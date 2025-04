Segundo dia de disputa do Circuito Banco do Brasil de Surfe tem altas ondas e classificações emocionantes

O segundo dia de disputas do WSL Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 - Etapa São Sebastião, na Praia de Maresias, válida como um QS 6,000 da WSL South America, foi marcado por performances de alto nível, mar pesado e o início das ações socioambientais promovidas pela WSL Brasil em parceria com o Instituto Conservação Costeira (ICC) e a Prefeitura de São Sebastião.

As condições do mar seguiram favoráveis em Maresias ao longo desta quarta-feira (23). Ondas entre 6 a 8 pés, com boa formação e vento moderado, permitiram que os competidores apresentassem um surfe técnico e agressivo, com direito a manobras aéreas, tubos, vacas e batidas potentes nas direitas e esquerdas da praia.

O destaque do dia ficou por conta do brasileiro Gabriel André, que registrou a maior somatória do Round of 96: 13.93 pontos, avançando com autoridade à próxima fase.

Gabriel André - WSL / Aleko Stergiou

"Foi uma bateria tensa, altas ondas, porém, está fechando bastante. Desde cedo eu estava vendo essa onda da correnteza ali, porém, o vento está oscilando muito. Teve uma onda da série que eu errei ao dar prioridade porque eu pensei que ela ia dar um tubo, peguei ela um pouco mais para fora, mas ela acabou achatando", explicou André. "E aí no final só tinha um 4,00 baixo para trocar, eu estava com a prioridade, eu optei por marcar ele. No final deu tudo certo", acrescentou o melhor surfista do dia.

Também se destacaram Luel Felipe (13.84) e Kailani Renno (13.56), que garantiram classificação com atuações consistentes. Entre os estrangeiros, o chileno Reimundo Berry brilhou com 13.17 pontos, mostrando força no cenário sul-americano.

Caio Costa - WSL / Aleko Stergiou

O atleta local de São Sebastião, Caio Costa, também avançou para o Round of 64. Ele perdia a prova até os minutos finais para Takeshi Oyama (9.13 a 9.10), mas conseguiu a virada na última onda, levando o público ao delírio. "Eu conheço muito essa onda aqui. É quase na frente da minha casa. Conheço cada metro quadrado. Com emoção é melhor. Todo mundo fica: 'ai meu coração, meu coração'. Virar na última é melhor ainda", disse Costa.

As disputas mantiveram o alto nível técnico ao longo de todas as 16 baterias da fase, com múltiplos atletas ultrapassando a barreira dos 10 pontos somados, o que eleva a expectativa para os próximos confrontos do campeonato.

Nesta quinta-feira (24), a competição continua. Será o Round of 64 quando os principais nomes do ranking da WSL South America e favoritos da etapa entram em ação. Nesta fase será determinante para definir os principais candidatos ao título da etapa e os atletas que subirão no ranking na corrida pela classificação ao Challenger Series de 2025. Na categoria feminina, por exemplo, estreias aguardadas com nomes como Sophia Medina, Silvana Lima, Tainá Hinckel e Laura Raupp.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - São Sebastião - WSL / Christian Bender

WSL e ICC iniciam ações de reflorestamento e educação ambiental

Fora da água, a WSL Brasil reforçou seu compromisso com a sustentabilidade. Em parceria com o Instituto Conservação Costeira (ICC), teve início o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica em áreas de restinga da região de Maresias.

A atividade integra o comprometimento com a sustentabilidade da WSL e busca mitigar os impactos ambientais, promovendo a recuperação do ecossistema costeiro. As ações foram realizadas na Praça do Sol em Boiçucanga e na Praia de Maresias com o plantio de vegetação nativa. Além disso, foram realizadas ações educativas com estudantes da comunidade local, com foco na importância da vegetação nativa, conservação da biodiversidade e descarte adequado de resíduos sólidos. As iniciativas reforçam o papel da liga na promoção de eventos sustentáveis e conectados às comunidades anfitriãs.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - São Sebastião - WSL / Christian Bender

O evento segue até domingo com transmissão ao vivo no site www.worldsurfleague.com e nas plataformas digitais da WSL Brasil.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião dará 6 mil pontos para a campeã e o campeão no ranking do Qualifying Series (QS) de 2025 da World Surf League (WSL), e tem patrocínio do Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de São Sebastião, apoio da Red Bull, Corona Cero, Mãe Terra, Boali, EY e mídia oficial da 89 A Rádio Rock e Rádio Morada FM. A transmissão ao vivo será pelo site WorldSurfleague.com, app da WSL e canal de YouTube da WSL.