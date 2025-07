Mar sobe e disputas se acirram no paraíso carioca

Com boas ondas e disputas equilibradas, as quartas de final do WSL Layback Pro Prainha Rio 2025, sétima etapa do QS 2025, definiram os quatro semifinalistas da categoria masculina nesta sexta-feira (11).

Destaque para as performances consistentes de Weslley Dantas e Douglas Silva, que avançaram com somas expressivas.

Franco Radziunas - WSL / Luiz Blanco

Na bateria 1, o argentino Franco Radziunas garantiu sua vaga na semifinal com um total de 12.07 pontos, superando Gabriel Klaussner, que somou 11.50 e foi eliminado da competição.

Na sequência, Weslley Dantas mostrou força e constância para atingir 13.00 pontos (7.00 + 6.00), deixando o atual campeão do Layback Pro, Cauã Costa, fora do evento com 10.30.

Douglas Silva - WSL / Luiz Blanco

A terceira bateria da fase teve domínio de Douglas Silva, que brilhou com 13.50 pontos, incluindo uma nota 7.17, contra 10.00 de Kaue Germano, que se despediu do campeonato.

Fechando a fase, Rafael Barbosa também avançou com boa atuação, totalizando 13.43, diante dos 11.17 de Luan Ferreyra, que acabou eliminado.

Entre as mulheres a peruana Sol Aguirre e Silvana Lima, avançaram com autoridade. Na bateria 1, Sol Aguirre venceu com folga ao somar 13.83 pontos ( maior média do dia e melhor nota 8.00 + 5.83), eliminando a brasileira Tainá Hinckel, que totalizou 8.94.

Sol Aguirre - WSL / Luiz Blanco

"Disputo baterias com a Tainá desde que tenho 13 anos e ela é minha irmã, então sempre é divertido, sei que nós duas somos boas e foquei em mim. Dessa vez deu certo, então estou feliz."

Na segunda bateria, Laura Raupp demonstrou regularidade, somando 10.50 pontos e superando Yanca Costa, que ficou com apenas 3.43 em sua pontuação final.

A bateria 3 foi marcada pelo equilíbrio, com Alexia Monteiro avançando ao marcar 8.93 pontos, contra 5.53 de Julia Nicanor, que se despediu da competição.

Fechando a rodada, na bateria 4, a veterana Silvana Lima mostrou toda sua experiência, somando 11.93 pontos e deixando para trás Sophia Medina, que obteve 10.13.

Silvana Lima - WSL / Luiz Blanco

"A velhinha tá viva. Sei que a Sophia está chegando com tudo, mas eu ainda tenho muita vontade de vencer e vou seguir com tudo", disse a sempre eloquente Silvana.

O domingo (13), último dia do WSL Layback Pro Prainha Rio 2025, promete fortes emoções com a definição dos grandes finalistas das categorias masculina e feminina do QS, além de um momento especial com a aguardada Legends Heat - que reúne nomes históricos do surfe brasileiro em uma bateria comemorativa.

BATERIAS SEMIFINAL

Semifinais Masculino

Semifinal Masculino 1 Franco Radziunas x Weslley Dantas

Semifinal Feminino 2 Douglas Silva x Rafael Barbosa

Semifinais Feminino

Semifinal 1 Sol Aguirre x Laura Raupp

Semifinal 2 Alexia Monteiro x Silvana Lima

A programação começa com as semifinais femininas e masculinas do QS, distribuídas em duas baterias cada. Na sequência, o público poderá conferir a Legends Heat, celebrando a trajetória de ídolos que marcaram época.

O WSL Layback Pro conta com:

Patrocínio: Corona e Dare

Hotel oficial: Ribalta

Apoio institucional: Governo do Estado do Rio de Janeiro

Suporte local: ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro)

Parceiro de mídia: Waves.com.br

Transmissão ao vivo: A Firma, pelo site WorldSurfLeague.com

Realização: Agência Esporte Arte, Chaya

Apoios: Ease Labs, Evoke, Fu-Wax, Havenga, Oakberry, Mamba Water e Redley