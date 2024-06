Alexandre Escobar garante o título sul-americano da WSL no Huanchaco Longboard Pro no Peru

O Huanchaco Pro Longboard e Junior começou na quinta-feira e já decidiu um título sul-americano da World Surf League (WSL) na sexta-feira em Trujillo, La Libertad, no norte do Peru. O brasileiro Alexandre Escobar é o novo campeão da WSL South America e garantiu sua participação no Circuito Mundial de Longboard da WSL, que será iniciado em julho na Austrália. Neste sábado será definida a campeã do Longboard e a peruana Arena Rodriguez Vargas também pode ganhar o título Pro Junior por antecipação. Mas o campeão da categoria para surfistas com até 20 anos de idade. só será conhecido na última etapa da temporada. As finais do Huachaco Pro podem ser assistidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele isto nunca teria acontecido na minha vida", foram as primeiras palavras do novo campeão sul-americano de Longboard, Alexandre Escobar. "Deus tem feito planos incríveis esse ano na minha história e eu tenho muita gratidão a todos os meus patrocinadores, meus amigos e meu coach, que está aqui comigo. Estamos honrados, gratos, por toda a torcida local, os organizadores do campeonato e estou muito feliz. Essa vai pro Brasil, vai pra Jacaraípe, estou feliz demais galera".

O título foi confirmado para Alexandre Escobar, quando seu principal concorrente, Jefson Silva, perdeu para o líder do ranking peruano, Joan Aponte, nas quartas de final. A derrota aconteceu na bateria anterior a do Alexandre, que nem precisava se classificar, mas ele ganhou do chileno Rafael Cortez a última vaga para as semifinais do Huanchaco Longboard Pro. Alexandre agora vai enfrentar Joan Aponte e a primeira semifinal será 100% peruana, com o bicampeão mundial e pentacampeão sul-americano, Piccolo Clemente, contra o local de Huanchaco, William Saldaña Diaz.

Alexandre Escobar já com o troféu de campeão da WSL South America - WSL / FENTA

"Com certeza, agora saiu a maior pressão do meu objetivo para estas duas etapas, que era o título sul-americano, mas eu quero mais", prometeu Alexandre Escobar. "Eu sou competidor e eu vou pra cima, agora mais leve pra mostrar mais surfe e, se Deus quiser, conseguir a vitória no campeonato, pra fechar com chave de ouro. E aí meu irmão, vai ser ainda mais dos sonhos e é isso aí, vamo pra cima".

O novo campeão sul-americano também falou sobre o Circuito Mundial de Longboard da WSL, que vai começar em julho nas direitas clássicas de Bells Beach, na Austrália: "Estamos muito tempo aqui no Peru só surfando esquerdas, mas eu gosto muito de direitas e estou ansioso demais para aproveitar essa oportunidade de estar entre os melhores do mundo. Eu sempre batalhei, busquei para chegar nesse patamar das melhores competições da sua modalidade e vai ser um sonho surfar em Bells Beach".

A disputa pelo título sul-americano feminino pode acontecer na decisão do Huanchaco Pro Longboard e Junior e terá uma nova campeã também. Luana Soares derrotou a ex-líder do ranking, Kate Brandi, agora terá outro duelo brasileiro nas semifinais, com Rayane Amaral. Na segunda bateria, a peruana Maria Fernanda Reyes enfrenta a equatoriana Funny Villao. Luana Soares agora está na frente, com Maria Fernanda em segundo no ranking. Se as duas passarem suas baterias, decidirão o título sul-americano e a vaga para o Circuito Mundial, na grande final do Huanchaco Longboard Pro.

Luana Soares depois de derrotar a ex-líder do ranking, Kate Brandi - WSL / FENTA

PRO JUNIOR - Na categoria Pro Junior Sub-20, a campeã sul-americana também pode ser definida neste sábado. A peruana Arena Rodriguez Vargas, que venceu as duas primeiras etapas, em Punta Hermosa no Peru e em Saquarema no Brasil, pode confirmar o título por antecipação, antes da última etapa, prevista para novembro em Punta Rocas, também no Peru. Ela está a uma bateria de conseguir isso, se vencer a jovem peruana Sofia Artieda de 14 anos na segunda semifinal do Huanchaco Pro Junior.

Sua única concorrente é a também peruana Catalina Zariquiey, de 15 anos, que acabou com a invencibilidade da Arena Rodriguez, derrotando-a na decisão do Lobitos Pro Junior no sábado passado. Catalina já ganhou a briga pelo segundo lugar no ranking, contra Kalea Gervasi, que foi vice-campeã nas duas vitórias da Arena, em Punta Hermosa e em Saquarema. O ranking da WSL South America classifica para o Mundial Junior da World Surf League, quem ficar nas duas primeiras posições das categorias masculina e feminina.

Ryan Kainalo busca o bicampeonato sul-americano Junior da WSL - WSL / FENTA

A batalha pelo título sul-americano masculino está mais acirrada e o campeão só será conhecido na última etapa, nas ondas pesadas de Punta Rocas, no sul do Peru. O líder é o atual campeão sul-americano, Ryan Kainalo, que venceu as duas etapas da categoria Sub-20 disputadas em Punta Rocas em 2022 e 2023. Ele vem de vitória no Lobitos Pro Junior e vai enfrentar o ex-líder, Leo Casal, no duelo que vai abrir as quartas de final neste sábado.

