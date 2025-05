Judging Criteria: Western Australia Margaret River Pro

Location: Margaret River

Description: The event utilizes two distinct and powerful waves: Main Break and The Box, each presenting unique challenges for competitors.

Wave Characteristics:

Main Break: A versatile reef capable of handling various swell sizes and directions. Features a prominent peak offering both left and right-hand waves. Left: Provides a clean open face with occasional steep sections suitable for major maneuvers and quick barrels before transitioning into a deep channel Right: An unpredictable wave presenting a powerful open wall with critical, challenging sections, especially over the shallow reef at the end.

The Box: A short, extremely heavy right-hand slab. When breaking optimally, it demands high-level, committed barrel riding skills.



Event Criteria: All elements of the WSL judging criteria are applicable. Scoring will focus on the following components:

Main Break Judging Criteria: To achieve high scores at Main Break, surfers should demonstrate the following: Committed, High-Risk Surfing:

Crucially, taking off and successfully executing significant maneuvers on the steepest parts of heavier waves will differentiate scores. Powerful and Progressive Combinations: Perform a varied array of high-speed, powerful, and progressive maneuvers on critical wave sections. Execute maneuvers with committed rail engagement and an explosive attack on the critical lip. Showcase highly innovative maneuvers on challenging parts of the wave. Barrel Riding Prowess:

Successfully navigate technical and deep barrels when the wave provides the opportunity. Flow and Connected Surfing:

Maintain smooth transitions between sections and major maneuvers by effectively using the wave's speed and power. Additional Judging Note: Surfers must exhibit full control and forward momentum when completing maneuvers on the closeout section for the ride to be considered complete and scored accordingly.

The Box: Scoring Criteria Barrel Riding

Commitment & Difficulty: Score reflects wave size, power (heaviness, thickness), hollowness, and surfer's commitment.

Score reflects wave size, power (heaviness, thickness), hollowness, and surfer's commitment. Take-Off: Difficulty and commitment of entering the barrel.

Difficulty and commitment of entering the barrel. Tube Depth: Duration and intensity of being positioned deep within the barrel.

Duration and intensity of being positioned deep within the barrel. Technical Aspects: Under-the-lip barrel entries. Airdrops into the barrel. Behind-the-peak take-offs. Navigating the foam ball. Backhand no-grab barrel rides. Generating speed for extended barrel sections. Maintaining control in critical, heavy barrels.



Exit: Clean, composed and controlled, particularly after a spit, showcasing the depth and quality of the execution.

Additional Judging Note: Surfers must demonstrate full control and forward momentum upon exiting the barrel for the ride to be deemed complete and scored accordingly.

Featuring John John Florence, Gabriel Medina, Kade Matson, Ethan Ewing, Italo Ferreira, Callum Robson, Caio Ibelli, Frederico Morais, Jacob Willcox, Jordy Smith, Liam O'Brien, Leonardo Fioravanti, Miguel Pupo, Sally Fitzgibbons, Reef Heazlewood, Deivid Silva, George Pittar, Gabriela Bryan, Caitlin Simmers, Sawyer Lindblad, Samuel Pupo, and Imaikalani deVault.

Judging Criteria:

Surfers must perform to the WSL judging key elements to maximize their scoring potential. Judges analyze the following major elements when scoring a Ride:

Commitment and Degree of Difficulty Innovative and Progressive Maneuvers Combination of Major Maneuvers Variety of Maneuvers Speed, Power, and Flow

Scoring Scale:

0-1.9: Poor

2.0-4.9: Fair

5.0-6.4: Good

6.5-7.9: Very Good

8.0-10.0: Excellent

Glossary of Terms:

1. Commitment and Degree of Difficulty

This measures the surfer's willingness to take on the most critical sections of a wave and the level of challenge involved in executing maneuvers.

Assessed by analyzing the wave's and sections characteristics (size, steepness, hollowness, and power) and the choice of approach of the surfer.

High difficulty arises from: Heavy waves breaking over shallow reefs or unpredictable peaks. The complexity of the maneuvers performed on critical sections and the risk involved.



John John Florence demonstrated commitment and difficulty with this barrel to hack combination at Main Break, which secured him a 10 in 2021.

Jack Robinson, 2019, threw himself over the ledge at The Box, demonstrating commitment and degree of difficulty scoring a 9.3.

