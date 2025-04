REMA WSL Saquarema Surf Festival abre mais duas competições em mar clássico na quarta-feira

A Praia de Itaúna mostrou porque é considerada como o Maracanã do surfe brasileiro na quarta-feira de mar clássico, com as ondas passando dos 2 metros de altura durante todo o dia. Nessas condições épicas, o REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema abriu as competições do Longboard e do QS 6000 feminino. Também rolou uma fase do QS 6000 masculino, com o paulista Alex Ribeiro e o peruano Alonso Correa registrando novos recordes, nota 9,00 e 16,17 pontos, respectivamente. O show de surfe prossegue nesta quinta-feira só de QS 6000, a partir das 7h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O quinto dia do Maior Festival de Surfe da América do Sul, começou com os longboarders estreando em ondas épicas. O atual campeão sul-americano, Alexandre Escobar, que venceu o REMA WSL Saquarema Surf Festival no ano passado, chegou a quebrar dois pranchões na sua primeira bateria. Mesmo assim, ele começou a defender o título com vitória e depois passou pelas quartas de final também. Nesta segunda rodada, estrearam os 8 cabeças de chave e o bicampeão mundial Phil Rajzman venceu a primeira batalha por vagas nas semifinais. O carioca e o mexicano Heriberto Torres Martinez, barraram o líder do ranking 2025 da WSL South America, Ignacio Pignataro do Uruguai, e o paulista Fabio Santos.

Phil Rajzman - WSL / Aleko Stergiou

"É um prazer enorme estar aqui mais uma vez participando do REMA Saquarema Surf Festival. Foi aqui em Saquarema onde eu comecei a competir de Longboard, quando eu tinha 14 anos de idade. Mas eu já vinha participando de eventos aqui de pranchinha muito antes, com uns 7 anos de idade", relembrou Phil Rajzman. "Saquarema é um lugar que eu tenho muito carinho e dá uma nostalgia estar competindo aqui novamente. Eu já tive grandes resultados aqui e as ondas estão perfeitas, não tem aquele vento de lado. O mar tá bem lisinho e sempre dá para esperar um algo mais em Saquarema. Com certeza, esse campeonato já está sendo marcado por altas ondas desde o primeiro dia de competição, com o Longboard estreando hoje em mais um dia clássico de ondas".

Na primeira semifinal, Phil Rajzman vai enfrentar um local de Saquarema, Rodrigo Sphaier, Leonardo Esteves Martins e o mexicano Heriberto Torres Martinez. Na outra disputa por duas vagas na decisão do Longboard no REMA WSL Saquarema Surf Festival, está o defensor do título, Alexandre Escobar, com Wenderson Biludo, Hideki Duarte e o uruguaio Julian Schweizer, que fez os recordes dos pranchões na quarta-feira, nota 7,43 e 14,43 pontos. Na categoria feminina, só rolou uma bateria e a tricampeã sul-americana, Chloe Calmon, deu um show no seu retorno às competições na WSL, depois da pausa para tratar da saúde mental no ano passado.

Chloe Calmon - WSL / Aleko Stergiou

"Estou muito feliz por estar competindo novamente em Saquarema. Sinto que depois da pausa, estou conseguindo ressignificar minha relação com o surfe e a competitividade também", disse Chloe Calmon. "É sempre especial competir aqui em Saquarema, ainda mais com altas ondas. Eu nem queria sair da água e estou muito feliz de ter começado bem o campeonato. A ansiedade estava a mil, porque deu altas ondas todos os dias. Hoje tava parecendo com o primeiro dia (sábado), que colocaram o QS, mas no freesurf deu pra pegar altas ondas. É muito bom competir com altas ondas e Saquarema nunca decepciona".

QS 6000 FEMININO - Além do Longboard, na quarta-feira também foi iniciado o QS 6000 feminino do REMA WSL Saquarema Surf Festival. As meninas competiram depois da quarta fase do QS 6000 masculino e ninguém conseguiu superar os 14,50 pontos da jovem peruana Sofia Artieda, somando notas 7,50 e 7,00 na primeira bateria. A segunda foi vencida pela experiente surfista de Saquarema, Taís Almeida, que foi a primeira campeã sul-americana Pro Junior da história da WSL South America em 2005 e depois também conquistou o título principal de melhor surfista profissional da América do Sul em 2009.

Tais Almeida - WSL / Aleko Stergiou

"Tem altas ondas, mas lá dentro tá bem difícil", destacou Taís Almeida. "Mas, eu usei minha experiência, entrei focada em tentar pegar pelo menos duas ondas boas que entram no somatório e foi o que eu fiz. Eu consegui já pegar uma primeira onda legal, que me deixou mais tranquila. Tive que sair correndo pela areia para entrar no canal de novo e consegui fazer outra onda que me deu a chance de passar a bateria e vamos pra próxima".

Tais já completou 40 anos de idade esse ano e competiu contra duas jovens competidoras de apenas 15 anos, a peruana Brianna Barthelmess e a paulista Maeva Guastala. Ela trabalha com jovens surfistas no Centro de Treinamento Leo Neves e sempre participa do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Tais Almeida passou para a rodada de estreia das 8 cabeças de chave deste evento realizado pela 213 Sports em memória a Leo Neves desde 2021. Ela foi para a segunda bateria, da campeã do QS de 2023, Tainá Hinckel, a também catarinense Isabelle Nalu e a paranaense Luara Mandelli.

