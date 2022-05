Copa Sails of Change Galápagos decide os títulos do inédito QS 1000 neste sábado no Equador

A Copa Sails of Change Galápagos QS 1000 vai definir neste sábado, os primeiros títulos desta etapa inédita do World Surf League (WSL) Qualifying Series no Equador. O segundo dia foi encerrado com a definição das semifinais femininas e as quartas de final masculinas vão abrir o último dia nas Ilhas Galápagos. A rainha do surfe equatoriano, Dominic Barona, é uma das classificadas e pode assumir a liderança no ranking da WSL Latin America, assim como o brasileiro Gabriel André. Já os destaques da sexta-feira nas esquerdas perfeitas com 6 pés sólidos em Tongo Reef, foram a peruana Sol Aguirre e o brasileiro Ryan Kainalo, que fizeram os recordes do dia na ilha San Cristóbal.

O Equador já está garantido em uma das duas decisões de títulos no sábado, pois a primeira semifinal será entre duas equatorianas, a experiente bicampeã sul-americana da WSL Latin America, Dominic Barona, e a jovem Genesis Garcia, de apenas 17 anos de idade. Mimi Barona já tem 31 anos e representou seu país na estreia do surfe como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio, no Japão. Se passar essa bateria, ela já iguala os 1.650 pontos da peruana Daniella Rosas no ranking da WSL Latin America, mas se isola na liderança com a vitória na Copa Sails of Change Galápagos.

Dominic Barona está a um passo de assumir a liderança do ranking - WSL / Kevin Moncayo

"Estou superfeliz e não há nada mais lindo do que estar competindo em casa, com essas ondas, então, na verdade, é um sonho estar aqui", destacou Dominic Barona. "As meninas estão surfando superbem e, para mim, todas já são campeãs. Eu me sinto como se estivesse em casa e todas as estrangeiras estão aqui com as melhores expectativas. Estou feliz também por todas as equatorianas que estão lutando, chegando nas quartas de final, nas semifinais. Quero parabenizar toda a organização deste evento, pois é uma grande oportunidade para nós, surfistas do Equador, ter uma competição deste nível nesse lugar, com essas ondas incríveis".

Dominic Barona só competiu contra surfistas do Equador. Na bateria que abriu a sexta-feira de ondas mais uma vez espetaculares em Tongo Reef, na ilha San Cristóbal, ela derrotou Wendy Velasquez e Mia Barrera. Nas quartas de final, passou por Lidya Tckachenko e agora vai enfrentar mais uma surfista da nova geração, Genesis Garcia. Na outra semifinal, o confronto será entre as duas recordistas do dia, a brasileira Isabela Saldanha e a peruana Sol Aguirre.

Isabela Saldanha ganhou a primeira nota excelente da categoria feminina - WSL / Kevin Moncayo

MELHORES DO DIA - Isabela repetiu o feito do seu irmão, Rodrigo Saldanha, que no primeiro dia foi o recordista absoluto com nota 9,00 e 16,50 pontos. Isabela também mostrou um backside agressivo para ganhar nota 8,00 na primeira onda que surfou contra a peruana Leilani Aguirre e as equatorianas Marina Bortman e Xiomara Bowen. Na bateria seguinte, a irmã mais jovem de Leilani, Sol Aguirre, também apresentou muita força nas manobras de backside e somou notas 7,50 e 6,25, totalizando 13,75 pontos, contra os 12,60 da brasileira.

Depois, no duelo entre irmãs que fechou a sexta-feira, Sol Aguirre se tornou recordista absoluta na categoria feminina da Copa Sails of Change Galápagos. A bicampeã sul-americana Pro Junior da WSL Latin America em 2017 e 2018, tem 18 anos de idade e já abriu a bateria contra Leilani Aguirre, 23 anos, atacando os pontos mais críticos de uma onda perfeita. Com uma série de batidas e rasgadas executadas com pressão e velocidade, igualou a nota 8,00 da Isabela Saldanha. Não demorou e surfou muito bem outra onda que valeu 7,65, para atingir 15,65 pontos, contra apenas 6,10 da sua irmã, que estava trabalhando de entrevistadora na transmissão ao vivo do evento.

Sol Aguirre batendo recordes no duelo com sua irmã que fechou a sexta-feira - WSL / Kevin Moncayo

"Estou muito feliz por estar nas semifinais, só que estou morta de cansada por surfar tantas esquerdas", disse Sol Aguirre, depois que as irmãs saíram do mar. "Mas, as ondas são muito boas e estou feliz porque consegui mostrar o meu melhor para passar para as semifinais. Amanhã é o dia das finais, então vou me alimentar e dormir bem, porque amanhã será o dia mais importante".

