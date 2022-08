Matheus Navarro bate todos os recordes do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Ubatuba

As ondas melhoraram na sexta-feira na Praia de Itamambuca e dois surfistas bateram os recordes das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Primeiro foi o potiguar Mateus Sena, que totalizou 17,00 pontos somando 9,00 com 8,00, marcas superadas no fim do dia pelo catarinense Matheus Navarro, que atingiu 18,17 com as notas 9,17 e 9,00 dos seus aéreos. Eles estão na briga pelo título do Circuito Banco do Brasil de Surfe com dois surfistas do litoral paulista, o ubatubense Gabriel Klaussner novo líder do ranking e Igor Moraes, de São Sebastião.

"Não é sempre que a gente consegue fazer uma bateria excelente. Eu fiz três notas acima de 8 pontos e essa prancha, sem dúvidas, é uma das melhores dos últimos anos. Tá muito mágica", disse Matheus Navarro, que ofereceu sua apresentação para a sua avó, Laura. "Desde ontem, eu e minha família estamos vivendo uma turbulência muito grande. A minha vó foi internada e precisava de uma UTI, mas até hoje de manhã não tinha conseguido. Aí fiz um post no meu Instagram e quero agradecer toda a galera que se mobilizou e o pessoal da ASPI (Associação de Surf das Praias de Itajaí), que conseguiu uma vaga pra minha avó, graças a Deus".

Matheus Navarro continuou contando, emocionado, sobre esses momentos difíceis para sua família: "Eu dedico essa bateria para toda minha família, principalmente minha mãe, que está nessa agonia, pois nunca tivemos um familiar passando por isso. Ao mesmo tempo, não sei se isso foi bom ou não pra mim, porque esqueci do campeonato e só fiquei pensando nela. Parece que as coisas fluíram naturalmente, sem me preocupar com quem estava na água. Só quis surfar o meu melhor, então essa bateria é para ti vó Laura e espero que você saia dessa".

Matheus Navarro novo recordista absoluto do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

A melhor apresentação das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe aconteceu na segunda participação de Matheus Navarro na sexta-feira, quando ele achou boas direitas para mostrar seu surfe progressivo com manobras inovadoras, que arrancaram notas 8,17, 9,00 e 9,17 dos juízes. Ele estreou em Ubatuba na terceira bateria do dia, já surfando muito bem também, depois do líder no ranking, Heitor Mueller, ser eliminado no primeiro confronto da sexta-feira, pelo argentino José Gundesen e Eduardo Matheus Silva.

Com a derrota do catarinense, cinco surfistas ficaram com chances matemáticas na briga pelo título do primeiro Circuito Banco do Brasil de Surfe, os paulistas Gabriel Klaussner, Igor Moraes e Ryan Kainalo, o potiguar Mateus Sena e o catarinense Matheus Navarro. O prêmio para o campeão no ranking das três etapas, é um convite para participar da única etapa do Challenger Series na América Latina esse ano, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, que será realizado em novembro em Saquarema.

Igor Moraes venceu a segunda bateria da sexta-feira, logo após a queda do líder, Heitor Mueller. Foi quando soube que tinha chances de brigar pelo título do Circuito Banco do Brasil: "Eu não sabia que tinha chances e nem tava focado nisso, mas agora que sei que to na briga, é um combustível a mais então para buscar um bom resultado aqui". Igor Moraes voltou a competir na sexta-feira e passou mais uma, avançando para a rodada classificatória para as quartas de final, assim como Matheus Navarro no confronto seguinte.

Igor Moraes está na briga pelo título de campeão do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

O próximo concorrente pela vaga para o Challenger Series de Saquarema a competir na sexta-feira, após Igor Moraes e Matheus Navarro, foi o potiguar Mateus Sena. Ele estreou na 12.a bateria do dia e mostrou a potência do seu backside, destruindo as direitas de Itamambuca. Mateus Sena vinha embalado pela vitória nos Jogos Panamericanos, duas semanas atrás no Panamá. Ele foi o primeiro a bater os recordes do Circuito Banco do Brasil em Ubatuba, totalizando 17,00 pontos com notas 9,00 e 8,00 das suas melhores ondas.

