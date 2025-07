Judging Criteria: Corona Cero Open J-Bay

Location: Jeffreys Bay, South Africa

Wave Characteristics:

Jeffreys Bay is a perfect right-hand point break with long racing walls and hollow sections.

Ideal conditions at J-Bay provide the perfect canvas for surfers to showcase their entire repertoire of maneuvers, allowing for high-speed lines, deep barrel riding, and a committed approach.

In smaller or wind-affected conditions, linking sections becomes more challenging.

Event Criteria:

All WSL judging criteria apply. To achieve higher scores, surfers must demonstrate: Major Combinations with Speed, Power, and Flow: Seamlessly execute high-speed, powerful, and flawless combinations within the most critical sections of the waves.

Variety, Creativity and Precision: Maximize scoring potential through precise, functional, and creative wave reading. This includes smoothly blending powerful maneuvers, progressive surfing, and barrel riding with seamless transitions across all wave sections.

Commitment: Take risks with high-difficulty maneuvers, particularly in the more challenging sections, as this can significantly differentiate scores.

Barrel Riding: Depending on conditions, deep and technical barrel rides, especially when integrated into a combination, will be heavily weighted by judges.

Innovation and Progression: Exceptional, innovative, and technically advanced maneuvers, particularly when executed on critical, steep, or hollow sections of a wave, will be rewarded.

Additional Notes:

Wave Length Consideration: Due to wave length, only truly exceptional single air or single barrel rides on critical sections can be highly rewarded.

Loss of control: Loss of control or delayed recovery can negatively impact scores.

Loss of control or delayed recovery can negatively impact scores. Completion: Only completed maneuvers, with control and forward momentum, will be scored. On the closeout section, surfers must emerge ahead of the whitewater in control.

Featuring Filipe Toledo, John John Florence, Frederico Morais, Julian Wilson, Mick Fanning, Caroline Marks, Yago Dora, Gabriel Medina, Carissa Moore, Griffin Colapinto, Joel Parkinson, Kanoa Igarashi, Tatiana Weston-Webb, Italo Ferreira, Jordy Smith, Jack Robinson, Connor O'Leary, Samuel Pupo, Ethan Ewing, Sebastian Zietz, Michael Bourez, Coco Ho, Lakey Peterson, Connor Coffin, Matt Wilkinson.

Judging Criteria:

Surfers must perform to the WSL judging key elements to maximize their scoring potential. Judges analyze the following major elements when scoring a Ride:

Commitment and Degree of Difficulty Innovative and Progressive Maneuvers Combination of Major Maneuvers Variety of Maneuvers Speed, Power, and Flow

Scoring Scale:

0-1.9: Poor

2.0-4.9: Fair

5.0-6.4: Good

6.5-7.9: Very Good

8.0-10.0: Excellent

Glossary of Terms:

1. Commitment and Degree of Difficulty

This measures the surfer's willingness to take on the most critical sections of a wave and the level of challenge involved in executing maneuvers.

Assessed by analyzing the wave's and sections characteristics (size, steepness, hollowness, and power) and the choice of approach of the surfer.

High difficulty arises from: Heavy waves breaking over shallow reefs or unpredictable peaks. The complexity of the maneuvers performed on critical sections and the risk involved.



2. Innovative and Progressive Maneuvers

Surfers are rewarded for pushing the boundaries of traditional surfing with creative, modern, or technically advanced moves.

Enhancements to traditional moves, such as carving turns with extra power and precision.

Execution must be clean, controlled, and completed without hesitation.

Creativity in approach, timing, and use of wave sections is critical.

3. Combination of Major Maneuvers

This evaluates the surfer's ability to seamlessly link multiple high-caliber moves during a single ride. Speed and fluidity between maneuvers, without interruptions or loss of momentum. Execution of major moves in the most critical sections of the wave. Smooth transitions throughout the wave. Ability to anticipate and adapt to wave changes, maximizing scoring potential.



4. Variety of Maneuvers

This refers to the diversity of techniques and maneuvers a surfer incorporates within a ride.

Purpose: Demonstrates adaptability and creativity in handling the wave. Rewards surfers who showcase a mix of abilities and unique approaches. Small variations in similar moves (e.g., using different body positioning in two consecutive turns) also count toward variety.



5. Speed, Power, and Flow

The foundational elements of all scoring criteria, these measure the surfer's overall performance and control.

Speed:

Surfers must demonstrate their ability to generate and maintain speed throughout the ride.

Key Aspects: Timing: Reacting quickly to wave sections and transitions. Momentum: Using wave energy to increase board velocity during maneuvers.



Power:

Judges assess how powerfully the surfer applies pressure to the board to match the wave's energy.

Key Aspects: Precision: High-powered maneuvers that engage the full rail of the board. *Authority: explosive moves that appear strong and confident rather than hesitant.



Flow:

This refers to the surfer's ability to connect all maneuvers seamlessly without interruption.

