Campeões do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa de São Sebastião serão coroados neste domingo (27)

O Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa de São Sebastião, realizado na Praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo, chegou ao seu quinto dia neste sábado (26) e definiu uma série de classificados. Entre os homens foram conhecidos os 16 melhores da competição e entre as mulheres o torneio chegou às quartas de final. A disputa válida pelo Qualifying Series (QS) da WSL garante 6.000 pontos no ranking sul-americano da entidade e vai conhecer os seus campeões neste domingo (27).

No masculino, a maior somatória do Round of 32 e do evento até aqui aconteceu na quarta bateria que confrontou brasileiros e peruanos e teve um de cada país avançando. Pelo time verde-amarelo, Rafael Barbosa fez 17.34, seguido por Alonso Correa (10.17), também classificado, e os eliminados Raul Rios (9.60) e Madson Costa (7.96).

Rafael Barbosa - WSL / Aleko Stergiou

"Estou sem palavras para essa bateria. Consegui fazer boas notas, comecei ali com 7.00, depois já veio aquela junção ali, já fiz o 8.00. Sabia que não ia ser fácil trocar o 7.00, eu estava com a prioridade quatro, mas aí peguei aquela direita no tudo ou nada, mandei aquele aéreo e só agradecer a Deus [com o 9.17]. Estou muito confiante para esse evento", disse Rafael Barbosa logo após deixar o mar.

Outras baterias também mostraram uma disputa bastante acirrada. No sexto confronto do dia, o argentino Nacho Gundensen saiu vencedor com 13.84. Peterson Crisanto também conseguiu avançar ao somar 13.53 e levou a melhor sobre os compatriotas Cauã Costa (13.43) e Fabricio Rocha (11.26).

Já na sétima bateria, também duelada onda a onda, brilhou, mais uma vez, a estrela de Wesley Dantas, que triunfou ao somar 16.76. Lucas Silveira (13.07) também seguiu na competição, enquanto Lucas Vicente (12.00) e Vitor Ferreira (10.70) deram adeus.

Douglas Silva, Rickson Falcao, Daniel Templar, Felipe Oliveira, Ryan Kainalo, Mateus Herdy, Pablo Gabriel da Silva, Santiago Muniz, Luel Felipe e Renan Peres Pulga são os outros nomes que também seguem na disputa pelo título.

Ryan Kainalo - WSL / Aleko Stergiou

"Sabia que ia ser uma bateria de peso. Os outros três atletas [Heitor Mueller, Daniel Adisaka e Mateus Herdy] são excelentes e dispensam comentários. Eu aproveitei o day off ontem para descansar, me preparar mentalmente junto com o psicólogo e o treinador. Estou me sentindo pronto", disse Ryan Kainalo, que falou sobre a leveza com a qual vem surfando na etapa. "Eu tento me manter sempre feliz, mas ao mesmo tempo é preciso manter o foco, ainda mais em um evento tão grande como esse", completou.

Feminino tem queda de Sophia Medina e definição das quartas de final

Na disputa que abriu o sábado (26), a local Sophia Medina, irmão de Gabriel Medina, não teve um bom dia e acabou na lanterna da primeira bateria válida pelo Round of 32.

Ela viu a compatriota Aurora Ribeiro (9.30) e a peruana Catalina Zariquiey (9.60) avançarem. A chilena Isadora Bultó caiu com 9.07.

Mas a disputa esquentou mesmo no Round of 16. Tainá Hinckel, atleta olímpica, foi a melhor na segunda bateria ao somar 11.00, seguida pela talentosa peruana Arena Rodriguez, que somou 10.17 e também avançou.

Tainá Hinckel - WSL / Aleko Stergiou

"Muito feliz em avançar, sabadão lindo em Maresias. O Circuito Banco do Brasil é uma competição que adoro. Poder estar aqui é muito especial. Quero muito agradecer a todos pela organização, o evento está irado. Bora para cima", afirmou Tainá Hinckel, otimista com o bom desempenho que teve e confiante na briga pela título.

