a terça-feira no Maracanã do surfe brasileiro.

As meninas competiram depois das duas primeiras fases de 8 baterias do Pro Junior masculino. Logo na primeira bateria, estava uma das estrelas da categoria feminina, Sophia Medina. A irmã mais jovem do tricampeão mundial Gabriel Medina, estreou em competições da World Surf League numa etapa do Pro Junior realizada na sua casa em Maresias em 2019. Ela já fez final na Praia de Itaúna também, onde ganhou uma etapa do QS pela primeira vez, no primeiro Saquarema Surf Festival em 2021. Agora, voltou a competir no Pro Junior e derrotou as três jovens surfistas que enfrentou na terça-feira.

Sophia Medina - WSL / Aleko Stergiou

SOPHIA MEDINA - "Eu achei que o mar está muito difícil, mas Saquarema é um lugar muito especial pra mim. Sempre quando eu entro na água aqui, eu agradeço a Deus, porque lembro da minha primeira vitória no QS e vários momentos que não imaginava que ia acontecer tão cedo pra mim", disse Sophia Medina. "É um lugar que me traz memórias que esquentam meu coração e sei que não fiz o meu melhor hoje. Mas a primeira bateria é sempre difícil, ainda mais que faz um tempo que eu não compito. Se Deus quiser, vou evoluir durante o evento e só tenho que agradecer por estar aqui, que é um lugar muito especial pra mim".

Sophia Medina ainda não competiu no QS 6000, que ainda não foi iniciado. Nas quartas de final do Pro Junior, ela vai enfrentar três surfistas de outros países, a chilena Matilda Bultó e as peruanas Sofia Artieda e Brianna Barhtelmess. Na segunda bateria, a defensora do título, Arena Rodriguez, está com a chilena Isidora Bultó e as brasileiras Luara Mandelli e Carol Bastides. Na terceira bateria, a líder Catalina Zariquiey competirá contra a argentina Vera Jarisz, a chilena Estela Lopez e a catarinense Alexia Monteiro. E as duas últimas vagas para as semifinais, serão disputadas pela equatoriana Genesis Garcia e as brasileiras Maria Eduarda, Laiz Costa e uma das surfistas do Centro de Treinamento Leo Neves, Paloma Pardo.

PRO JUNIOR MASCULINO - A terça-feira começou pelas duas primeiras fases do Pro Junior masculino. Os 16 cabeças de chave só estreiam na terceira rodada de 8 baterias, então ainda não estrearam no REMA WSL Saquarema Surf Festival. Nesta lista estão os dois surfistas que dividem a liderança no ranking das duas etapas disputadas esse ano, o saquaremense Rickson Falcão e o bicampeão sul-americano Pro Junior de 2023 e 2024, Ryan Kainalo. Os dois eram ameaçados por oito surfistas, mas dois já perderam e saíram da briga, o paulista Matheus Neves e o pernambucano Luan Ferreyra.

Outros três também são cabeças de chave da terceira fase, o Cauet Frazão campeão do REMA WSL Saquarema Surf Festival no ano passado, o também cearense Guilherme Lemos e o equatoriano Maximiliano Saenz. E três passaram suas baterias na terça-feira, o paulista Gabriel Klaussner número 3 do ranking, o argentino Thiago Passeri que ocupava a sétima posição e o oitavo colocado, Rafael Barbosa, da Praia da Pipa no Rio Grande do Norte. O argentino e o potiguar ganharam as duas baterias que disputaram nas boas ondas da terça-feira na Praia de Itaúna.

Rafael Barbosa - WSL / Aleko Stergiou

"Estou bem feliz de ter avançado essa bateria hoje", disse Rafael Barbosa, que estreou na categoria Pro Junior da WSL com o vice-campeonato na segunda etapa deste ano, o WSL Taíba Pro no Ceará e nunca tinha competido em Saquarema. "O mar está melhorando cada vez mais, deu boas ondas na minha bateria e peguei bastante ondas. Eu não tava conseguindo encaixar bem o meu surfe, mas, Graças a Deus, no final eu consegui surfar bem e fazer um 7,00 que me salvou. Estou bem feliz, quero agradecer meus patrocinadores, mandar um beijo pra minha família e é isso, vamos pra próxima".

CHAMADA MAIS CEDO - Depois de quatro dias com as baterias começando as 8h00, a chamada da quarta-feira será mais cedo. Ela foi marcada para as 6h30, com possível início às 7h00 na Praia de Itaúna. A convocação foi somente para os participantes do QS 6000 e do Longboard. A comissão técnica vai analisar as condições do mar e decidir qual competição vai abrir o quinto dia do Maior Festival de Surf da América do Sul, que é realizado pela 213 Sports/V3A em memória a Leo Neves desde 2021. As eliminatórias prosseguem todos os dias e os títulos das seis competições serão decididos no Domingo de Páscoa.

REMA - WSL Saquarema Surf Festival - WSL / WSL Latam

