REMA WSL Saquarema Surf Festival tem mais um dia de Maracanã com altas ondas em Itaúna

O REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema teve mais um dia de altas ondas no Maracanã do surfe brasileiro. Na quinta-feira, foram realizadas 20 baterias da etapa inédita do World Surf League (WSL) Qualifying Series com status QS 6000, para formar as semifinais masculinas e as quartas de final femininas. Os surfistas e as meninas competiram em condições desafiadoras, com as maiores séries de ondas passando dos 2 metros de altura. Nas duas categorias, tiveram que encarar o mar pesado duas vezes, para seguir na disputa do título do evento que abre a temporada 2025/2026 da WSL South America. O show de surfe continua nesta sexta-feira, a partir das 7h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

As quartas de final do QS 6000 masculino fecharam o sexto dia do Maior Festival de Surfe da América do Sul e as da categoria feminina ficaram para abrir a sexta-feira. O primeiro a se classificar para as semifinais, foi o surfista local de Saquarema, Daniel Templar. Ele vai enfrentar o carioca que também está morando na Capital Nacional do Surf, Vitor Ferreira. E a segunda semifinal será entre os paulistas Weslley Dantas e Caio Costa, que barrou atual campeão sul-americano da WSL e campeão do REMA WSL Saquarema Surf Festival no ano passado, o catarinense Lucas Vicente, no último duelo da quinta-feira de mar clássico em Itaúna.

Daniel Templar - WSL / Aleko Stergiou

"Eu estou realmente muito feliz. Foi uma bateria incrível e eu queria muito passar", disse Daniel Templar, depois de derrotar o paulista Alex Ribeiro na primeira quarta de final. "A galera tá toda aqui na praia, família, amigos, todo mundo, patrocinadores, então estou muito amarradão de ter passado pra semifinal. A prancha tá boa, tá no pé, a vibe tá boa, to com todo mundo aqui e vamo pra próxima. Essa prancha já estou usando há um tempo, já me trouxe bons resultados e surfo com ela aqui todos os dias. Ela já conhece bastante a onda, como eu, então é continuar com o equipamento bom e estou muito amarradão".

Tanto Daniel Templar, como seu grande amigo, Vitor Ferreira, participaram de todas as edições do REMA WSL Saquarema Surf Festival e nunca tinha chegado nem nas quartas de final. Agora, vão se enfrentar nas semifinais, pois Vitor Ferreira também derrubou um favorito que já tem título de campeão sul-americano da WSL no currículo, o catarinense Mateus Herdy. Na rodada classificatória para as quartas de final, ambos passaram em segundo lugar nas suas baterias, Vitor atrás do Alex Ribeiro e o Daniel do Mateus Herdy.

Vitor Ferreira - WSL / Aleko Stergiou

"É muito louco esse sentimento de estar fazendo um evento legal, mas nada é melhor do que saber que eu não cheguei aqui de paraquedas. O que fiz pra fazer um resultado bom nesse campeonato, acho que só minha família, treinadores, Deus, sabem", disse Vitor Ferreira, bastante emocionado. "Eu construí um relacionamento com Deus ultimamente, que tá transformando a minha vida. Esse aqui é o lugar que eu mais gosto, eu me dedico muito vindo treinar aqui na marola, no vento sudoeste, nos dias clássicos e estou muito empenhado em conquistar tudo o que eu sonhei. Eu estou muito otimista, confiante, mas com os pés no chão, de que minha hora está chegando e é isso".

Vitor Ferreira também falou sobre a semifinal entre dois moradores de Saquarema: "Eu venho pra cá desde os 9 anos de idade, conheço todo mundo. Chegando na praia hoje, a primeira pessoa que eu encontrei, foi o Daniel (Templar). Quando eu cruzei ele, falei assim: se Deus quiser, é nós na semi. A gente deu um abraço, desejei boa sorte pra ele e seja o que Deus quiser. Eu vou dar meu máximo pra passar pra final. Pode ter certeza, que vou entregar tudo até o último minuto, com muita fé, acreditando sempre e é isso, vamo bora".