Key Aspects: Effortless transitions between maneuvers. Consistency in maintaining rhythm and timing across the wave. Avoiding unnecessary adjustments that disrupt the ride's continuity.



Notas de Julgamento - Corona Cero Open J-Bay

Localização: Jeffreys Bay, África do Sul

Características da onda:

Jeffreys Bay é um point break perfeito para a direita, com longas e rápidas paredes e seções tubulares.

As condições ideais em J-Bay fornecem a onda perfeita para os surfistas mostrarem todo o seu repertório de manobras, permitindo linhas de alta velocidade, tubos profundos e uma abordagem comprometida.

Em condições menores ou afetadas pelo vento, conectar as seções se torna mais desafiador.

Critérios do evento:

Todos os critérios de julgamento da WSL se aplicam.Para atingir pontuações mais altas, os surfistas devem demonstrar:

Grandes combinações com velocidade, força e fluidez: Execute combinações fluidas, potentes e de alta velocidade nas seções mais críticas das ondas.

Execute combinações fluidas, potentes e de alta velocidade nas seções mais críticas das ondas. Variedade, criatividade e precisão: Eleve o potencial de pontuação por meio de leitura de ondas precisa, funcional e criativa. Isso inclui uma mistura fluida de manobras poderosas, surfe progressivo e tubos com transições harmoniosas em todas as seções de ondas.

Comprometimento: Assuma riscos com manobras de alta dificuldade, principalmente nas seções mais desafiadoras, pois isso pode diferenciar significativamente as pontuações.

Tubos: Dependendo das condições, os tubos profundos e técnicos, especialmente quando integrados a uma combinação, serão bem considerados pelos juízes.

Inovação e Progressão: Manobras excepcionais, inovadoras e tecnicamente avançadas, principalmente quando executadas em seções críticas, íngremes ou ocas de uma onda, serão recompensadas.

Notas adicionais:

Consideração da extensão de onda: Devido a longa extensão das ondas, apenas manobras únicas verdadeiramente excepcionais executadas em seções críticas podem ser altamente recompensadas.

Perda de controle: Perda de controle ou longa recuperação podem impactar negativamente as pontuações.

Perda de controle ou longa recuperação podem impactar negativamente as pontuações. Conclusão: Somente manobras concluídas, com controle e impulso para frente, serão pontuadas. Na sessão de encerramento, os surfistas devem emergir à frente da espuma, com controle.

Critérios de Julgamento

Os surfistas devem atuar na WSL julgando os elementos-chave para maximizar seu potencial de pontuação. Os juízes analisam os seguintes elementos principais ao pontuar uma corrida:

Comprometimento e Grau de Dificuldade Manobras Inovadoras e Progressivas Combinação de manobras importantes Variedade de manobras Velocidade, potência e fluidez

Escala de Pontuação:

0-1,9: Ruim

2,0-4,9: Razoável

5,0-6,4: Bom

6,5-7,9: Muito Bom

8,0-10,0: Excelente

Glossário de Termos:

1. Comprometimento e Grau de Dificuldade

Mede a disposição do surfista em enfrentar os trechos mais críticos de uma onda e o nível de desafio envolvido na execução das manobras.

Avaliada através da análise das características das ondas e seções (tamanho, inclinação, cavidade e potência) e da escolha da abordagem do surfista.

Alta dificuldade surge de: Ondas fortes quebrando em recifes rasos ou picos imprevisíveis. A complexidade das manobras realizadas nas sessões críticas e o risco envolvido.



2. Manobras Inovadoras e Progressivas

Os surfistas são recompensados por ultrapassarem os limites do surf tradicional com movimentos criativos, modernos ou tecnicamente avançados. Aprimoramentos em movimentos tradicionais, como curvas com força e precisão extras. A execução deve ser limpa, controlada e concluída sem hesitação. A criatividade na abordagem, no tempo e no uso das seções das ondas é crítica.



3. Combinação de manobras importantes

Isso avalia a capacidade do surfista de vincular perfeitamente vários movimentos de alto calibre durante uma única pedalada.

Velocidade e fluidez entre manobras, sem interrupções ou perda de impulso.

Execução de grandes movimentos nas seções mais críticas da onda.

Transições suaves ao longo da onda.

Capacidade de antecipar e adaptar-se às mudanças das ondas, maximizando o potencial de pontuação.

4. Variedade de manobras

RIsso se refere à diversidade de técnicas e manobras que um surfista incorpora em um passeio.

Propósito: Demonstra adaptabilidade e criatividade no manejo da onda. Recompensa surfistas que apresentam uma mistura de habilidades e abordagens únicas. Pequenas variações em movimentos semelhantes (por exemplo, usar posicionamentos corporais diferentes em dois turnos consecutivos) também contam para a variedade.



5. Velocidade, força e fluidez

Os elementos fundamentais de todos os critérios de pontuação medem o desempenho e o controle geral do surfista.