2. Innovative and Progressive Maneuvers

Surfers are rewarded for pushing the boundaries of traditional surfing with creative, modern, or technically advanced moves.

Enhancements to traditional moves, such as carving turns with extra power and precision.

Execution must be clean, controlled, and completed without hesitation.

Creativity in approach, timing, and use of wave sections is critical.

3x World Champ John John Florence with the most innovative and progressive layback in Margaret River history, scoring a 10 in 2024.

3. Combination of Major Maneuvers

This evaluates the surfer's ability to seamlessly link multiple high-caliber moves during a single ride. Speed and fluidity between maneuvers, without interruptions or loss of momentum. Execution of major moves in the most critical sections of the wave. Smooth transitions throughout the wave. Ability to anticipate and adapt to wave changes, maximizing scoring potential.



Bettylou Sakura Johnson demonstrating a combination of maneuvers for an 8.83 in 2023.

4. Variety of Maneuvers

This refers to the diversity of techniques and maneuvers a surfer incorporates within a ride.

Purpose: Demonstrates adaptability and creativity in handling the wave. Rewards surfers who showcase a mix of abilities and unique approaches. Small variations in similar moves (e.g., using different body positioning in two consecutive turns) also count toward variety.



Seth Moniz with a flurry of varied maneuvers, scoring an 8.73 in 2024.

5. Speed, Power, and Flow

The foundational elements of all scoring criteria, these measure the surfer's overall performance and control.

Ethan Ewing in 2024 scored a 9.5 through demonstrating speed, power and flow.

Speed:

Surfers must demonstrate their ability to generate and maintain speed throughout the ride.

Key Aspects: Timing: Reacting quickly to wave sections and transitions. Momentum: Using wave energy to increase board velocity during maneuvers.



Power:

Judges assess how powerfully the surfer applies pressure to the board to match the wave's energy.

Key Aspects: Precision: High-powered maneuvers that engage the full rail of the board. *Authority: explosive moves that appear strong and confident rather than hesitant.



Flow:

This refers to the surfer's ability to connect all maneuvers seamlessly without interruption.

Key Aspects: Effortless transitions between maneuvers. Consistency in maintaining rhythm and timing across the wave. Avoiding unnecessary adjustments that disrupt the ride's continuity.



Notas de julgamento

Localização: Margaret River - WA

Descrição: O evento utiliza duas ondas distintas e poderosas: Main Break e The Box, cada uma apresentando desafios únicos para os competidores.

Características das ondas:

Main Break: Um recife versátil capaz de lidar com ondas de vários tamanhos e direções. Apresenta um pico proeminente que oferece ondas para a esquerda e direita. Esquerda: Fornece uma face aberta e limpa com seções íngremes ocasionais, adequadas para grandes manobras e tubos rápidos antes da transição para um canal profundo. Direita: Uma onda imprevisível que apresenta uma poderosa parede aberta com secções críticas e desafiantes, especialmente sobre o recife raso no final.

The Box: Uma laje com uma direita curta e extremamente pesada. Ao quebrar de forma ideal, exige habilidades para tubos comprometidos e de alto nível.



Critérios do Evento: Todos os elementos dos critérios de julgamento da WSL são aplicáveis. A pontuação se concentra nos seguintes componentes:

Principais critérios de julgamento de Main Break: Para alcançar pontuações altas no Main Break, os surfistas devem demonstrar o seguinte:

Surf comprometido e de alto risco:

Crucialmente, dropar e executar com sucesso manobras significativas nas partes mais intensas das ondas mais pesadas irá diferenciar as pontuações.

Combinações potentes e progressivas:

Execute uma variedade de manobras de alta velocidade, potentes e progressivas em seções críticas de ondas.

Execute manobras comprometidas com o uso completo da borda e um ataque explosivo na parte crítica da onda.

Apresente manobras altamente inovadoras em partes desafiadoras da onda.

Tubos:

Execução de tubos técnicos e profundos quando a onda oferece a oportunidade.

Fluidez e conexão de movimentos:

Mantenha transições suaves entre seções e manobras importantes usando efetivamente a velocidade e a potência da onda.

Nota Adicional de Julgamento: Os surfistas devem exibir total controle e impulso para frente ao completar as manobras na parte de encerramento para que a onda seja considerada completa e pontuada de acordo.

The Box: Critérios de Pontuação Tubos

Comprometimento e dificuldade: A pontuação reflete o tamanho da onda, a potência (peso, espessura), o quão oca e o comprometimento do surfista.

