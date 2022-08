Silvana Lima é a campeã do primeiro Circuito Banco do Brasil de Surfe em Ubatuba

O maior nome do surfe feminino brasileiro em todos os tempos, Silvana Lima, é a campeã do primeiro Circuito Banco do Brasil de Surfe, que estreou esse ano com três etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series. Ela já garantiu o primeiro lugar no ranking, ao passar a sua bateria na quinta-feira em Ubatuba, vencida pela também cearense Juliana dos Santos, que fez os recordes do dia na Praia de Itamambuca. O título de Silvana Lima valeu um convite para participar da única etapa do WSL Challenger Series na América Latina, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, que será realizado em novembro em Saquarema.

"Esse era o objetivo, ser campeã do Circuito Banco do Brasil, que é meu patrocinador com o BB Asset. Deu tudo certo e estou feliz por ganhar a vaga para o Challenger de Saquarema", disse Silvana Lima. "Agora é continuar treinando, porque o campeonato aqui está só começando e eu quero mais. Preciso manter esse ritmo de passar as baterias para chegar firme lá no Challenger. Eu vi a Juju (Juliana dos Santos) bem pequenininha e ela já quebrava. Ela tem um backside super power, todo mundo viu na nossa bateria e ela está de parabéns".

Silvana Lima confirmou o título com a classificação para a segunda fase - WSL / Daniel Smorigo

Assim como Silvana Lima, Juliana dos Santos é mais um talento do surfe feminino surgido no Ceará. Ela achou boas ondas para mostrar a força do seu backside nas direitas de Itamambuca. Ambas são patrocinadas pelo BB Asset e estrearam na mesma bateria, com Juliana fazendo os recordes do primeiro dia desta terceira e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, 12,90 pontos somando notas 6,83 e 6,07. Juliana e Silvana derrotaram duas jovens surfistas de Ubatuba, Marina Suguimoto e Gabriela Cury.

"Estou muito feliz de mostrar meu surfe, a força do meu backside com surfe forte, progressivo, surfe power e feliz também de fazer uma bateria com a Silvana. Ela é uma ídola pra mim, surfa muito e sempre vem puxando o nível das meninas", disse Juliana dos Santos. "Estou feliz em estar aqui em Ubatuba, na terceira etapa do Circuito Banco do Brasil, do BB Asset, que é meu patrocinador. Eu venho buscando bons resultados no QS, dando meu melhor em cada bateria e Deus me abençoou hoje, mandando boas ondas para eu mostrar meu surfe".

Juliana dos Santos fez os recordes da quinta-feira na vitória sobre Silvana Lima - WSL / Daniel Smorigo

RECORDE DE ESTRANGEIRAS - Na quinta-feira, foram realizadas as primeiras fases das categorias masculina e feminina, com a líder do ranking regional da WSL Latin America, a peruana Sol Aguirre, vencendo o último confronto do dia. Essa foi a etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe com maior participação de surfistas de outros países, 14 contra 18 brasileiras.

Eram cinco vindas do Peru, quatro do Chile, três da Argentina, uma de Porto Rico e até uma da Austrália. As sul-americanas estão em Ubatuba buscando pontos na briga pelas quatro vagas para o Challenger Series de 2023, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

As quatro surfistas que se classificaram para o Challenger deste ano, estrearam na quinta-feira e todas passaram para a segunda fase da última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe. As peruanas Daniella Rosas e Arena Rodriguez Vargas, bem como a atual campeã sul-americana da WSL Latin America, Sophia Medina, ganharam as suas primeiras baterias na Praia de Itamambuca. Já a outra brasileira, Laura Raupp, passou em segundo lugar no confronto vencido pela surfista local de Ubatuba, Nairê Marquez.

Nairê Marquez estreou com vitória em casa na Praia de Itamambuca - WSL / Daniel Smorigo

"É uma sensação incrível estar competindo em casa, num campeonato tão grande como esse, pois desde 2011 um evento da WSL não acontecia aqui", disse Nairê Marquez. "Estou feliz por ter mostrado meu surfe e me surpreendi com a quantidade de meninas daqui que se inscreveram. Poxa, quando comecei a surfar, eu competia com os meninos, ou com meninas muito mais velhas do que eu, porque não tinha ninguém da minha idade. Agora você entra no mar e é metade homem e metade mulher, então fico feliz por isso estar acontecendo".

INÍCIO PELOS HOMENS - Antes das mulheres competirem, a categoria masculina abriu a quinta-feira com a batalha pelas vagas para enfrentar os 48 cabeças de chave, que vão estrear na segunda fase do Circuito Banco do Brasil de Surfe. A primeira bateria foi vencida pelo argentino José Gundesen. Ele está em Ubatuba tentando melhorar sua posição no grupo dos oito primeiros do ranking regional da WSL Latin America, que se classificarão para o Challenger Series de 2023. Na etapa do Chile da semana passada, ele caiu do terceiro para o sétimo lugar.

"O mar está meio mexido, porém tem boas ondas, estão fortes, então dá para fazer boas manobras. Tentei pegar o máximo de ondas possível e achei duas boas para passar a bateria", disse o argentino José Gundesen. "No Chile não consegui o resultado que esperava, mas estou confiante pra tentar recuperar posições no ranking aqui. Eu já competi aqui, acho que em 2015, ou 2016, foi um evento Junior e fiz as semifinais. Foi um resultado irado, então tenho boas lembranças daqui e muitos amigos também, então estou feliz em estar aqui".

O argentino José Gundesen venceu a primeira bateria da etapa de Ubatuba - WSL / Daniel Smorigo

TÍTULO DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL - José Gundesen também vai participar da primeira bateria da sexta-feira na Praia de Itamambuca e já terá que encarar o líder do Circuito Banco do Brasil de Surfe e vice-líder no ranking da WSL Latin America, Heitor Mueller. Eles vão enfrentar Ivo Gothardo e Eduardo Matheus Silva, com os dois melhores avançando para a terceira fase da competição, que prossegue até domingo em Ubatuba.

O principal concorrente do catarinense Heitor Mueller na disputa pelo título do Circuito Banco do Brasil, que premia o campeão com uma vaga para participar do Challenger Series de Saquarema apresentado pelo Banco do Brasil, é o ubatubense Gabriel Klaussner. Ele é o vice-líder no ranking e vai estrear na 15.a e penúltima bateria da segunda fase, contra Kainan Meira, Gustavo Araujo e um local de Itamambuca, Guilherme Villas Boas.

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management. Esta terceira e última etapa de 2022 é transmitida ao vivo pelo perfil da WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com. Notícias do evento podem ser acessadas no www.wsllatinamerica.com.

Um bom público compareceu na Praia de Itamambuca na quinta-feir - WSL / Daniel Smorigo

ATIVIDADES EXTRAS - Além da competição, o Circuito Banco do Brasil de Surfe promove várias atividades extras para o público. Assim como nas outras duas etapas, na Praia de Itamambuca tem o Espaço Kids para as crianças se divertirem, oficinas de arte do artista Tom Veiga e aulas gratuitas de surfe, futevôlei, beach tenis, yoga. Outra atração é o "Beach Market", com empresas clientes do Banco do Brasil apresentando seus produtos nos estandes montados na arena do evento, além de ações de preservação ambiental realizadas em conjunto com o Grupo Tamoio de Ubatuba e a SAI (Sociedade Amigos de Itamambuca).