Gabriel Medina, Samuel Pupo e Deivid Silva: São Sebastião é famosa por revelar grandes talentos e sediará próxima etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe

A cidade de São Sebastião vai receber, entre os dias 22 e 27 de abril, o Circuito Banco do Brasil de Surfe. Localizada a 197 km da capital paulista, a região é conhecida por produzir grandes surfistas para o mundo. Tricampeão mundial e medalhista olímpico, Gabriel Medina encabeça a lista, que conta ainda com outros nomes que também estão no Championship Tour (CT), casos dos irmãos Pupo (Miguel e Samuel) e Deivid Silva, que também pegaram suas primeiras ondas na Praia de Maresias.

"Além dos nomes já consagrados, outros atletas locais promissores como Sophia Medina, campeã sul-americana em 2022, Caio Costa, Murillo Coura, Fernando Junior e Eric Bahia buscam ganhar maior destaque e continuar o legado de bons nomes produzidos pela cidade. São Sebastião, assim como o litoral norte paulista como um todo, é uma região que costuma produzir grandes talentos para a modalidade", afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

"Campeonatos como o Circuito Banco do Brasil de Surfe, que chega com a chancela de um Qualifying Series de pontuação máxima no ranking sul-americano, só contribuem para que mais talentos possam ser descobertos para o surfe brasileiro", completa.

Valendo 6000 pontos, o máximo que uma competição regional distribui, a WSL estima que cerca de 200 surfistas juntando as categorias masculino e feminino do Qualifying Series e do Longboard vão participar do evento. Os locais Sophia Medina, entre as mulheres, e Murillo Coura, Eric Bahia e Fernando Junior, entre os homens, são presença garantida no QS, enquanto Carlos Bahia vai competir no Longboard.

Procurando manter a tradição em fomentar a modalidade entre os esportes preferidos de seus moradores, São Sebastião busca estar sempre realizando eventos. Não à toa é a cidade paulista que mais recebeu Qualifying Series (QS). Dos 31 campeonatos já realizados no estado de São Paulo, 12 aconteceram na Praia de Maresias.

Shows e muitas atrações

A WSL vai trazer uma grande novidade e presenteará o município de São Sebastião com um show internacional do cantor norte-americano Donavon Frankenreiter, na segunda (21). O espetáculo marca o kick-off oficial de abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa de São Sebastião. Os ingressos podem ser adquiridos no Ticketmaster e custam R$ 40 (pista) e R$ 100 (pista premium). E mais importante: toda a renda líquida será doada ao Fundo Social de São Sebastião mostrando o comprometimento da WSL com a comunidade local.

Outra atração confirmada é o rapper e compositor brasileiro Gabriel Pensador, que vai se apresentar no sábado (26). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ‘Pensa no Evento' e o valor, no primeiro lote, custa R$ 150 (pista premium). Já a pista, no segundo lote, sai por R$ 80.

Além dos shows musicais, a liga mundial de surfe disponibilizará um DJ na terça (22) e na quarta (23), além de promover luaus tanto na quinta (24) como na sexta (25). Uma apresentação inédita na região da Esquadrilha Ceu, responsável por uma série de demonstrações aéreas, está marcada inicialmente para acontecer no sábado (26).

Os presentes poderão ainda participar de uma clínica de Altinha durante a semana, com o objetivo de desenvolver suas habilidades com a bola nos pés. Um campeonato de Altinha, que vai reunir diversas equipes, tanto locais como oriundas de cidades vizinhas, está marcado também para acontecer no sábado (26).

O Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião dará 6 mil pontos para a campeã e o campeão no ranking do Qualifying Series (QS) de 2025 da World Surf League (WSL), e tem patrocínio do Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de São Sebastião, apoio da Red Bull, Corona Cero, Mãe Terra, Boali, EY e mídia oficial da 89 A Rádio Rock e Rádio Morada FM. A transmissão ao vivo será pelo site WorldSurfleague.com, app da WSL e canal de YouTube da WSL.