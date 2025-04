Os seis títulos do REMA WSL Saquarema Surf Festival serão decididos neste sábado em Itaúna

A Praia de Itaúna não parou de bombar altas ondas em mais um dia de disputas decisivas e emocionantes no REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema. Na ensolarada Sexta-feira Santa na Capital Nacional do Surf, foram realizadas 24 baterias para definir as finais do Longboard e as semifinais do QS 6000 feminino e das duas categorias do Pro Junior Sub-20, em boas ondas de 4-6 pés no Maracanã do surfe brasileiro. Para aproveitar as boas condições, o Maior Festival de Surf da América do Sul vai decidir os títulos do QS 6000, Pro Junior e Longboard neste sábado em Saquarema. As semifinais começam as 7h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

As semifinais do QS 6000 feminino foram as primeiras a serem formadas no cenário perfeito da sexta-feira, com Sol, mar clean com longas esquerdas e um bom público assistindo o show de surfe das meninas. Três surfistas vão tentar um inédito bicampeonato no REMA WSL Saquarema Surf Festival. A vencedora da primeira edição em 2021, Sophia Medina, disputa a primeira semifinal com Tainá Hinckel, campeã em 2023. Na segunda, estão as recordistas com 7 vitórias em etapas do Qualifying Series no Brasil, Laura Raupp defendendo o título deste evento que abre a temporada 2025/2026 da WSL South America e a maior surfista do Brasil em todos os tempos, Silvana Lima.

A catarinense Laura Raupp fez a melhor apresentação das quartas de final, no duelo de campeãs sul-americanas com a peruana Daniella Rosas, que também tem vitória no QS do REMA Festival em 2022. Esse confronto já é um clássico do surfe sul-americano. As duas se enfrentaram na final da última etapa da temporada 2024/2025 em Florianópolis e Laura Raupp conseguiu acabar com a invencibilidade da Daniella Rosas esse ano. A peruana tinha sido bicampeã no QS 1000 de Señoritas no Peru e vencido também o WSL Taíba Pro no Ceará. Só não impediu o bicampeonato da Laura Raupp no Layback Pro de Florianópolis. A catarinense só surfou duas ondas na sexta-feira e aproveitou muito bem as chances, para somar notas 7,33 e 6,17 na vitória por 13,50 a 7,60 pontos.

Laura Raupp - WSL / Aleko Stergiou

"Nossa, estou superfeliz. Essa foi uma bateria que fiquei nervosa desde ontem, quando vi que a gente caiu juntas nas quartas de final", confessou Laura Raupp. "A gente fez a final em Floripa esse ano, entre outras muitas baterias que a gente se enfrentou, então eu tava bem concentrada na estratégia que ia fazer. Estou bem feliz de ter acertado as manobras nas ondas que peguei e por ter conseguido me concentrar, ter segurado a ansiedade. Apesar de ter pegado só duas ondas, fiz o suficiente pra passar a bateria".

As quatro semifinalistas do REMA WSL Saquarema Surf Festival, têm títulos de campeã sul-americana da World Surf League no currículo. Laura Raupp ganhou o último, da temporada 2024/2025 da WSL South America. Ela vai enfrentar a vencedora dos dois primeiros títulos da história, Silvana Lima, bicampeã em 2007 e 2008. A cearense é a única que ainda não venceu o QS 6000 em Saquarema. Na primeira semifinal, é certo que Sophia Medina ou Tainá Hinckel vai tentar ser a primeira a escrever seu nome no Troféu Leo Neves pela segunda vez. Sophia ganhou da catarinense Isabelle Nalu o duelo que abriu a sexta-feira.

Sophia Medina - WSL / Aleko Stergiou

"Era uma bateria difícil contra a Bela (Isabelle Nalu), que surfa muito de backside. Tenho visto ela competir e tenho o máximo respeito por ela. É uma menina de ouro e é difícil competir com uma amiga assim", disse Sophia Medina. "Às vezes aperta o coração isso, mas a gente treina pra passar baterias, então só tenho que agradecer a Deus por passar essa. Estou muito grata por estar aqui com meus pais, passando um tempo com a família e é isso, vamos seguir, porque tem Pro Junior ainda hoje".

DECISÃO DE 2023 - Sophia Medina é a única surfista que vai disputar duas semifinais no sábado, do QS 6000 e do Pro Junior, pois depois se classificou também na categoria para surfistas com até 20 anos de idade. No QS 6000, a irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, vai reeditar a final do REMA WSL Saquarema Surf Festival de 2023, quando tentava um inédito bicampeonato, mas foi Tainá Hinckel que festejou sua primeira vitória. A catarinense da Guarda do Embaú ganhou o primeiro confronto Brasil x Peru da sexta-feira, contra a experiente Melanie Giunta.