"Estou feliz, amarradão. Estou vindo de uma vitória num campeonato muito importante, o Panamericano lá no Panamá, então estou motivado e feliz por reencontrar meu pai aqui", disse Mateus Sena. "Estou feliz por ter começado o evento com uma bateria excelente, que é muito bom para motivar pras próximas rodadas. Consegui achar boas direitas para mostrar meu surfe de backside e estou feliz por saber que fiz os recordes do Circuito".

Mateus Sena foi o primeiro a bater os recordes do circuito na sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

NOVO LÍDER - O ubatubense Ryan Kainalo era outro que tinha chances de terminar em primeiro no ranking das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, mas foi barrado na sua estreia na Praia de Itamambuca. Já o vice-líder e também de Ubatuba, Gabriel Klaussner, conseguiu avançar, mas foi no sufoco, na bateria vencida pelo local de Itamambuca, Guilherme Villas Boas. Com a classificação, Gabriel já tirou a liderança do ranking do Heitor Mueller.

"Eu não consegui me achar na bateria, não peguei ondas boas, mas estou amarradão por ter passado para a próxima fase", disse Gabriel Klaussner. "Agora estou muito perto de conseguir essa vaga para o Challenger Series de Saquarema. Sei que tem outros caras na disputa ainda, então tenho que passar as baterias e não vacilar mais, porque eu quero muito essa vaga".

Gabriel Klaussner assumiu a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

Gabriel Klaussner já garante o primeiro lugar no ranking das três etapas do Circuito Banco do Brasil e ganha a vaga para o Challenger Series de Saquarema, se passar a sua próxima bateria em Itamambuca. Será a terceira a entrar no mar neste sábado, contra Philippe Neves, Murillo Coura e Takeshi Oyama. Caso não consiga, Igor Moraes, Matheus Navarro e Mateus Sena, poderão lhe tirar o título, mas somente com a vitória em Ubatuba.

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management. Esta terceira e última etapa de 2022 é transmitida ao vivo pelo perfil da WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com. Notícias do evento podem ser acessadas no www.wsllatinamerica.com.

PLANTIO DE MUDAS EM ITAMAMBUCA - O foco da World Surf League em um legado de sustentabilidade e consciência ambiental, tem sido um diferencial importante do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Na sexta-feira, alunos da Escola de Itamambuca e da APAE, membros da SAI (Sociedade Amigos de Itamambuca) e da Associação de Surf local, além de funcionários e atletas da WSL, se reuniram para um plantio de vegetação nativa, visando reforçar uma das áreas mais intocadas do litoral brasileiro na Praia de Itamambuca.

Juliana dos Santos e Silvana Lima participaram da ativação ambiental - WSL / Daniel Smorigo

A campeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Silvana Lima, esteve presente na ativação ambiental e já participou de diversos projetos de sustentabilidade ao longo da carreira. "Eu já participei desses tipos de ativações em todo o mundo e todas foram inesquecíveis. Mas, participar aqui no Brasil, em um lugar tão lindo, torna tudo ainda mais especial", disse Silvana.

O biólogo/agrônomo responsável pelo projeto, Luis Gustavo Dal Fabbro, junto com o ambientalista local Dado Villas Boas, lideram os esforços de preservação ao longo do litoral de Ubatuba. "É muito importante ter as crianças da escola, a comunidade local e a WSL aqui", disse Dal Fabbro. "Em primeiro lugar, para educá-los sobre a importância da preservação e, em segundo lugar, manter a rara vegetação nativa, deixando um legado não apenas para a região imediata, mas também como exemplo para futuras gerações".