Terceiro dia do Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião apresenta melhor somatória do evento

O terceiro dia do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 em São Sebastião foi marcado por baterias eletrizantes no QS 6,000 da WSL South America. Em condições boas, com ondas na casa de 4 a 6 pés e séries com boa formação, os principais nomes do circuito sul-americano entraram em cena na disputa do Round of 64, buscando avançar no evento mais valioso da temporada regional.

O grande destaque do dia foi Weslley Dantas, que apresentou uma performance de altíssimo nível para registrar a maior somatória do evento até aqui: 17.24 pontos na 14ª bateria do Round of 64. Dantas dominou as ondas de Maresias com um show de aéreos nas esquerdas, deixando seus adversários Caio Costa (13.77), Luan Ferreyra (13.00) e Rafael Teixeira (11.33) na briga pelas vagas remanescentes.

"Foi uma bateria muito difícil. Consegui achar duas ondas boas, consegui imprimir meu surfe, estou muito feliz com o que pude mostrar na água, feliz com as minhas pranchas, a cabeça, meu corpo. Acho que está tudo no caminho certo. Só preciso manter o foco, comer e dormir bem. Minha família está comigo, tudo sendo feito, dando certo, engajando, conectando. Agora é só soltar o surfe", afirmou Dantas depois da sua bateria.

Outros que se destacaram com grandes notas foram Douglas Silva e Renan Pulga. Logo no início do dia, quem chamou a atenção foi Silva, que brilhou na abertura do Round of 64 com belos tubos gerando um total de 16.50 pontos na sua bateria, controlando a disputa contra Krystian Kymerson, Eduardo Motta e o argentino Franco Radziunas.

"Bateria foi irada. Tinha caído hoje cedo ali [no mar] e visto a vala com os mesmos tubos e a mesma bancada de ontem, só que um pouco menor. Era possível os aéreos também, mas foquei nos tubos porque ontem eu peguei, mas queria ter pego mais, ficou o gostinho ali. Estou amarradão com a minha performance na bateria", discursou Douglas Silva, o Dodô, atual campeão brasileiro profissional.

Já Pulga fechou o dia com chave de ouro ao somar 15.54 pontos, em uma bateria acirrada com Lucas Vicente (13.70), Tomas Lopez Moreno (12.90) e Leo Casal (11.20).

Outras atuações de peso incluíram Peterson Crisanto (14.63), Thiago Camarão (14.33), Alonso Correa (14.77) e Ryan Kainalo (14.73), todos com apresentações de repertório completo e excelente leitura das séries, em um mar que exigiu experiência e tomada de decisão rápida.

A disputa acirrada e o equilíbrio técnico marcaram a fase. Das 16 baterias disputadas nesta quinta-feira (23) no masculino, mais da metade teve notas somadas acima dos 13 pontos, o que demonstra o alto nível técnico do evento. A competitividade ficou evidente nas brigas ponto a ponto pelas duas vagas classificatórias em cada confronto, com viradas nos minutos finais e margens apertadas entre os surfistas.

Com os resultados do dia, o Round of 32 foi definido e coloca frente a frente alguns dos favoritos ao título da etapa. Estão previstos duelos como Douglas Silva x Alex Ribeiro, Weslley Dantas x Lucas Silveira, e confrontos internacionais entre brasileiros, peruanos e argentinos que seguem vivos na briga por pontos cruciais no ranking da WSL South America.

Categoria feminina também avança com nomes de peso

Na abertura do Round of 40 feminino, destaque para Sol Carrion, que somou 12.33 pontos e garantiu sua vaga com autoridade. Também avançaram Aurora Ribeiro, Kemily Sampaio e atleta local Isabela Saldanha que garantiu a sua classificação nos últimos minutos.

"Foi na regressiva. Tava todo mundo torcendo por mim, querendo me bater já. Mas foi muito bom surfar em casa. Aqui é muito divertido, tem altas ondas. Conhecer todos na praia, estar na vibe legal, é um conforto a mais que temos", disparou Saldanha.

Agora a partir do Round of 32, o nível sobe ainda mais e nomes como Sophia Medina, Tainá Hinckel, atleta que esteve nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e Silvana Lima entram na disputa.

A competição segue nesta sexta-feira (24), com previsão de boas condições para a continuidade das disputas. O evento é transmitido ao vivo em worldsurfleague.com e nas plataformas digitais da WSL Brasil.

WSL apresenta Esquadrilha Ceu durante etapa em São Sebastião

A WSL trará uma apresentação especial, inédita e gratuita para o litoral norte de São Paulo. Trata-se da Esquadrilha Ceu que neste sábado (26), a partir das 15h, fará uma série de demonstrações aéreas durante o Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa de São Sebastião, na Praia de Maresias.

O grupo é formado por ex-pilotos da FAB e costumam levar o público à loucura com seus aéreos, que são comparados às manobras que os surfistas também fazem dentro da água.

Fundada em 2011, a companhia é uma entidade civil formada por ex-pilotos de caça da FAB, com mais de 25 mil horas de voo acumuladas e acostumada a realizar exibições que envolvem o público.

"A apresentação da Esquadrilha é sempre uma atração especial nas etapas da WSL. O público recebe da melhor maneira possível e engrandece ainda mais o espetáculo. Fazemos a brincadeira de que os surfistas brasileiros tem tanta habilidade com as manobras aéreas no surfe e que vamos trazer os aviões para fazer essas manobras aéreas também no céu", afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

"Nos Circuitos, o show não acontece apenas dentro da água, há ativações diversas fora dela para as pessoas curtirem de diversas formas. Esperamos a praia lotada", completa.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião dará 6 mil pontos para a campeã e o campeão no ranking do Qualifying Series (QS) de 2025 da World Surf League (WSL), e tem patrocínio do Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de São Sebastião, apoio da Red Bull, Corona Cero, Mãe Terra, Boali, EY e mídia oficial da 89 A Rádio Rock e Rádio Morada FM. A transmissão ao vivo será pelo site WorldSurfleague.com, app da WSL e canal de YouTube da WSL.