Tainá Hinckel - WSL / Aleko Stergiou

"É gratificante começar essa sexta-feira de feriado da melhor forma, mas foi uma bateria um pouco agoniante", disse Tainá Hinckel. "Eu sabia o que precisava fazer, só tava esperando a onda pra soltar o meu surfe e acabou que no início eu não consegui achar onda. Foi uma bateria com poucas ondas e eu não conseguia achar uma boa. Mas, eu sabia do que precisava, sabia do meu potencial, então tentei me manter ativa psicologicamente, para fazer bem a onda quando tivesse a oportunidade. Eu achei uma esquerda boa pra fazer duas manobras e estou muito feliz de ter passado essa bateria".

FINAIS DO LONGBOARD - Logo após as quartas de final do QS 6000, foram realizadas as semifinais do Longboard em longas esquerdas na Praia de Itaúna. As condições estavam um pouco difíceis para os pranchões, mas os longboarders deram um show. As primeiras classificações para a grande final do REMA WSL Saquarema Surf Festival, foram das cariocas Chloe Calmon e Ayllar Cinti, derrotando Rayane Amaral e a argentina Inês Beisso. Chloe Calmon está voltando a vestir uma lycra de competição da World Surf League, depois de se afastar das competições no ano passado, para tratar da saúde mental. Ela só conseguiu surfar uma onda boa na bateria, que valeu 7,33 e garantiu a vitória.

Chloe Calmon - WSL / Aleko Stergiou

"Hoje as condições estavam difíceis, com muita correnteza lá fora, então foi remação sem parar", destacou Chloe Calmon. "Todos esses dias têm dado altas ondas aqui em Itaúna, então estou vendo cada bateria como uma oportunidade única de surfar só com mais três meninas na água. Tem aquela fome de pegar o máximo de ondas possível, mas bateria você tem que fazer o seu melhor surfe nos 20 minutos e estou feliz por ter avançado para a final. Espero que amanhã tenha boas condições pra todo mundo e que eu consiga pegar duas ondas muito boas".

Chloe Calmon está invicta no REMA WSL Saquarema Surf Festival. A três vezes vice-campeã mundial e tricampeã sul-americana, não perdeu nenhuma bateria na Praia de Itaúna na história deste evento realizado pela 213 Sports desde 2021. Chloe Calmon foi bicampeã nas duas primeiras edições, não participou das outras duas e ganhou as duas baterias que disputou esse ano. A carioca agora vai encontrar as outras duas campeãs em Saquarema na grande final, a carioca Evelin Neves defensora do título e a paulista Luana Soares vencedora em 2023.

LONGBOARD MASCULINO - No longboard masculino, só tem um finalista que pode conquistar um inédito bicampeonato no REMA WSL Saquarema Surf Festival, o nativo da Capital Nacional do Surf, Rodrigo Sphaier. Ele comandou o espetáculo na sexta-feira e quase bateu todos os recordes da história do evento. Rodrigo Sphaier igualou uma das marcas do também saquaremense Jeferson Silva em 2021, a nota 9,00, mas totalizou 16,33 pontos e o maior somatório continua sendo os 16,50 pontos do seu amigo.

Rodrigo Sphaier - WSL / Aleko Stergiou

"A gente que é local, fazer bons resultados em casa, é sempre uma felicidade enorme. Competir em casa é diferente, a gente conhece mais o mar porque surfo aqui desde criança, então isso faz a diferença na bateria", analisou Rodrigo Sphaier. "A gente que mora aqui, sempre espera ter um evento pra poder competir em casa e chegar na final então, é muito especial. Eu sempre espero fazer o melhor e as vezes não dá certo. Mas, dessa vez comecei bem e vamos continuar com a mesma estratégia na final amanhã".

Rodrigo Sphaier decidiu o título das duas primeiras edições do REMA WSL Saquarema Surf Festival. Perdeu em 2021 para o norte-americano Tony Silvagni, mas vingou essa derrota na final de 2022. Ele já tem três títulos de campeão sul-americano, em 2010, 2013, 2021 e foi vice-campeão mundial em 2019. O local de Saquarema passou para a final junto com o bicampeão mundial Phil Rajzman e os dois vão disputar o título com Wenderson Biludo e o uruguaio Julian Schweizer. Os dois barraram o atual campeão sul-americano, Alexandre Escobar, que no ano passado festejou a primeira vitória da sua carreira na Praia de Itaúna.