As quartas de final terão ainda a peruana casca grossa: Daniella Rosas, que venceu a quarta bateria diante das brasileiras Silvana Lima, Laura Raupp, Juliana Meneguel, com uma somatória de 13.73. Lima também conseguiu seguir adiante ao fazer 11.37, contra 10.36 de Raupp e 8.67 de Meneguel.

Além delas, também avançaram as brasileiras Sophia Gonçalves, Julia Nicanor, Luara Mandelli e a peruana Catalina Zariquey.

Ações divertem o público e espetáculo aéreo impressiona

Durante o Circuito Banco do Brasil de Surfe, a WSL promoveu diversas atrações para entreter e engajar o público presente em São Sebastião. A principal foi a apresentação especial e inédita no litoral norte de São Paulo da Esquadrilha Ceu, grupo formado por ex-pilotos da FAB, que realizou uma série de demonstrações aéreas levando o público ao delírio no litoral norte paulista.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - São Sebastião - WSL / Aleko Stergiou

Outro importante momento do dia foi o projeto social realizado pela WSL, o ‘Novas Ondas'. Cerca de 20 alunos, com idade entre 11 e 14 anos, do Instituto Esporte e Educação (IEE) Maresias participaram da ação. A iniciativa promoveu o encontro de atletas profissionais com a nova geração de surfistas brasileiros para inspirar o futuro do esporte em uma sessão de roda de conversa e, depois, com direito a entrar na água para surfar.

Na ação, participaram Maria Eduarda Cesar; Carlos Bahia, tetracampeão brasileiro de longboard;Silvana Lima, veterana no surfe mundial e especialista em aéreo; e Alemão de Maresias, especialista em resgate e surfe em ondas gigantes.

E não para por aí. Além de poder prestigiar a competição dos surfistas na água, quem esteve presente no evento também teve a oportunidade de participar de diversas ativações e de atividades interativas. O evento reservou um espaço na praia dedicado à ativação de patrocinadores. Uma das ações foi a aula de yoga, promovida pela Red Bull, que recebeu cerca de 50 pessoas. Houve também aulas de surfe para o público com interesse em aprender mais sobre a modalidade.

Os presentes ainda participaram de uma clínica de Altinha, com o objetivo de desenvolver suas habilidades com a bola nos pés e que reuniu diversos times, tanto locais como oriundos de cidades vizinhas. Para as crianças, também foi dedicado um espaço, chamado de "áreas kids", com oficinas de massinhas e pintura.

Outra atração foi a WSL Store, loja com diversos produtos licenciados da WSL. O espaço ofertou camisetas, blusas, bonés e acessórios ligados ao surfe e da própria etapa.

"Nós criamos atrações que possam ser convidativas para a família toda. Nos eventos você vê crianças, pessoas acima de 60 anos, jovens. O que a gente acredita é que o surfe é impossível de não gostar. Então, à medida que criamos essas diversas ativações, não só elas servem como entretenimento, mas também como chamariz para que certas pessoas também venham por outros motivos, mas fiquem e voltem por causa do surfe", afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Shows nacionais e internacionais em São Sebastião

A etapa de São Sebastião também recebeu shows de artistas brasileiros e internacionais. O consagrado e cantor norte-americano Donavon Frankenreiter fez o show de abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Outro nome que levantou o público na praia foi o brasileiro Gabriel Pensador, que também se apresentou no último sábado (26).

Ações socioambientais

Apoiado pela WSL e a Prefeitura de São Sebastião, o Instituto Conservação Costeira (ICC) realizou uma série de ações ambientais no evento, entre elas: uma tenda educativa com oficinas, jogos e exposição sobre ecossistemas costeiros; o plantio de mudas nativas na Praça Pôr do Sol e de jundu, planta típica da restinga, em parceria com a Atlântica Consultoria Ambiental, em Maresias.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião dará 6 mil pontos para a campeã e o campeão no ranking do Qualifying Series (QS) de 2025 da World Surf League (WSL), e tem patrocínio do Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de São Sebastião, apoio da Red Bull, Corona Cero, Mãe Terra, Boali, EY e mídia oficial da 89 A Rádio Rock e Rádio Morada FM. A transmissão ao vivo será pelo site WorldSurfleague.com, app da WSL e canal de YouTube da WSL.