SP 2 X 0 SC - A outra semifinal foi formada em dois confrontos diretos entre surfistas de São Paulo e Santa Catarina. E os paulistas ganharam de 2 a 0. Weslley Dantas foi o primeiro a se classificar, derrotando o amigo Luan Wood surfando uma direita no mar que as esquerdas predominaram o dia todo. Luan vinha invicto até ali esse ano, vinha fazendo grandes apresentações e o quinto lugar foi o seu melhor resultado na Praia de Itaúna. Já Weslley Dantas tinha chegado nas quartas de final do REMA WSL Saquarema Surf Festival uma vez em 2022. Mas, essa é a primeira vez que passa para as semifinais na Praia de Itaúna.

Weslley Dantas - WSL / Aleko Stergiou

"Foi uma bateria difícil, o Luan (Wood) é um grande amigo meu, então quando a gente caiu na mesma bateria, só falamos, vamos quebrar", contou Weslley Dantas. "Ele é um cara muito gente boa, que merece, tá sem patrocínio, mas surfa muito, é um atleta muito bom, mas dessa vez deu eu e obrigado Deus. Foi uma bateria difícil, ondas difíceis e não consegui acertar meus aéreos, que são minha marca. O que me salvou foi o backside, como Itamambuca em casa (Ubatuba), aquelas direitas. Quando veio aquela direita, eu falei, tem que ser ela, vai salvar, então consegui fazer meu 6 ali para passar. Ter passado essas duas baterias hoje aqui, me deu mais confiança pra soltar meu surfe e daqui pra frente, é tudo ou nada".

A quinta-feira de mar desafiador na Praia de Itaúna foi encerrado com o defensor do título do REMA WSL Saquarema Surf Festival tentando chegar nas semifinais pelo terceiro ano consecutivo. Em 2023, Lucas Vicente perdeu para o campeão Ian Gouveia, mas no ano passado avançou para decidir o título que depois conquistou batendo o argentino Franco Radziunas na final. O catarinense liderou todo o confronto, mas o paulista Caio Costa atacou forte uma onda nos últimos minutos e ganhou nota 6,73. Foi a maior da bateria e confirmou a vitória por 12,56 a 10,50 pontos.

Caio Costa - WSL / Aleko Stergiou

"Estou sem palavras, a ficha não caiu ainda. É um evento superimportante, o primeiro da temporada e estou na semifinal", disse Caio Costa. "Consegui classificar na última onda ali, faltando pouco tempo, mas como minha psicóloga sempre fala, eu sou um cara frio, então quando tenho a prioridade, fico até o último segundo, vou acreditar que vou fazer e é isso, tamo dentro do jogo. Hoje ainda vou curtir um pouco desse momento. Talvez amanhã seja off pra mim, então é fazer um churrasco com os amigos e amanhã sim, zerar o jogo. Temos tempo pra isso e amanhã é um novo dia".

RECORDES FEMININOS - A quinta-feira começou com a estreia das cabeças de chave do QS 6000 feminino, que estavam aguardando para competir desde o sábado passado. E competiram em condições desafiadoras, com as peruanas Arena Rodriguez e Catalina Zariquiey se destacando com os recordes do dia. Arena ganhou 8,33 na sua melhor onda e venceu a quarta bateria por 15,33 pontos. Na sexta, Catalina Zariquiey aumentou o recorde de nota para 8,50 e o somatório para 15,83 pontos. Mas, ambas não passaram pela rodada classificatória para as quartas de final. As primeiras a passar foram a catarinense Isabelle Nalu e Melanie Giunta, barrando a também peruana Sofia Artieda e a argentina Vera Jarisz.

Isabelle Nalu - WSL / Aleko Stergiou

"Eu tava super ansiosa pra surfar e fui com a prancha certa, pela condição do mar que ficou na minha bateria", analisou Isabelle Nalu. "As ondas estavam animais, mas quando a gente entrou na bateria, ficou um pouco estranho. Tava demorando bastante, não tava vindo tantas esquerdas perfeitas e aí eu mudei minha estratégia. A Melanie (Giunta) tinha feito uma onda boa, daí eu consegui pegar uma maior pra fazer duas manobras e depois fiquei administrando o tempo, a prioridade. O mar ficou mais difícil, então acho que todas as meninas, meio que tiveram que mudar de estratégia no meio da bateria".

