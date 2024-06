Início do Lobitos Pro Longboard e Junior é adiado para a quinta-feira no Peru

O início do Lobitos Pro Longboard e Junior foi adiado para a quinta-feira, porque a previsão indica que as ondas estarão melhores no segundo dia em Piscinas, na província de Talara, em Piura, no Peru. Com isso, os competidores de 8 países da América Latina, ganharam mais um dia livre de treinos para a primeira das duas etapas seguidas da World Surf League (WSL), organizadas pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla) no Peru. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A primeira chamada para dar a largada no Lobitos Pro Longboard e Junior, foi marcada para as 7h30 da quinta-feira, com a expectativa de iniciar o evento às 8h00 em Piscinas. Os participantes do Peru, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Venezuela e El Salvador, já estão escalados para estrear. Na categoria Pro Junior masculina, eles foram divididos em duas rodadas com 8 baterias. Os 16 mais bem colocados no ranking da WSL South America, entram como cabeças de chave na segunda fase.

Entre estes que irão enfrentar quem passar pela rodada inicial, está o atual campeão sul-americano da categoria para surfistas com até 20 anos de idade, Ryan Kainalo. Ele estreia na primeira bateria e na segunda entra o líder no ranking da temporada 2024, Leo Casal. O vice-líder, Cauet Frazão, foi escalado na oitava e última da segunda fase. Um confronto 100% peruano, entre Gabriel Ljubicic, Lucca Barrientos Lozada e Diego Garcia, vai abrir a competição Junior do Lobitos Pro. Os dois melhores avançam para enfrentar os cabeças de chave na segunda fase.

Arena Rodriguez Vargas vai defender uma invencibilidade no Pro Junior esse ano - WSL / Lorenzo Bazo

Na categoria Pro Junior feminina, a maioria das inscritas são do Peru e todas foram divididas em quatro baterias na primeira fase. As duas primeiras colocadas em cada, já se classificam para os confrontos diretos das quartas de final. A invicta Arena Rodriguez Vargas, campeã das duas primeiras etapas em Punta Hermosa no Peru e em Saquarema no Brasil, vai disputar as duas últimas vagas, com Valentina Escudero e a equatoriana Genesis Garcia.

A também peruana Kalea Gervasi, vice-campeã sul-americana Pro Junior da World Surf League em 2023 e vice-campeã nas duas finais contra Arena Rodriguez esse ano, estreia na primeira, com as compatriotas Catalina Zariquiey e Urpi Prado. Quem ficar nas duas primeiras posições dos rankings finais masculino e feminino da WSL South America, se classificam para o Mundial Junior da World Surf League. Depois destas duas etapas seguidas, tem mais uma da categoria Pro Junior prevista para novembro também no Peru.

Já os títulos sul-americanos do Longboard, serão decididos nestas duas semanas no norte do país andino. Na modalidade praticada em pranchões que remetem ao início do esporte de surfar ondas, somente o campeão e a campeã garantem participação no Circuito Mundial de Longboard da World Surf League, que será iniciado no mês de julho em Bells Beach, na Austrália. No momento, o Brasil está na liderança com Jefson Silva e Kate Brandi.

Jefson Silva venceu a primeira etapa no Uruguai e é um dos 8 cabeças de chave que vão estrear na segunda fase do Lobitos Longboard Pro. Ele e o peruano Joan Aponte disputarão as duas últimas vagas para as quartas de final, contra dois classificados na rodada inicial. O vice-líder do ranking é o peruano Matias Maturano, que participou do Circuito Mundial da WSL no ano passado. Ele foi escalado para abrir a rodada dos cabeças de chave, junto com o equatoriano José Loor.

Assim como no Pro Junior, um confronto 100% peruano vai abrir o Longboard masculino do Lobitos Pro, com Lucas Garrido Lecca, Jorge Vilchez e Joel Ucanan, disputando as duas primeiras vagas para enfrentar os cabeças de chave na segunda fase. No feminino, a campeã da primeira etapa no Uruguai, Luana Soares, foi escalada na primeira bateria com a equatoriana Funny Villao. As líderes do ranking, Kate Brandi em primeiro lugar e Rayane Amaral em segundo, entram no segundo dos quatro confrontos da primeira fase.