A pontuação reflete o tamanho da onda, a potência (peso, espessura), o quão oca e o comprometimento do surfista. Drop: Dificuldade e comprometimento de entrar no tubo.

Dificuldade e comprometimento de entrar no tubo. Profundidade do tubo: Duração e intensidade do posicionamento no fundo do tubo. Aspectos Técnicos: Drop sob o lip direto no tubo. Drop despencado direto no tubo. Drop atrás do pico. Atravessar a bola de espuma. Tubos de backhand sem as mãos na borda. Gerar velocidade para seções de tubo estendidas. Manter o controle em tubos críticos e pesados.

Duração e intensidade do posicionamento no fundo do tubo. Saída: Limpa, composta e controlada, principalmente depois da baforada, mostrando a profundidade e qualidade da execução.

Nota Adicional de Julgamento: Os surfistas devem demonstrar controle total e impulso para frente ao sair do tubo para que a onda seja considerada completa e pontuada de acordo.

Featuring John John Florence, Gabriel Medina, Kade Matson, Ethan Ewing, Italo Ferreira, Callum Robson, Caio Ibelli, Frederico Morais, Jacob Willcox, Jordy Smith, Liam O'Brien, Leonardo Fioravanti, Miguel Pupo, Sally Fitzgibbons, Reef Heazlewood, Deivid Silva, George Pittar, Gabriela Bryan, Caitlin Simmers, Sawyer Lindblad, Samuel Pupo, and Imaikalani deVault.

Critérios de Julgamento

Os surfistas devem atuar na WSL julgando os elementos-chave para maximizar seu potencial de pontuação. Os juízes analisam os seguintes elementos principais ao pontuar uma corrida:

Comprometimento e Grau de Dificuldade Manobras Inovadoras e Progressivas Combinação de manobras importantes Variedade de manobras Velocidade, potência e fluidez

Escala de Pontuação:

0-1,9: Ruim

2,0-4,9: Razoável

5,0-6,4: Bom

6,5-7,9: Muito Bom

8,0-10,0: Excelente

Glossário de Termos:

1. Comprometimento e Grau de Dificuldade

Mede a disposição do surfista em enfrentar os trechos mais críticos de uma onda e o nível de desafio envolvido na execução das manobras.

Avaliada através da análise das características das ondas e seções (tamanho, inclinação, cavidade e potência) e da escolha da abordagem do surfista.

Alta dificuldade surge de: Ondas fortes quebrando em recifes rasos ou picos imprevisíveis. A complexidade das manobras realizadas nas sessões críticas e o risco envolvido.



John John Florence, 2021, 10,0 - Main Break

Jack Robinson, 2019, 9,3, The Box

2. Manobras Inovadoras e Progressivas

Os surfistas são recompensados por ultrapassarem os limites do surf tradicional com movimentos criativos, modernos ou tecnicamente avançados. Aprimoramentos em movimentos tradicionais, como curvas com força e precisão extras. A execução deve ser limpa, controlada e concluída sem hesitação. A criatividade na abordagem, no tempo e no uso das seções das ondas é crítica.



John John Florence, 2024, 10,0

3. Combinação de manobras importantes

Isso avalia a capacidade do surfista de vincular perfeitamente vários movimentos de alto calibre durante uma única pedalada.

Velocidade e fluidez entre manobras, sem interrupções ou perda de impulso.

Execução de grandes movimentos nas seções mais críticas da onda.

Transições suaves ao longo da onda.

Capacidade de antecipar e adaptar-se às mudanças das ondas, maximizando o potencial de pontuação.

Bettylou Sakura Johnson, 2023, 8,83

4. Variedade de manobras

RIsso se refere à diversidade de técnicas e manobras que um surfista incorpora em um passeio.

Propósito: Demonstra adaptabilidade e criatividade no manejo da onda. Recompensa surfistas que apresentam uma mistura de habilidades e abordagens únicas. Pequenas variações em movimentos semelhantes (por exemplo, usar posicionamentos corporais diferentes em dois turnos consecutivos) também contam para a variedade.



Seth Moniz, 2024, 8,73

5. Velocidade, potência e fluidez

Os elementos fundamentais de todos os critérios de pontuação medem o desempenho e o controle geral do surfista.

Ethan Ewing, 2024, 9,5