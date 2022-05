Copa Sails of Change Galápagos QS 1000 começa nesta quinta-feira no Equador

A janela de realização da Copa Sails of Change Galápagos foi aberta nesta quarta-feira, mas a etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series do Equador, será iniciada na quinta-feira em Galápagos. As previsões indicam condições épicas nas ondas "world class" de Tongo Reef, na ilha de San Cristóbal, para esta terceira etapa da temporada 2022/2023 da WSL Latin America neste paraíso ecológico que estreia no calendário da World Surf League nessa semana.

A Copa Sails of Change Galápagos QS 1000 será a grande oportunidade para os surfistas do Equador entrarem na disputa pelas vagas da WSL Latin America para o Challenger Series de 2023, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Nas duas etapas que já aconteceram na Argentina e no Brasil, apenas Genesis Garcia e a atleta olímpica e bicampeã sul-americana profissional, Dominic Barona, competiram.

Mimi Barona pode até assumir a liderança do ranking regional se vencer o evento nas Ilhas Galápagos, enquanto seis equatorianas vão marcar seus primeiros pontos. Três delas participaram das duas etapas do Qualifying Series realizadas no Equador no ano passado, na Península de Santa Elena, Xiomara Bowen, Fanny Villao e Wendy Velasquez. As outras vão estrear na World Surf League nessa semana.

As doze participantes da Copa Sails of Change Galápagos estão divididas nas quatro baterias da primeira fase. Além de Dominic Barona, outra forte concorrente ao título é a peruana Sol Aguirre, bicampeã sul-americana Pro Junior da WSL Latin America em 2017 e 2018. Duas brasileiras também viajaram para o Equador para competir nas ondas perfeitas de Tongo Reef e para conhecer as Ilhas Galápagos também, Isabela Saldanha e Naire Marquez.

Na categoria masculina, 48 surfistas vão disputar o primeiro título da Copa Sails of Change Galápagos, com 36 equatorianos aproveitando esta etapa no seu país, para iniciar na temporada 2022/2023 da WSL Latin America. Os 48 inscritos foram divididos em duas fases e na primeira estão 32 surfistas do Equador nas oito baterias. Os dois melhores em cada, avançam para enfrentar os 16 cabeças de chave da segunda rodada de oito baterias.

Nesta lista dos mais bem ranqueados na World Surf League, estão oito brasileiros, três peruanos e um chileno, Manuel Selman, que representou o seu país na estreia do surfe nas Olimpíadas de Tóquio, no ano passado no Japão. Outra atração é o peruano Miguel Tudela, que competiu com os melhores surfistas do mundo na primeira etapa do World Surf League Championship Tour esse ano, em janeiro nos tubos de Pipeline, no Havaí.

Já entre os 36 equatorianos que vão disputar a Copa Sails of Change Galápagos, 20 participaram de alguma ou nas duas etapas realizadas em Montañita e em Salinas no ano passado no Equador. Mas, 16 nunca competiram em um evento da World Surf League. Esta é a melhor época de ondas em Tongo Reef, um "reef break" de esquerdas com fundo de rocha vulcânica bem consistente, com tubos perfeitos e águas cristalinas.

O evento vai acontecer em um ambiente mágico, dentro de uma reserva marinha protegida pelo Parque Nacional de Galápagos. Tongo Reef é um pico que os surfistas precisam ter cuidado, com as rochas e com os leões marinhos que são comuns na ilha de San Cristóbal. As Ilhas Galápagos são o habitat natural deles e de outras espécies, como tartarugas gigantes, iguanas e muitas aves.

Copa Sails of Change Galápagos 2022 en San Cristóbal nas Ilhas Galápagos do Equador - WSL / WSL Latin America

A Copa Sails of Change Galapagos é apresentada pelo Conselho de Governo do Regime Especial de Galápagos e patrocinado pela Prefeitura de San Cristóbal. O evento será realizado com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres e as vitórias valem 1.000 pontos para os rankings masculino e feminino e da WSL Latin America. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e o link pode ser acessado também na capa do www.wsllatinamerica.com.

