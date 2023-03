Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos abre a temporada 2023/2024 no Equador

Pelo segundo ano consecutivo, as Ilhas Galápagos do Equador sediará um evento da World Surf League (WSL), dessa vez abrindo a temporada 2023/2024 da WSL South America. A Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos 2023, acontecerá novamente na Ilha San Cristóbal, de 29 de março a 2 de abril na Praia Lobería, contando com a participação de surfistas da América do Sul e da região pan-americana.

A primeira edição do campeonato, que aconteceu em junho de 2022, logo após a pandemia, foi um sucesso graças aos fortes protocolos de biossegurança do Equador, da World Surf League e organizações locais. A participação de atletas da elite, incluindo 5 surfistas olímpicos, não só inspirou jovens atletas, mas também promoveu o Equador como um destino para o turismo esportivo.

A Copa Sails of Change Galápagos vai abrir a temporada 2023/2024 da WSL South America, com as vitórias nas categorias masculina e feminina, valendo 1.000 pontos para os rankings classificatórios para o Challenger Series do ano que vem. Surfistas de vários países da América do Sul participarão do evento, que será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Altas ondas na estreia da Copa Sails of Change Galápagos em 2022 - WSL / Kevin Moncayo

Os eventos do Qualifying Series - QS 1000, QS 3000 e QS 5000 - valem pontos no ranking regional da WSL South America, que é classificatório para o Challenger Series, o campo de batalha por vagas para a elite do World Surf League Championship Tour, formada por 34 surfistas na categoria masculina e 17 na feminina. Neste ano, os rankings do CT classificarão a maioria dos surfistas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O corpo de julgamento desta segunda edição da Copa Sails of Change Galápagos, será formada por 3 juízes internacionais e 5 nacionais do Equador. Os critérios de julgamento analisam o grau de comprometimento e dificuldade dos surfistas na onda, manobras inovadoras e progressivas, combinação e variedade das principais manobras, velocidade, potência e fluidez. A premiação de 10.000 dólares será distribuída por igualdade para os surfistas e as surfistas mais bem colocados (as) na competição. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da WSL.

A surfista olímpica do Equador, Dominic Barona, em Galápagos no ano passado - WSL / Kevin Moncayo

Atletas como Dominic Barona, Génesis Borja, Wendy Velázquez na categoria feminina, bem como Alex Suarez, Snaider Parrales, Jonathan Zambrano, Juan Pablo Yánez, Israel Barona, entre outros equatorianos, vão defender o país contra atletas mais experientes do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Venezuela e outros países da América do Sul.

"Este não é apenas um evento esportivo de alto nivel, mas também uma oportunidade única de promover a cultura do surfe e a conservação dos oceanos", destaca Beatriz Aguirre, organizadora da Copa Sails of Change Galápagos. "Através da ligação que os surfistas estabelecem com a Natureza e o meio ambiente, promove-se a importância de proteger o nosso ecosistema e o impacto positivo que o desporto pode ter na nossa sociedade".

A onda poderosa da Praia Lobería na Ilha San Cristóbal em Galápagos - WSL / Angel Ortiz

Esta segunda edição da Copa Sails of Change Galápagos é aberta ao público na Praia Lobería e graças a organização suiça "Sails of Change", serão realizadas varias ativações educativas de preservação ambiental durante o evento. A competição vai acontecer com apoio da Sails of Change, El Club Formativo San Cristóbal, CNT, GAD San Cristóbal, do Ministerio de Deporte, do Consejo de Governo de Régimen Especial, da Universidad San Francisco, Narturagua e GEA.

SOBRE A PRAIA LOBERÍA EM GALÁPAGOS: A Praia Lobería tem uma das ondas mais poderosas do Pacífico Sul. É um reef break que quebra sobre um recife na parte externa da baía e funciona melhor com ondas ou swell de Sul, principalmente entre os meses de março e abril, com esquerdas e direitas podendo atingir 3 a 4 metros de altura, em condições tubulares dependendo da direção do vento. Por isso, Lobería é conhecida como Pipeline/Backdoor do Havaí em Galápagos, sendo uma onda indicada para surfistas com nível avançado e profissionais.

PREVISÃO DAS ONDAS: As previsões das ondas estão excelentes para a semana do evento esse ano, com um swell (ondulação) médio de 4-6 pés e período de 15 a 17 segundos. Os dias com maiores ondas serão 29 e 30 de abril, quando deve bombar 2 metros tubulares na Praia Lobería. O lugar onde fica a praia, oferece excelentes condições de logística para a realização de um campeonato de surfe na Ilha San Cristóbal. A onda de Lobería é tecnicamente mais próxima, ou similar, a de onde será o palco das Olimpíadas de Paris 2024, a famosa Teahupoo no Taiti.