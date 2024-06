Duas etapas agora em junho no Peru vão decidir os títulos sul-americanos de Longboard

A Federacion Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) do Peru, vai promover duas etapas seguidas da World Surf League (WSL) neste mês de junho no norte do país andino. A primeira é o Lobitos Pro Longboard e Junior nos dias 12 a 15 na Playa Lobitos, na província de Talara, em Piura. A outra é o Huanchaco Pro Longboard e Junior de 19 a 22 de junho na Playa El Elio, na província de Trujillo, em La Libertad. As inscrições seguem abertas no wsllatinamerica.com para os dois eventos combinados, para homens e mulheres competirem com igualdade na premiação da categoria Pro Junior Sub-20 e do Longboard.

As duas etapas irão decidir os títulos sul-americanos de Longboard da temporada 2023/2024 da WSL South America e serão transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com. O campeão e a campeã se classificarão para disputar o Circuito Mundial de Longboard da World Surf League, que será iniciado no mês de julho em Bells Beach, na Austrália. Será a primeira vez que Lobitos receberá uma etapa sul-americana da modalidade praticada em pranchões, que remetem ao início do esporte. Mas Huanchaco já sediou 7 eventos de Longboard da WSL South America entre 2010 e 2017 e até decidiu títulos sul-americanos.

O peruano Piccolo Clemente é recordista com 5 títulos sul-americanos - WSL

O bicampeão mundial e pentacampeão sul-americano, Piccolo Clemente, é o recordista com três vitórias nas esquerdas da Playa El Elio, assim como a brasileira Atalanta Batista no seu tricampeonato sul-americano consecutivo em 2014, 2015 e 2017. O peruano venceu a segunda edição em 2011 e foi bicampeão em 2014 e 2015. Os outros vencedores do Huanchaco Longboard Pro foram os brasileiros Rodrigo Sphaier em 2010 e 2013, Jeferson Silva em 2012 e o bicampeão mundial Phil Rajzman na última edição em 2017.

Enquanto os longboarders já conhecem bem as ondas da Playa El Elio, os surfistas de pranchinha irão competir pela primeira vez em Huanchaco. Da mesma forma, Lobitos nunca teve eventos de Longboard, mas já sediou uma seletiva sul-americana Pro Junior em 2018 e foi palco de etapas do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) feminino em 2008 e 2009, essa última vencida pela peruana campeã mundial Sofia Mulanovich. E teve uma do Qualifying Series em 2012, que a sul-africana Bianca Buitendag ganhou.

Cartaz do Lobitos Pro Longboard e Junior nos dias 12 a 15 de junho - WSL / WSL Latin America

O Lobitos Pro Longboard e Junior vai rolar nas longas esquerdas da Playa Lobitos ou em Piscinas. As duas primeiras etapas do Sul-americano Pro Junior Sub-20, aconteceram em Punta Hermosa no Peru e em Saquarema no Brasil. A peruana Arena Rodriguez Vargas ganhou as duas, junto com os brasileiros Rodrigo Saldanha campeão do Billabong Señoritas Open Pro e Cauet Frazão do Saquarema Surf Festival.

Os rankings finais da WSL South America classificarão para o Mundial Junior da World Surf League, quem ficar na primeira e segunda posições. No momento, Arena Rodriguez Vargas e o brasileiro Leo Casal estão na frente, seguidos pela peruana Kalea Gervasi e por Cauet Frazão. Além destas duas etapas em Lobitos e Huanchaco, tem mais uma da categoria Pro Junior Sub-20 prevista para acontecer em novembro em Punta Rocas, também no Peru.

No Longboard, os títulos sul-americanos da temporada 2023/2024 serão decididos no Huanchaco Pro Longboard e Junior. A disputa começou no Uruguay Longboard Festival e a segunda etapa foi o Saquarema Surf Festival. Os dois eventos foram vencidos por longboarders do Brasil, com Jefson Silva e Luana Soares ganhando no Uruguai e Alexandre Escobar e Evelin Neves festejando as primeiras vitórias das suas carreiras em Saquarema. Os rankings do Longboard só garantem o campeão e a campeã sul-americana no Circuito Mundial da WSL e os líderes são Jefson Silva e Kate Brandi.

Cartaz do Huanchaco Longboard e Junior nos dias 19 a 22 de junho - WSL / WSL Latin America

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA DE LONGBOARD 2023/2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 2 etapas:

1.o: Jefson Silva (BRA) - 1.650 pontos

2.o: Matias Maturano (PER) - 1.450

3.o: Alexandre Escobar (BRA) - 1.295

4.o: Wenderson Biludo (BRA) - 1.000

5.o: Heriberto Torrez Martinez (MEX) - 850

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 2 etapas:

1.a: Kate Brandi (BRA) - 1.450 pontos

2.a: Rayane Amaral (BRA) - 1.300

3.a: Ayllar Cinti (BRA) - 1.100

4.a: Luana Soares (BRA) - 1.000

4.a: Evelin Neves (BRA) - 1.000

4.a: Evelyn Gontier (ARG) - 1.000

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA PRO JUNIOR 2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 2 etapas:

1.o: Leo Casal (BRA) - 1.300 pontos

2.o: Cauet Frazão (BRA) - 1.295

3.o: Guilherme Ferreira (BRA) - 1.245

4.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 1.200

5.o: Rickson Falcão (BRA) - 1.095

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 2 etapas:

1.a: Arena Rodriguez (PER) - 2.000 pontos

2.a: Kalea Gervasi (PER) - 1.600

3.a: Laura Raupp (BRA) - 1.100

4.a: Sofia Artieda (PER) - 1.095

5.a: Catalina Zariquiey (PER) - 1.000