LayBack Pro Rio vai marcar a estreia da Prainha no calendário da World Surf League

A terceira edição do LayBack Pro em menos de 1 ano, vai promover pela primeira vez uma etapa da World Surf League na paradisíaca e preservada Prainha, no Rio de Janeiro. A capital carioca não recebe um evento do WSL Qualifying Series há 11 anos e o LayBack Pro Rio será realizado com igualdade na premiação para homens e mulheres, valendo como a sexta etapa da temporada 2022/2023 da WSL Latin America. A competição começa nesta quarta-feira, quando também serão iniciadas várias atrações extras para o público, com programações especiais de Jiu-Jitsu e Skate, além de ativações de educação e preservação ambiental.

"O que eu acho importantíssimo desse campeonato internacional, é que vamos poder mostrar a Prainha pro mundo", disse Antônio Abrantes, ou Neném como é mais conhecido o presidente da Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha (ASAP). "Eu sei que o evento é um QS, mas será transmitido ao vivo pela WSL pro mundo todo e tem muitos surfistas desses novos, que nem conhecem a Prainha. Nem sabem que a gente tem um lugar no Rio de Janeiro, a 50 minutos do centro da cidade, que é totalmente preservado, que conseguimos transformar num Parque Natural, um lugar super bonito, sem nenhuma construção. Então, isso pra mim, é o grande lance do campeonato, mostrar para o mundo essa praia que tem o selo Bandeira Azul e é muito linda".

O LayBack Pro Rio na Prainha será a terceira etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series promovida pela LayBack Beer em menos de 1 ano. A marca de cerveja criada em Florianópolis pelo medalhista olímpico de skate, Pedro Barros, realizou o primeiro LayBack Pro em novembro de 2021 na Praia Mole de Florianópolis e sua segunda edição já aconteceu em abril deste ano. Os dois eventos de Santa Catarina abriram e fecharam a batalha pelas vagas sul-americanas para o WSL Challenger Series de 2022, o único caminho para se chegar na elite do World Surf League Championship Tour.

A Praia Mole não sediava uma competição do Qualifying Series há 11 anos, assim como a capital carioca, onde a última etapa aconteceu em 2011 na Praia do Arpoador. Agora, o LayBack Pro Rio vai marcar a estreia da Prainha, um dos picos mais emblemáticos do surfe brasileiro, no calendário da World Surf League. Em todas as etapas, a Agência Esporte e Arte (AEA) produtora do evento, tem uma preocupação e um trabalho desenvolvido especialmente para a preservação ambiental das praias onde acontecem as competições.

"O surfe trouxe um legado maravilhoso para a minha vida. Já viajei para muitos lugares do mundo para surfar, conheci várias culturas e uma das coisas mais maneiras que aconteceu em mim, foi desenvolver meu lado de preservação", conta o presidente da ASAP, Neném. "Eu sou um dos fundadores da ASAP, naquela época que queriam fazer uma ocupação imobiliária na Prainha e esse movimento foi fundamental para impedir que isso acontecesse. Eu frequento a Prainha há quase 50 anos, sou presidente da ASAP há 14 anos e me orgulha muito poder surfar nesse lugar, quase do mesmo jeito que era 5 décadas atrás".

Para marcar a estreia da Prainha e do LayBack Pro no Rio de Janeiro, além do show garantido de grandes estrelas do surfe brasileiro disputando pontos nos rankings sul-americanos da WSL Latin America, várias atrações extras estão programadas para o público. A partir do primeiro dia, serão realizados o "Jiu-Jitsu 4 Life", a "Mini Ramp Sessions" para skatistas de qualquer nível, além do "Local Market" e de várias ativações de preservação ambiental.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - O LayBack Pro Rio será realizado com uma preocupação especial para a preservação ambiental de todo o entorno da Prainha, comandada por um dos patrocinadores do evento, a Metha Energia. A startup mineira será responsável pela compensação de carbono, destinação correta do lixo e promoverá outras ativações de conscientização ambiental. No sábado, haverá uma ação em conjunto com a Route Brasil de limpeza da praia, com coleta seletiva de todo o lixo, para que a Prainha fique até mais limpa do que antes da realização do evento.

JIU-JITSU 4 LIFE - Uma das atrações extras do LayBack Pro Rio para o público será o "Jiu-Jitsu 4 Life", com uma programação diária na Prainha, acontecendo com o patrocínio da RVCA, com suporte da EP e ASAP e apoio do ASA Rio. Qualquer pessoa poderá participar das atividades, que serão realizadas em três horários a partir da quarta-feira (dia 15), as 7h00, 10h00 e 14h00. Mas, as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

A quarta-feira será iniciada às 7h00 com Ginástica Natural ministrada por Marcus Lemos, às 10h00 terá Kyra Gracie com Defesa Pessoal só para Mulheres e às 14h00 Jiu-Jitsu com Weber Pereira. Na quinta-feira, terá Preparação Física às 7h00 com Pedro Sem e duas sessões de Jiu-Jitsu, às 10h00 com Pedro Sem e as 14h00 com Theodoro Canal. Na sexta-feira, as atividades se repetem, com Michel Vargas e Renato Nascimento comandando a Preparação Física às 7h00 e o Jiu-Jitsu com Everaldo Penco e Thiago Travecks às 10h00 e Victor Bomfim às 14h00.

Já o fim de semana vai começar com Yoga às 7h00 do sábado com Daniel Esporterapia, depois tem Jiu-Jitsu com Júnior Montenegro às 10h00 e Sérgio Capella às 14h00. Como o LayBack Pro Rio deve ser encerrado no início da tarde do domingo, as últimas atividades do "Jiu-Jitsu 4 Life" serão realizadas pela manhã, com Yoga às 7h00 com Alana Licati e Jiu-Jitsu às 10h00 com Rodrigo Kotait.

SKATE - Em todos os dias do LayBack Pro Rio também vai acontecer a "Mini Ramp Sessions", com atividades diárias de skate na pista que será instalada na Prainha. Serão realizadas clínicas de skate promovidas pela Carma Skateshop em dois períodos a partir da quarta-feira, das 9h00 às 10h00 e das 13h00 às 14h00. No sábado, além das clínicas, terá uma "Demo" especial com os skatistas Murilo Peres, Jony Gasparoto, Vi Kakinho e Marlon Silva. E no domingo, a atração final será a "Best Trick RVCA" às 14h00, que vai premiar as melhores manobras.

LOCAL MARKET - Outra atração para o público que comparecer no LayBack Pro Rio será a "Local Market", um verdadeiro boulevard com várias marcas locais apresentando seus produtos nos estandes montados no estacionamento da Prainha.