BATERIAS DA COPA SAILS OF CHANGE GALÁPAGOS:

PRIMEIRA FASE - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts): 1.a: Shadi Bayoumi (ECU), Roberto Rodriguez (ECU), Jonathan Zambrano (ECU), Dylan Flores (ECU) 2.a: José Herrera (ECU), Daniel Panchana (ECU), Adrian Zambrano (ECU), Ramon Loor (ECU) 3.a: Angel Gil (ECU), David Delgado (ECU), Daniel Flores (ECU), Andy Rivera (ECU) 4.a: Bolivar Pesantes (ECU), Johao Cordova (ECU), Maximiliano Saenz (ECU), Rafael Romero (ECU) 5.a: Anthony Cornejo (ECU), Diego Iglesias (ECU), Aurelio Prieto (ECU), Esnaider Parrales (ECU) 6.a: José Moreno (ECU), Gregory Rojas (ECU), Diego Garcia Coello (ECU), Santiago Garcia (ECU) 7.a: Tomas Vergara (ECU), Etienne Morocho (ECU), Bruce Burgos (ECU), Jorge Sangachi (ECU) 8.a: Jairo Torres (ECU), Stehan Proaño (ECU), José Maclas (ECU), Leonel Loor Paladines (ECU)

SEGUNDA FASE - entrada dos 16 cabeças de chave: ---------3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts) 1.a: Ryan Kainalo (BRA), Joshua Barona (ECU), 1.o da 1.a bateria da 1.a fase e 2.o da 2.a 2.a: Philippe Neves (BRA), Raul Rios (PER), 1.o da 2.a bateria e 2.o da 1.a 3.a: Vitor Ferreira (BRA), Juan Yanez (ECU), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a 4.a: Rodrigo Saldanha (BRA), Cayetano Plaza Oleas (ECU), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a 5.a: Gabriel André (BRA), Alex Suarez (PER), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a 6.a: Eric Bahia (BRA), Samuel Joquinha (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a 7.a: Manuel Selman (CHL), Kayan Medeiros (BRA), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a 8.a: Miguel Tudela (PER), Kevin Navas (ECU), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

PRIMEIRA FASE - 3.a=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o lugar (295 pts): 1.a: Dominic Barona (ECU), Wendy Velasquez (ECU), Mia Barrera (ECU) 2.a: Naire Marquez (BRA), Genesis Garcia (ECU), Lidya Tckachenko (ECU) 3.a: Isabela Saldanha (BRA), Marina Bortman (ECU), Xiomara Bowen (ECU) 4.a: Sol Aguirre (PER), Maria Valdez (ECU), Fanny Villao (ECU)

TOP-10 DO RANKING 2022/2023 DA WSL LATIN AMERICA - 2 etapas: 01: Santiago Muniz (ARG) - 1.650 pontos 02: Leo Casal (BRA) - 1.150 03: Alejo Muniz (BRA) - 1.000 04: Alonso Correa (PER) - 800 04: Messias Felix (BRA) - 800 06: Gabriel André (BRA) - 716 07: Heitor Mueller (BRA) - 700 08: Heitor Alves (BRA) - 650 09: Lucas Vicente (BRA) - 566 10: Weslley Dantas (BRA) - 500 10: Edgard Groggia (BRA) - 500 10: Luan Carvalho (BRA) - 500 10: Gabriel Klaussner (BRA) - 500 10: Noel De La Torre (CHL) - 500 10: Felipe Ximenes (BRA) - 500

TOP-10 DO RANKING 2022/2023 DA WSL LATIN AMERICA - 2 etapas: 01: Daniella Rosas (PER) - 1.650 pontos 02: Taina Hinckel (BRA) - 1.500 03: Melanie Giunta (PER) - 1.000 04: Arena Rodriguez (PER) - 950 05: Kiany Hyakutake (BRA) - 945 06: Dominic Barona (ECU) - 850 06: Karol Ribeiro (BRA) - 850 08: Isabelle Nalu (BRA) - 800 09: Yanca Costa (BRA) - 795 10: Silvana Lima (BRA) - 650

Contato de Mídia do Evento: Diego Vargas ducheker@gmail.com