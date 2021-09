O medalhista de ouro olímpico e campeão mundial de 2019, Italo Ferreira está confirmado para competir no MEO Vissla Pro Ericeira. Ele será o único surfista que participou do Rip Curl WSL Finals a marcar presença nesta segunda etapa do Challenger Series. E se tem algo que Italo mais ama, além de competir, é competir em Portugal!

"Estou muito feliz por estar voltando para Portugal", disse Ferreira. "É um dos meus lugares mais preferidos no mundo".

O brasileiro pretende retomar o ritmo das competições, após terminar em terceiro lugar no Finals, nesta segunda etapa do Challenger Series 2021 em Ericeira, que começa no dia 2 de outubro. Será a largada para uma nova fase na carreira.

Italo Ferreira tirou uma nota 9.93 em um aéreo reverse de backside insano e voltou para a disputa na final.

Foi na Península Ibérica onde Italo fez sua primeira final no CT em Peniche, em 2015, no ano que estreou na elite. Um aéreo 360º gigante de backside, mostrou que tinha um novo atleta despontando como ameaça, mesmo sendo derrotado pela performance fenomenal do Filipe Toledo.

Em 2018, Ferreira conquistou sua primeira vitória em águas lusitanas, passando por Gabriel Medina Medina em uma semifinal que mais parecia um air-show. Esse resultado levou a decisão do título para o Havaí, quando seu grande amigo e rival se sagrou bicampeão.

"Esta é a melhor sensação do mundo. No meu primeiro ano aqui, fiz a final e agora consegui a vitória", disse Ferreira, após derrotar o francês na final de 2018 em Supertubos. "Obrigado, Portugal. Este lugar e esses fãs são fantásticos. Estou vivendo o meu sonho neste momento".

Italo Ferreira no topo do mundo em Portugal. - WSL / Damien Poullenot

Se esse desempenho parecia impossível de superar, mais impressionante ainda foi uma onda perfeita que valeu nota 10 na final de 2019 contra Jordy Smith, quando conquistou o bicampeonato no CT de Portugal. Foi o resultado que motivou a sua eventual vitória pelo título mundial em Pipeline, seis semanas depois.

Também concretizou o caso de amor de Italo com Portugal, que já estava bem definido. A maioria dos brasileiros se sente em casa na terra da sua língua materna e com Italo não foi diferente. Adicione uma área ampla de surfe, com todo tipo de onda, todos os dias, e você terá um lugar especial, que pode fornecer a energia suficiente para chegar no mesmo limite do vício frenético do surfe do Italo.

Então, enquanto Medina tira uma folga após a conquista do título mundial e Toledo opta por passar um tempo em casa com sua família, Ferreira volta para um de seus lugares favoritos. O pointbreak de Ribeira D'Ilhas combina perfeitamente com seu surfe elétrico de backside e, com nada mais em jogo do que bons momentos e uma boa premiação, ele vai entrar na competição como o cabeça de chave número 1, sendo a maior atração na chave de baterias e, para nós, o favorito para ganhar o evento.

Com seu passado de resultados fenomenais aqui, será necessário algo, ou alguém, especial para eliminá-lo.

Ferreira, focado no recente Rip Curl WSL Finals. - WSL / Thiago Diz

O MEO Vissla Pro Ericeira será realizado entre 2 e 10 de Outubro de 2001. Visite a WorldSurfLeague.com para assistir toda a ação.