Depois do Lobitos Pro Longboard e Junior, os títulos sul-americanos dos pranchões serão decididos no Huanchaco Pro Longboard e Junior na semana que vem, de 19 a 22 de junho na Playa El Elio, na província de Trujillo, em La Libertad, no norte do Peru também. As duas competições organizadas pela FENTA, seguem o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres, incentivado pela WSL e serão transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

BATERIAS DO LOBITOS PRO JUNIOR SUB-20:

PRIMEIRA FASE - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts):

1.a: Gabriel Ljubicic (PER), Lucca B. Lozada (PER), Diego Garcia (PER)

2.a: Reimundo Berry (CHL), Salvador Salas (PER)

3.a: Maximiliano Saenz (ECU), Nathan Hereda (BRA), Santiago Trebilcock (CHL)

4.a: Mateo Christodulu (PER), José Braq (BRA), Benjamin Espinoza (PER)

5.a: Sunny Pires (BRA), Alan Montgomery (PER), Daniel Roque (PER)

6.a: Bastian Pierce (PER), Andy Rivera (ECU), Kailani Vincensini (PER)

7.a: Lucas Rosario (BRA), Enrico Malhado (BRA), Ryan Martins (BRA)

8.a: Pol Hughet (PER), Jorge Facundo (PER), Walter Sanchez (PER)

SEGUNDA FASE - entrada dos 16 cabeças de chave:

----------3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Ryan Kainalo (BRA), Juan Diego Rios (PER)

2.a: Leo Casal (BRA), Tomas Goransky (ARG)

3.a: Fabricio Rocha (BRA), Noel De La Torre (CHL)

4.a: Samuel Joca (BRA), Alejandro Bernales (PER)

5.a: Rodrigo Saldanha (BRA), Noah De Col (PER)

6.a: Guilherme Ferreira (BRA), Takeshi Oyama (BRA)

7.a: Rickson Falcão (BRA), Guilherme Carvalho (BRA)

8.a: Cauet Frazão (BRA), Igor Shibata (BRA)

PRIMEIRA FASE - 3.a=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o lugar (295 pts):

1.a: Kalea Gervasi (PER), Catalina Zariquiey (PER), Urpi Prado (PER)

2.a: Brianna Barhelmess (PER), Camila Sanday (PER), Nina Linder Mau (PER)

3.a: Sofia Artieda (PER), Rafaella Montesi (CHL), Chris Daniela Zapata (PER)

4.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Genesis Garcia (ECU), Valentina Escudero (PER)

BATERIAS DO LOBITOS PRO LONGBOARD:

PRIMEIRA FASE - 3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=21.o lugar (174 pts):

1.a: Lucas Garrido Lecca (PER), Jorge Vilchez (PER), Joel Ucanan (PER)

2.a: Raphael Jaguszewski (BRA), Amado Vasquez (ELS), Juan Carlos Huarote (PER), Walter Blas (PER)

3.a: Gino Perez (PER), William Saldanha (PER), Leonardo Fernandez (PER), Stefano Vergaray (PER)

4.a: Raphael Cortez (CHL), Carlos Peres (VEN), Ronny Ucanan (PER)

SEGUNDA FASE - entrada dos 8 cabeças de chave:

----------3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: Matias Maturano (PER), José Loor (ECU)

2.a: Carlos Bahia (BRA), Julian Schweizer (URU)

3.a: Alexandre Escobar (BRA), Wenderson Biludo (BRA)

4.a: Jefson Silva (BRA), Joan Aponte (PER)

PRIMEIRA FASE FEMININA:

1.a: Luana Soares (BRA) x Funny Vilao (ECU)

2.a: Rayane Amaral (BRA) x Kate Brandi (BRA)

3.a: Evelin Neves (BRA), Gabriela Sztamfater (BRA)

4.a: Maria Fernanda Reyes (PER) x Carolina Thun (PER)