Na segunda bateria, tem outro brasileiro, Rodrigo Saldanha, vencedor da primeira etapa do Sul-americano Junior de 2024 na Playa Señoritas de Punta Hermosa, contra o argentino Tomas Goransky. Na terceira, está Cauet Frazão que recuperou a vice-liderança no ranking, com o peruano Adrian de Osma. E a última vaga para as semifinais, será disputada por mais dois brasileiros, Guilherme Ferreira e Sunny Pires. O Huanchaco Pro Longboard e Junior é a segunda etapa seguida organizada pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla) no litoral norte do Peru.

PRÓXIMAS BATERIAS DO HUANCHACO PRO LONGBOARD E JUNIOR:

QUARTAS DE FINAL DO JUNIOR MASCULINO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) x Leo Casal (BRA)

2.a: Rodrigo Saldanha (BRA) x Tomas Goransky (ARG)

3.a: Cauet Frazão (BRA) x Adrian de Osma (PER)

4.a: Guilherme Ferreira (BRA) x Sunny Pires (BRA)

SEMIFINAIS DO JUNIOR FEMININO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Catalina Zariquiey (PER) x Rafaella Montesi (CHL)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) x Sofia Artieda (PER)

SEMIFINAIS DO LONGBOARD MASCULINO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Piccolo Clemente (PER) x Willian Saldaña Diaz (PER)

2.a: Alexandre Escobar (BRA) x Joan Aponte (PER)

SEMIFINAIS DO LONGBOARD FEMININO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Luana Soares (BRA) x Rayane Amaral (BRA)

2.a: Maria Fernanda Reyes (PER) x Fanny Villao (ECU)

RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA NA PLAYA EL ELIO:

SEGUNDA FASE DO PRO JUNIOR - 3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts):

1.a: 1-Ryan Kainalo (BRA), 2-Nathan Hereda (BRA), 3-Alejandro Bernales (PER), 4-Ryan Martins (BRA)

2.a: 1-Tomas Goransky (ARG), 2-Leo Casal (BRA), 3-Johan Yagual (PER), 4-Lucca Barrientos (PER)

3.a: 1-Samuel Joca (BRA), 2-Guilherme Carvalho (BRA), 3-Bastian Arevalo (PER), 4-Igor Shibata (BRA)

4.a: 1-Rodrigo Saldanha (BRA), 2-Pol Huguet (PER), 3-Noel de la Torre (CHL), 4-Lorenzo Wiese (PER)

5.a: 1-Cauet Frazão (BRA), 2-Lucas Rosario (BRA), 3-Noah de Col (PER), 4-Walter Sanchez (PER)

6.a: 1-Guilherme Ferreira (BRA), 2-Andy Rivera (ECU), 3-Takeshi Oyama (BRA), 4-Juan Arturo Borbor (PER)

7.a: 1-Adrian de Osma (PER), 2-Gabriel Ljubicic (PER), 3-Mateo Christodulu (PER), 4-Fabricio Rocha (BRA)

8.a: 1-Sunny Pires (BRA), 2-Rickson Falcão (BRA), 3-Maximiliano Saenz (ECU), 4-Mauricio Lino (PER)

TERCEIRA FASE - 1.o e 2.o=Quartas de Final / 3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.o=13.o lugar (295 pts):

1.a: 1-Ryan Kainalo (BRA), 2-Tomas Goransky (ARG), 3-Pol Hughet (PER), 4-Guilherme Carvalho (BRA)

2.a: 1-Rodrigo Saldanha (BRA), 2-Leo Casal (BRA), 3-Samuel Joca (BRA), 4-Nathan Hereda (BRA)

3.a: 1-Cauet Frazão (BRA), 2-Guilherme Ferreira (BRA), 3-Gabriel Ljubicic (PER), 4-Rickson Falcão (BRA)

4.a: 1-Sunny Pires (BRA), 2-Adrian de Osma (PER), 3-Lucas Rosario (BRA), 4-Andy Rivera (ECU)

QUARTAS DE FINAL DO JUNIOR FEMININO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Rafaella Montesi (CHL) 9,17 x 7,77 Brianna Barthelmess (PER)

2.a: Catalina Zariquiey (PER) 13,33 x 12,30 Kalea Gervasi (PER)

3.a: Sofia Artieda (PER) 14,17 x 9,93 Genesis Garcia (ECU)

4.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) 10,23 x 8,80 Camila Sanday (PER)

QUARTAS DE FINAL DO LONGBOARD MASCULINO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: William Saldaña Diaz (PER) 14,33 x 13,47 Matias Maturano (PER)

2.a: Piccolo Clemente (PER) 11,87 x 11,57 Wenderson Biludo (BRA)

3.a: Joan Aponte (PER) 11,80 x 11,56 Jefson Silva (BRA)

4.a: Alexandre Escobar (BRA) 11,77 x 8,06 Rafael Cortez (CHL)

QUARTAS DE FINAL DO LONGBOARD FEMININO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Luana Soares (BRA) 12,74 x 11,04 Kate Brandi (BRA)

2.a: Rayane Amaral (BRA) 6,94 x 4,70 Beatriz Viale (PER)

3.a: Fanny Villao (ECU) 4,70 x 4,63 Evelin Neves (BRA)

4.a: Maria Fernanda Reyes (PER) 13,20 x 4,70 Gabriela Sztamfater (BRA)