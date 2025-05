Após sucesso e festa marcante em 2024, Circuito Banco do Brasil de Surfe reencontra Natal

Entre os dias 21 e 25 de maio, Natal (RN) reencontra o Circuito Banco do Brasil de Surfe, na Praia de Miami. A competição será válida pelo Qualifying Series (QS) da World Surf League (WSL) e, pela segunda vez na história, será realizada na capital potiguar. Neste ano, a pontuação do campeonato valerá 4,000 pontos no ranking sul-americano da liga mundial de surfe, quatro vezes mais que em 2024.

"Voltar a Natal é motivo de grande satisfação para o Banco do Brasil. No ano passado os potiguares nos receberam com entusiasmo e pudemos comprovar a força da cultura do surfe no país. O BB, mais do que patrocinar eventos, quer fomentar talentos, aproximar os fãs com os ídolos e gerar impacto positivo para as comunidades que recebem o Circuito Banco do Brasil de Surfe. Além disso, estar ao lado de atletas consagrados traduz exatamente o que buscamos: relevância, emoção e transformação", afirma Maurício Toledo, executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil.

Circuito Banco do Brasil de Surf - Natal - WSL / Aleko Stergiou

A etapa deste ano, na Praia de Miami, ainda vai contar com aulas de surfe, clínica de altinha, educação ambiental, sustentabilidade, além de realizar o projeto Novas Ondas.

No ano passado, Natal foi escolhida para receber o Festival Tamo Junto BB, uma festa do esporte brasileiro que teve competições de vôlei de praia, skate, corrida de rua e diversos shows musicais durante o período na Arena das Dunas. O surfe aconteceu na Praia de Miami e contou com um grande público durante os quatro dias do evento.

"O Rio Grande do Norte nos recebeu de braços abertos no ano passado e é um estado que revela atletas de enorme potencial para o surfe, um dos propósitos do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Não à toa, é o lar do primeiro campeão olímpico da modalidade. Além disso, pela segunda vez, a cidade vai realizar uma etapa de QS da WSL, motivo de muito orgulho para todos nós da organização, o que mostra também que as pessoas abraçaram o surfe e gostam da modalidade", afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - Natal / Rio Grande do Norte - WSL / Aleko Stergiou

Na ocasião, toda a equipe de surfistas patrocinados pelo Banco do Brasil marcou presença, com o bicampeão mundial Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, campeão mundial e medalhista de ouro em Tóquio, e a campeã sul-americana da WSL e atleta olímpica de Paris, Tainá Hinckel, prestigiando todos os eventos do festival.

Italo Ferreira, Silvana Lima e Juliana dos Santos competiram no Circuito. Além deles, o Squad BB também foi representado por personalidades de outras modalidades como os skatistas Rayssa Leal e Bob Burnquist e o canoísta Isaquias Queiroz. O rapper L7nnon também marcou presença nas atividades do Festival.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - Natal / Rio Grande do Norte - WSL / Aleko Stergiou

O momento foi histórico e marcou o retorno do campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira, a uma competição em sua terra, algo que não ocorria desde que havia entrado na elite da WSL, em 2014. No mar, contudo, a disputa, no masculino, foi acirrada.

O argentino Nacho Gundesen chegou na liderança do Circuito Banco do Brasil 2024, mas com outros 13 surfistas na cola que também poderiam sair campeões. A etapa, contudo, mostrou um predomínio dos surfistas locais, que chegaram nas quartas de final com três dos oito competidores: Adauto Sena, Emanoel Tobias, que havia eliminado Italo Ferreira na bateria anterior, e Mateus Sena. A decisão, por sua vez, apresentou-se com um duelo entre os Senas.

Mateus Sena - WSL / Aleko Stergiou

Mateus derrotou Adauto, conquistou o título da etapa e, de quebra, foi coroado campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. Já no feminino, a peruana Sol Aguirre ganhou a decisão contra a cearense Juliana dos Santos, mas a catarinense Laura Raupp já tinha conquistado o título de campeã do Circuito BB 2024 por antecipação.

Etapa Natal do Circuito Banco do Brasil de Surfe

Data: 21 a 25 de maio

Local: Praia de Miami - Natal (RN)

Entrada: gratuita

Atividades paralelas: aulas de surfe, clínica de altinha, ações de educação ambiental e Projeto Novas Ondas