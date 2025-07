WSL Layback Pro Prainha: Primeiro dia de disputas

O primeiro dia do WSL Layback Pro Prainha Rio 2025 foi marcado por boas condições do mar, com ondas em torno de 1 metro e formação consistente ao longo do dia. A competição, sétima etapa do QS Sul-americano, que nesta temporada alcança o status QS 4000, teve início nesta quarta-feira (9), na paradisíaca Prainha, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

A direção de prova optou pela realização das baterias da primeira fase (round dos 80) e segunda fase (round dos 64) da categoria masculina. Ao todo, foram disputadas 18 baterias, sendo 8 no primeiro round e 10 no segundo - restando seis baterias para completar a chave.

WSL Layback Pro Prainha - WSL / Luiz Blanco

As mulheres ainda não entraram na água e há possibilidade de que estreiem nesta quinta-feira (10), dependendo das condições do mar. O evento conta com 32 mulheres inscritas, entre elas destaques do surfe nacional como a experiente Silvana Lima, duas vezes vice-campeã mundial, que aos 40 anos segue competindo em alto nível, além das atletas da novíssima geração como Lanay Thompson e Sarah Ozório, ambas com 14 anos de idade.

"Fico muito feliz em perceber que meninas que eu praticamente vi crescendo estão competindo comigo. É realmente muito bacana seguir fazendo o que amo, que é surfar", disse Silvana.

Weslley Dantas - WSL / Luiz Blanco

Destaque com suas manobras aéreas e velocidade acima da média, o atleta de Ubatuba Wesley Dantas comemorou a vitória e exaltou sua conexão com o local: "Fico feliz por ter passado a bateria em primeiro, junto com o meu conterrâneo, o Diego Aguiar, que é de Ubatuba como eu. Estou morando no Rio de Janeiro, consegui ter mais contato com as ondas aqui, pude ter mais conhecimento sobre as ondas da Prainha, e isso me ajudou bastante durante a bateria," afirmou Wesley, que agora treina com o ex-surfista profissional e local da Prainha, Leandro Bastos. "Esse trabalho é difícil, eu sei que vai cansar, vai ter um momento que eu vou querer desistir, mas eu sei que não é isso que eu quero no final. Isso aqui é só a ponta do iceberg."

Caua Costa - WSL / Luiz Blanco

Cauã Costa, bicampeão do evento na capital carioca, também estreou com estilo e marcou a melhor média da fase, com 12,77 pontos de 20 possíveis. "A primeira onda, quando eu entrei aqui no canal, foi animal... Fiz a onda toda e consegui um sete e pouco (7,67). Tô amarradão, missão cumprida nesse primeiro dia. Espero que nos próximos siga no mesmo ritmo," comentou o surfista, que nasceu no Ceará, mas está radicado no Rio há mais de 15 anos. Sobre a possibilidade do tricampeonato, Cauã foi direto: "Se Deus quiser, vamos com tudo pro tri."

A previsão promete manter as boas ondas nos próximos dias, com o evento seguindo até o domingo, 13 de julho. A próxima chamada será às 7h da manhã desta quinta-feira (10).

Com 4.000 pontos em jogo no ranking sul-americano da WSL, o evento representa uma das principais oportunidades para atletas que buscam vaga no Challenger Series, circuito de acesso à elite mundial do surfe. Ao todo, serão distribuídos US$ 60 mil dólares em premiação, sendo US$ 8 mil para os campeões das categorias masculina e feminina.

Além das disputas dentro d'água, o evento oferece uma programação paralela voltada para toda a família, incluindo aulas gratuitas de yoga, workshops de jiu-jitsu, feira de empreendedores locais, pista de skate com aulas para iniciantes, e uma série de ações de educação ambiental, coordenadas por parceiros como a ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha).

WSL Layback Pro Prainha - WSL / Luiz Blanco

O QS 4000 da Prainha reforça o compromisso da Layback com o desenvolvimento do surfe brasileiro, consolidando o evento como uma das principais paradas do circuito sul-americano da WSL.

O campeão e a campeã deste ano levarão 4.000 pontos no ranking regional, além de premiação em dinheiro, visibilidade e a chance de avançar rumo ao CT.

A programação ambiental inclui um conjunto robusto de atividades que valorizam a biodiversidade da região e promovem o contato direto com a natureza. Entre elas:

• Trilha PNM Prainha - caminhada guiada que promove a sensibilização ambiental por meio da vivência em ecossistemas naturais e da valorização da biodiversidade local;

• Arte-Educação - oficinas artísticas em contato com a natureza, estimulando criatividade, percepção sensível e pertencimento ao ecossistema local;

• Limpeza de Praia e Costão Rochoso - ação prática voltada à conservação de ecossistemas costeiros, estimulando a reflexão sobre descarte de resíduos e consumo consciente;

• Tendas de Educação Ambiental - visitas guiadas a estandes de parceiros, promovendo uma educação sensível e integradora entre cultura, arte e natureza;

• Apresentação da Coruja Suindara - atividade educativa sobre essa ave de rapina noturna, destacando seu papel ecológico, importância cultural e necessidade de conservação.

O WSL Layback Pro conta com:

• Patrocínio: Corona e Dare

• Hotel oficial: Ribalta

• Apoio institucional: Governo do Estado do Rio de Janeiro

• Suporte local: ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro)

• Parceiro de mídia: Waves.com.br

• Transmissão ao vivo: A Firma, pelo site WorldSurfLeague.com

• Realização: Agência Esporte Arte, Chaya

• Apoios: Ease Labs, Evoke, Fu-Wax, Havenga, Oakberry, Mamba Water e Redley