Com as classificações para as semifinais da Copa Sails of Change Galápagos, Dominic Barona já assumiu a vice-liderança no ranking da WSL Latin America, Isabela Saldanha saltou do 13.o para o quarto lugar e Sol Aguirre saiu da 14.a para a quinta colocação. A outra equatoriana, Genesis Garcia, estava em vigésimo e já aparece em sexto, com os 650 pontos garantidos nas semifinais.

Genesis Garcia já ganhou 14 posições no ranking da WSL Latin America - WSL / Kevin Moncayo

RECORDISTA ABSOLUTO - Assim como Sol Aguirre, o jovem brasileiro Ryan Kainalo, de apenas 16 anos de idade, também se tornou o recordista absoluto da Copa Sails of Change Galápagos na sexta-feira. Ele competiu na primeira bateria masculina do dia e surfou de forma incrível, atacando as esquerdas perfeitas de Tongo Reef com um backside poderoso, abrindo grandes leques de água a cada ataque. Foi assim desde a sua primeira onda, que arrancou nota 8,00 dos juízes. Na segunda, ganhou 6,75 e depois massacrou a terceira e última que surfou, mandando uma série de rasgadas e batidas verticais que valeram nota 9,00.

"Estou muito contente, porque fazia tempo que eu não chegava nas quartas de final de um evento", disse Ryan Kainalo. "Estou feliz por ter conseguido surfar bem, fazer boas notas e vamos com tudo para o dia das finais. Estou muito contente por estar aqui em Galápagos, num campeonato de alto nível. As ondas estão muito boas para competir, acredito que até um pouco melhores do que ontem e minha prancha também está muito boa".

Ryan Kainalo destruindo as esquerdas perfeitas de Tongo Reef - WSL / Kevin Moncayo

Na quinta-feira, Rodrigo Saldanha também tinha recebido uma nota 9,00, mas totalizou 16,50 pontos, contra os 17,00 de Ryan Kainalo. O também brasileiro Philippe Neves passou junto com ele para as quartas de final, eliminando dois equatorianos, Maximiliano Saenz e um surfista local das Ilhas Galápagos, Bolivar Pesantes. Na disputa seguinte, deu dobradinha brasileira de novo sobre o Equador, com Vitor Ferreira e Rodrigo Saldanha derrotando Ramon Loor e Roberto Rodríguez.

SURFISTAS OLÍMPICOS - Com isso, foram formadas duas quartas de final 100% brasileiras, que irão apontar o primeiro finalista da Copa Sails of Change Galápagos QS 1000. O primeiro confronto será entre os recordistas do campeonato, Ryan Kainalo e Rodrigo Saldanha. E no segundo, Vitor Ferreira enfrenta Philippe Neves. As outras baterias masculinas da sexta-feira foram vencidas pelos surfistas olímpicos, Manuel Selman do Chile e Miguel Tudela do Peru.

Manuel Selman vencendo sua primeira bateria nas ondas de Tongo Reef - WSL / Kevin Moncayo

"O mar subiu como já se esperava e as ondas estão muito boas, tão incríveis como no primeiro dia e isso é muito bom", disse Manuel Selman. "As ondas lá em Lobería (outra praia da ilha San Cristóbal) estão até maiores hoje, porém com mais vento e aqui as esquerdas estão perfeitas, alucinantes. Certamente, é um dos melhores eventos que eu competi há muito tempo e agora tem só mais duas baterias para chegar na final".

Manuel Selman e Miguel Tudela surfaram muito bem e chegaram perto dos recordes do dia. O chileno ganhou 8,25 na sua melhor onda e o peruano somou um 8,75 no terceiro maior placar do campeonato, 15,40 pontos. Na bateria do Manuel, Gabriel André avançou em segundo lugar e ele é o único que pode tirar a liderança do ranking da WSL Latin America do argentino Santiago Muniz, mas somente com a vitória em Galápagos.

Gabriel André segue na busca pela liderança do ranking em Galápagos - WSL / Mariano Antunez

ÚNICO EQUATORIANO - O próximo adversário de Gabriel André é Miguel Tudela, que venceu a bateria que o equatoriano Esnaider Parrales conseguiu a classificação no último minuto. Com a nota 5,80 recebida, eliminou os brasileiros Kayan Medeiros e Samuel Joquinha. O único equatoriano a passar para as quartas de final, vai enfrentar o chileno Manuel Selman na terceira bateria do sábado decisivo na ilha San Cristóbal em Galápagos.

A Copa Sails of Change Galapagos é apresentada pelo Conselho de Governo do Regime Especial de Galápagos e patrocinada pela Prefeitura de San Cristóbal. O evento é realizado com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres e as vitórias valem 1.000 pontos para os rankings masculino e feminino e da WSL Latin America, que são classificatórios para o Challenger Series de 2023, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e o link também pode ser acessado pelo www.wsllatinamerica.com.