CAMPEÃS EM SAQUAREMA - Entre as cabeças de chave da segunda fase do QS 6000 feminino, que vai abrir a quinta-feira, às 7h00, estão as quatro campeãs do REMA WSL Saquarema Surf Festival. A primeira a escrever seu nome no Troféu Leo Neves em 2021, Sophia Medina, entra na primeira das oito baterias. Na segunda está a surfista olímpica Tainá Hinckel, campeã de 2023. Na quinta estreia a também catarinense Laura Raupp, atual campeã sul-americana que defende o título conquistado na Praia de Itaúna no ano passado. E a peruana Daniella Rosas, que venceu a segunda edição em 2022, fecha essa segunda fase.

Sophia Medina, Laura Raupp, Daniella Rosas e a também peruana Arena Rodriguez, que vai estrear na quarta bateria, vão disputar o Challenger Series esse ano, assim como Sol Aguirre, única que competiu no mar épico da quarta-feira. No ano passado, a peruana bateu todos os recordes femininos na Praia de Itaúna, com a nota 9,83 e os 18,56 pontos que totalizou. Sol teve um pouco de trabalho para surfar no mar gigante da quarta-feira, mas depois achou as ondas para derrotar as brasileiras Isabela Saldanha, Kayane Reis e Nalu Demski, por 11,83 pontos, somando uma nota 6,83 da sua melhor apresentação.

Sol Aguirre - WSL / Aleko Stergiou

"Estava bem difícil o mar, tem que ter muita conexão, as ondas estão bem maiores. Eu só tava surfando marola, ondas medianas, mas agora está muito grande", destacou Sol Aguirre. "Isso é Saquarema, mas tenho as pranchas certas para cada condição e estou feliz por ter passado essa bateria. Esse lugar é muito especial. Eu competi aqui no CT e foi incrível ter recebido o convite da WSL para competir aqui, porque tem muitas brasileiras. Fiquei feliz em representar a América do Sul e competir com a Carissa Moore, Tatiana Weston-Webb, foi uma experiência incrível".

QS 6000 MASCULINO - Entre o Longboard e o QS 6000 feminino, foi realizada a quarta fase do QS 6000 masculino, com 8 baterias valendo vagas para a rodada classificatória para as quartas de final do REMA WSL Saquarema Surf Festival. No mar desafiador da quarta-feira, foram registrados novos recordes. Logo na segunda bateria, o paulista Alex Ribeiro atacou uma morra com três manobras potentes de frontside, que arrancaram nota 9,00 dos juízes. Ele igualou a nota que a peruana Catalina Zariquiey conseguiu em sua estreia na categoria Pro Junior na terça-feira. Ambos agora dividem o topo da lista dos recordes de 2025.

Alex Ribeiro - WSL / Aleko Stergiou

"Saquarema é incrível. Na hora da minha bateria, a maré começou a secar, a onda começou a vir muito boa lá no fundo e estou muito feliz por ter começado a bateria com um 9,00", disse Alex Ribeiro. "Começar bem assim, deixa a gente mais relaxado pra escolher melhor as ondas, mas tá difícil de encontrar. Tanto que demorei pra encontrar uma outra pra tirar um 6, que me deixou mais tranquilo. A prancha também está muito boa. Eu não tinha usado ela aqui em Saquarema ainda, mas já tinha testado lá no Sul e sabia que encaixaria nesse mar. Estou feliz por ter começado bem e vamos pra próxima".

Alex Ribeiro já fez parte da elite mundial da World Surf League, foi campeão sul-americano em 2014 e enfrentou dois campeões mundiais da categoria Pro Junior, que vão disputar o Challenger Series esse ano. Na briga pela segunda vaga para a próxima fase, o campeão Pro Junior de 2019 e campeão sul-americano da temporada 2023/2024 da WSL South America, Mateus Herdy, despachou o campeão mundial Junior de 2015, Lucas Silveira, além do cearense da nova geração, Guilherme Lemos.

RECORDE DE PONTOS - O atual campeão sul-americano da WSL, Lucas Vicente, segue defendendo o título do REMA WSL Saquarema Surf Festival, passando em segundo na dobradinha catarinense com Luan Wood. Já o vice-campeão na final do ano passado, Franco Radziunas, foi barrado na última bateria do QS 6000 masculino. Nessa, o peruano Alonso Correa fez um novo recorde de 16,17 pontos nesta competição esse ano, somando notas 8,50 e 7,67 nas duas melhores ondas que surfou.

Alonso Correa - WSL / Aleko Stergiou

"Eu estava remando e vi a onda que parecia incrível, era uma onda grande e estava mais limpa dos que as outras. Tem muito bump aqui, muito backwash e essa estava mais limpa, fui pra primeira manobra com tudo e sabia que ia ser duas manobras, então estou muito feliz pelas condições das ondas hoje aqui em Saquarema", descreveu Alonso Correa, sobre a onda que valeu nota 8,50. "Estou vendo o mar o dia todo, desde o Longboard e não via a hora de entrar na água. Eu estudei o mar e a prancha estava perfeita também, então tudo simplesmente fluiu. Tem altas ondas e Saquarema é o lugar que tenho que trazer mais pranchas de todo o Brasil. Mas, estamos preparados para tudo, porque o mar aqui muda muito".

CHAMADA AS 6H30 - Assim como aconteceu na quarta-feira, a primeira chamada da quinta-feira também foi marcada para as 6h30, com um possível início da competição as 7h00 na Praia de Itaúna. No sexto dia do Maior Festival de Surfe da América do Sul, só vai ter baterias do QS 6000 masculino e feminino. A quinta-feira vai começar pela rodada de estreia das cabeças de chave do QS feminino. Depois dessas 8 baterias, tem a fase classificatória para as quartas de final masculinas, seguida por esta mesma rodada das meninas. E a previsão é encerrar a quinta-feira com as quartas de final do QS 6000 masculino.