PRO JUNIOR - Após o término do Longboard, começaram a se apresentar as principais promessas do surfe da América do Sul. Foi a vez dos 16 cabeças de chave mais bem ranqueados na WSL South America, estrearem no REMA WSL Saquarema Surf Festival. Os líderes no ranking das duas etapas da categoria para surfistas com até 20 anos de idade realizadas esse ano, o bicampeão sul-americano Ryan Kainalo e o local de Saquarema, Rickson Falcão, confirmaram o favoritismo e passaram as duas baterias que disputaram.

Gabriel Klaussner - WSL / Aleko Stergiou

O terceiro colocado, Gabriel Klaussner, também avançou para as semifinais e a briga pela ponta do ranking, bem como pelas duas vagas para o Mundial Junior da World Surf League, vai prosseguir neste sábado em Saquarema. O surfista de Ubatuba já venceu o título Pro Junior em Saquarema em 2023 e fez um novo recorde desse ano na categoria, com a nota 8,50 nas quartas de final. Gabriel Klaussner terá um confronto direto agora com Ryan Kainalo na primeira semifinal, completada por Guilherme Lemos e Vini Palma.

SEMIFINAIS - Na segunda semifinal, o local "hero" Rickson Falcão vai enfrentar Yuri Gabryel, Sunny Pires e Lucas Rosario. Na categoria feminina, uma nova campeã do REMA WSL Saquarema Surf Festival será conhecida neste sábado, pois nenhuma das oito semifinalistas venceu o Pro Junior na Praia de Itaúna. Na primeira bateria está Sophia Medina com Luara Mandelli, Carol Bastides e a chilena Matilda Bultó. Na segunda, a baiana Maria Eduarda enfrenta três surfistas de outros países, Estela Lopez do Chile, Genesis Garcia do Equador e a líder disparada do ranking, Catalina Zariquiey do Peru.

A Prefeitura de Saquarema apresenta o REMA WSL Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, uma realização da 213 Sports / V3A com homologação da WSL Latin America, que acontece com patrocínios da Cerveja Praya, Rip Curl e Monster Energy Drink; apoio da Ocean Drop e Viação 1001; parceria de mídia do Canal Woohoo, Flamboiar, Waves, Surfguru, Saquarema da Informação, Costa do Sol FM e parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema (ASS) e Centro de Treinamento Leo Neves, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

SOBRE O REMA - Apresentado pela Prefeitura de Saquarema e realizado pela 213 Sports/V3A, o evento homenageia Léo Neves e evoluiu para o REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte), unindo surfe, skate e música em um grande encontro ao ar livre. Com competições de alto nível, incluindo o QS 6000, Pro Junior e Longboard, o festival oferece igualdade de premiação entre homens e mulheres e atrai atletas da elite mundial. A novidade para esta edição é a ampliação das atividades, com a competição de skate agora acontecendo em dois dias, além de uma programação diversificada de ações artísticas e educativas. A parceria com a Prefeitura de Saquarema segue fortalecida, estimulando a economia local e o turismo, além de apoiar jovens surfistas da região com vagas exclusivas. Em 2025, o REMA também destaca a sustentabilidade, com a certificação internacional de Bandeira Azul e ações para preservação ambiental durante o evento.

SOBRE A V3A - União de talento, criatividade e inovação. Estes elementos formam o DNA da V3A, uma empresa que se destaca nos mercados de live marketing (On Demand) e projetos proprietários (Ventures). Com sedes em São Paulo e Rio de Janeiro, a V3A possui uma trajetória marcada pelo reconhecimento do mercado, com dezenas de prêmios conquistados e a realização de centenas de projetos, campanhas e ações para clientes de diversos setores da indústria, como Petrobras, L'óreal, Globo, entre outros. Além de sua expertise em live marketing, a divisão de Ventures, transforma insights em propriedades intelectuais desenvolvendo eventos proprietários que geram novas oportunidades para marcas e consumidores. São mais de 10 projetos em crescente ascensão nos mercados de esportes, e-sports, música e cultura, como o World Trail Races - WTR (esportes outdoor), TRITON (triathlon), REMA - antigo Saquarema Surf Festival (surfe), SLS Brasil (skate), Martial Arts Championship (MAC), Prêmio eSports Brasil - PEB e o Multiplatform eSports Games - MEG (e-sports), Living Books (cultura), Lapa pela Lapa (música), entre outros.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 80 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de esporte e entretenimento. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Vivo Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Red Bull Pool Clash, entre outros.