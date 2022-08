Condições extremas provocam o adiamento do Arica Pro Tour na terça-feira no Chile

A terça-feira amanheceu com mar gigante em El Gringo e a continuação do Maui and Sons Arica Pro Tour foi adiada no segundo dia do QS 5000 do Chile. Além das ondas fora de controle e muito perigosas, o vento maral também motivou o primeiro "day off". As previsões indicam que as condições devem permanecer assim na quarta-feira, mas a comissão técnica do evento mais importante da temporada 2022/2023 da World Surf League (WSL) Latin America, marcou uma chamada para as 7h00 na Ex Isla El Alacrán de Arica, 8h00 no Brasil.

"O mar amanheceu com condições extremas, fora de controle e já com vento maral, por isso a competição está cancelada por hoje", disse Roberto Perdigão, Tour Manager da WSL Latin America. "Faremos uma nova chamada amanhã as 7h00 para ver as condições. A possibilidade é de que o swell (ondulação) permaneça grande, então a expectativa é de que o campeonato fique OFF novamente. Enquanto isso, deve acontecer aqui numa onda clássica de Arica, El Buey, um evento de ondas gigantes com a presença de muitos surfistas estrangeiros".

Na segunda-feira, foram realizadas oito das dezesseis baterias da primeira fase do Arica Pro Tour 2022. A 11.a edição da etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series mais antiga da América do Sul realizada fora do Brasil, tem prazo até domingo para ser finalizada. Por ser o primeiro de 5.000 pontos da temporada, é um evento importante na briga por vagas para o Challenger Series de 2023. O ranking regional da WSL Latin America classifica dez surfistas para disputar a divisão de acesso ao World Surf League Championship Tour.

Entre os que chegaram no Chile no grupo dos dez primeiros colocados, cinco competiram na segunda-feira e três avançaram para a segunda fase, Ryan Kainalo (4.o do ranking), Heitor Mueller (5.o) e Igor Moraes (8.o). Outros dois também brasileiros perderam em suas estreias no Arica Pro Tour 2022, o vice-líder do ranking, Gabriel André, e o nono colocado, Lucas Vicente. Mais quatro integrantes do G-10, estão nas outras oito baterias da primeira fase, que ficaram para abrir o próximo dia de competição nos tubos de El Gringo.

No primeiro dia, não foi seguida a ordem das baterias porque três delas tinham surfistas que estavam representando seus países nos Jogos Pan-americanos, encerrado no domingo no Panamá. A sexta, a nona e a décima bateria, serão disputadas depois da 16.a e última da primeira fase. Com isso, a 12.a com o chileno Manuel Selman enfrentando os brasileiros Marcos Correa, Douglas Silva e Takeshi Oyama, vai abrir o próximo dia no Chile.