QUARTAS DE FINAL - Isabelle Nalu vai enfrentar Sophia Medina, primeira surfista a escrever seu nome no Troféu Leo Neves, pelo título no primeiro REMA WSL Saquarema Surf Festival em 2021. Aliás, as quatro campeãs podem conseguir um inédito bicampeonato na Praia de Itaúna esse ano. Na segunda quarta de final, a vencedora em 2023, Tainá Hinckel, faz o primeiro duelo Brasil x Peru contra Melanie Giunta. Na terceira, está a campeã de 2022, Daniella Rosas, com a campeã do ano passado, Laura Raupp. E na última, tem a maior surfista do Brasil em todos os tempos, Silvana Lima, contra a chilena Estela Lopez.

A atual campeã sul-americana da World Surf League, Laura Raupp, estava festejando seu 19.o aniversário na quinta-feira e Netuno lhe presenteou com boas ondas para ela fazer a sua melhor apresentação na Praia de Itaúna esse ano. Laura despachou a peruana que registrou todos os recordes femininos no REMA WSL Saquarema Surf Festival esse ano, Catalina Zariquiey. A paulista Julia Nicanor também foi eliminada pela Laurinha e pela chilena Estela Lopez nessa terceira classificatória para as quartas de final.

Laura Raupp - WSL / Aleko Stergiou

"Foi uma bateria muito difícil", destacou Laura Raupp. "Eu fiquei perdida no início e acabou que a primeira onda que eu peguei, ela meio que morreu. Daí eu voltei lá pro fundo irada já, porque tinha passado metade da bateria. Mas vim pro pico mais perto do palanque e consegui pegar essa onda do 8,17. Foi engraçado porque dei a primeira manobra, o lip já caiu, deu uma balançada, mas manobrei mesmo assim e consegui completar. Fui pro tudo ou nada e entrei em conexão com o mar. Peguei uma onda mais embaixo que encaixou na bancada e tirei um 7. Nossa, estou bem feliz de vencer essa bateria no meu aniversário". Quem também surpreendeu no mar pesado da quinta-feira, foi a cearense Silvana Lima. Ela é a maior surfista do Brasil em todos os tempos, foi duas vezes vice-campeã mundial, tem dois títulos de campeã sul-americana e é recordista mundial de vitórias em etapas do QS. Silvana já ganhou 19 e quer mais, pois nem pensa em parar de competir. Ela venceu as duas baterias que disputou, a última batendo até a tricampeã sul-americana Daniella Rosas e a atual campeã brasileira, Juliana dos Santos.

Silvana Lima - WSL / Aleko Stergiou

"Estou feliz de ter encontrado duas ondas ali. O mar aparentemente tem altas ondas, mas é difícil encontrar a certa, porque se movimenta bastante. Então você tem que sair pegando, porque essa a onda aqui de Itaúna não te mostra bem se vai ser boa ou não", disse Silvana Lima. "Estou amarradona de ter passado. Eu já tava uma semana esperando pra competir, então chegar hoje e passar duas baterias em primeiro, é incrível. Hoje em dia eu levo o surfe não como trabalho, de querer ganhar tudo. Mas, claro que a adrenalina, a vontade de vencer, está dentro de mim sempre. O surfe é o que me motiva a cada dia, que me dá força de viver feliz, fazendo o que eu mais amo, que é competir".

CHAMADA AS 6H30 - Assim como nos dois últimos dias, a primeira chamada da sexta-feira também foi marcada para as 6h30, com um possível início da competição as 7h00 na Praia de Itaúna. Este sétimo dia vai começar pelas quartas de final do QS 6000 feminino. O primeiro duelo será entre as brasileiras Sophia Medina e Isabelle Nalu. Depois entram as semifinais do Longboard masculino e feminino e o restante da sexta-feira fica para a categoria Pro Junior Sub-20 também masculina e feminina. Na masculina, será a vez de estrearem os cabeças de chave mais bem colocados no ranking da WSL South America.

