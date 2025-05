Adauto Sena e Daniella Rosas são os destaques no terceiro dia do Circuito Banco do Brasil de Surfe, em Natal

O Circuito Banco do Brasil de Surfe teve um terceiro dia eletrizante na Praia de Miami, em Natal, nesta sexta-feira (23), com os atletas elevando o nível da competição e protagonizando duelos de tirar o fôlego. O dia marcou o encerramento das oitavas de final masculinas e femininas, definindo os embates das quartas de final para o fim de semana decisivo do evento promovido pela WSL Brasil.

O potiguar Adauto Sena encantou o público com uma performance arrasadora, sendo o grande nome do dia. Logo na primeira bateria do Round 32, ele somou 14.50 para superar Gabriel Klaussner, Nacho Gundesen e Theo Fresia. Com manobras potentes, aéreos e controle absoluto das séries, garantiu também a melhor vitória do Round 64 com 4.44 de vantagem sobre os adversários.

Adauto Sena - WSL / Marcio David

Sena figura entre os líderes em todas as estatísticas do evento: está no Top 5 da melhor onda (8.17), Top 5 da melhor bateria (14.50) e tem duas das maiores margens de vitória do campeonato .

O cearense Rafael Barbosa venceu uma das baterias mais acirradas do Round 32 com 13.50, deixando para trás nomes como Lysandro Leandro e Ryan Kainalo, ambos com excelentes atuações.

Já Douglas Silva repetiu a nota de 14.50 e também se destacou como um dos mais consistentes do evento. Israel Junior somou 13.50 para derrotar Daniel Templar e Alex Ribeiro, fechando o top 10 de melhores baterias do evento.

Douglas Silva - WSL / Marcio David

Com essas performances, os confrontos das quartas prometem disputas intensas, com atletas como Deyvson Santos, Weslley Dantas e Cauã Costa ainda vivos na chave.

Entre as mulheres, a peruana Daniella Rosas segue imbatível e teve a melhor bateria do dia com 14.33, eliminando Juliana Santos e Ana Luiza do Nascimento. Rosas também detém a segunda melhor onda do evento (7.50) e uma das maiores margens de vitória, consolidando-se como principal favorita ao título.

Daniella Rosas - WSL / Marcio David

Tainá Hinckel, outra grande estrela do circuito e atleta BB, avançou com estilo ao vencer Isabelle Nalu em um duelo acirrado com direito a nota 7.33, uma das melhores do dia.

"Foi um dia incrível, com muito show de surfe. Foi uma bateria apertada, com algumas oportunidades, mas não tanto assim, mas estou feliz de ter avançado para as quartas de final e contente com a minha performance. O evento está bombando, muito irado, espero cada vez soltar meu surfe, me divertir, pegar as ondas certas. Bora bateria por bateria e vamos para cima", disse Tainá Hinckel.

Tainá Hinckel - WSL / Marcio David

Silvana Lima e Laura Raupp também confirmaram suas vagas nas quartas com performances sólidas.

Com a definição das oitavas de final, o sábado promete mais momentos históricos. No masculino, Adauto Sena enfrenta Lysandro Leandro, enquanto Rafael Barbosa encara Douglas Silva em um confronto de alto nível. No feminino, as quartas já estão definidas e o destaque vai para o embate entre Daniella Rosas e Isabelle Nalu, revivendo rivalidades da elite sul-americana.

Números do evento até agora • Total de baterias: 48 (32 masculinas, 16 femininas) • Total de ondas surfadas: 1.539 • Ondas com nota acima de 6.0: 75 • Melhor nota do evento: 9.00 - Kauã Hanson • Melhor bateria: 15.57 - Kauã Hanson • Maior margem de vitória: +7.17 - Ariane Gomes sobre Leticia Freire e Pini

Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Marcio David

A competição retorna neste sábado com a fase de quartas de final e semifinais nas categorias masculina e feminina, com previsão de boas ondas e casa cheia, em Miami.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa Natal QS 4,000 faz parte do circuito Qualifying Series (QS) de 2025 da World Surf League (WSL) e tem o orgulho de ser patrocinado pelo Banco do Brasil, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Secretaria do Estado da Educação do Esporte e do Lazer - SEEC, com apoio da Prefeitura Municipal de Natal, Boali, e com mídia oficial oferecida pela Rádio Jovem Pan FM 99,5 com transmissão ao vivo pelo site da WorldSurfleague.com, app da WSL e canal de YouTube da WSL.