Punta Rocas Open Pro começa na quarta-feira com Pro Junior e Longboard no Peru

O Punta Rocas Open Pro abriu as etapas do Pro Junior e do Longboard na quarta-feira de boas ondas em frente ao Centro de Alto Rendimento (CAR) no Peru. As semifinais do Longboard já foram definidas e os peruanos venceram sete das oito baterias da primeira fase do Pro Junior masculino. Mas, o maior destaque nas direitas de Punta Rocas, foi a atual campeã sul-americana da WSL Latin America, Sophia Medina, que fez as marcas a serem batidas no Peru. A quinta-feira vai começar novamente pela categoria Longboard, com as semifinais femininas iniciando às 8h00 em Punta Negra, 10h00 no Brasil, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A bateria que vai abrir o segundo dia, marcará a estreia da brasileira Chloé Calmon no Punta Rocas Open Pro. A atual bicampeã sul-americana e três vezes vice-campeã mundial, ficou sem adversária para competir na quarta-feira. Ela vai disputar a primeira vaga para a grande final, com a chilena Constanza Escarate. A segunda semifinal será 100% peruana, entre a vice-campeã sul-americana Maria Fernanda Reyes e Ana Camila Kaspar.

Depois entram as semifinais do Longboard masculino, com os três peruanos que se classificaram na quarta-feira. No primeiro duelo, Lucas Garrido Lecca enfrenta ao norte-americano Tony Silvagni. No confronto seguinte, o bicampeão mundial e tetracampeão sul-americano, Piccolo Clemente, disputa a segunda vaga para a grande final do Punta Rocas Open Pro com Sebastian Cardenas Aguirre.

O bicampeão mundial Piccolo Clemente vai disputar uma semifinal peruana - WSL / Lorenzo Bazo

O Longboard masculino foi a única competição que teve duas fases realizadas na quarta-feira. Tony Silvagni e Lucas Garrido Lecca, passaram juntos para as quartas de final no primeiro confronto do dia. Depois, o norte-americano derrotou o brasileiro Carlos Bahia e o peruano superou o uruguaio Julian Schweizer. Na sequência, Sebastian Cardenas Aguirre ganhou um duelo peruano com Matias Maturano e Piccolo Clemente eliminou o chileno Rafael Cortez.

No Longboard feminino, Chloé Calmon avançou direto para as semifinais e a chilena Constanza Escarate venceu a primeira bateria, contra a mexicana Kirra Silver. Na seguinte, a peruana Ana Camila Kaspar barrou a brasileira Monique Pontes. Depois, a principal estrela do Longboard peruano, Maria Fernanda Reyes, não deu qualquer chance para a chilena Lissette Bousellet Laflor.

Maria Fernanda Reyes é a maior estrela do longboard feminino do Peru - WSL / Lorenzo Bazo

A categoria Pro Junior foi iniciada logo após esta bateria, com muitos peruanos bem jovens ainda, tendo a chance de competir pela primeira vez em um evento da World Surf League. Apenas surfistas do Peru e do Chile disputaram a primeira fase do Punta Rocas Open Pro. Os brasileiros que estão na briga direta pelo título sul-americano e pelas duas vagas para o Mundial Pro Junior da WSL, fazem parte da lista dos dezesseis cabeças de chave que irão estrear na segunda fase.

Das oito baterias disputadas na quarta-feira, os peruanos só não ganharam uma. A exceção foi o chileno Tomas Bock na quinta bateria. As outras foram vencidas por Gabriel Ljubicic, Luca Chipoco, Adrian de Osma, Mateo Guzman, Carlos Zevallos, Alex Mendez e Mariano Maugere. Outros sete peruanos se classificaram em segundo lugar, Rodrigo Alonso, Jefferson Márquez Aguirre, Matias Flores, Mateo Christodulu, Pol Huguet e Sean Goldzmidt.

Carlos Zevallos conquistou uma das sete vitórias do Peru no Pro Junior - WSL / Lorenzo Bazo

MELHOR DO DIA - O Pro Junior feminino começou após a primeira fase masculina e fechou o primeiro dia do Punta Rocas Open Pro no Peru. Na primeira bateria, a campeã sul-americana Sophia Medina, fez os recordes da quarta-feira com seus laybacks e batidas de frontside nas direitas de Punta Rocas. Ela arrancou notas 6,67, 7,50 e 7,73 dos juízes, derrotando as chilenas Estela Lopez e Florencia Belmar Rivera, com a maior somatória do dia, 15,23 pontos.

Quem chegou mais perto dessas marcas foi a bicampeã sul-americana Daniella Rosas, que representou o Peru na estreia do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. A peruana atingiu 13,60 pontos, somando notas 7,17 e 6,43 das melhores ondas que surfou na bateria que fechou o primeiro dia. As classificadas na quarta-feira, vão enfrentar as oito cabeças de chave que entrarão na segunda fase do Punta Rocas Open Pro.

Peruana Daniella Rosas fechou a quarta-feira com vitória em Punta Rocas - WSL / Lorenzo Bazo

RESULTADOS DO PUNTA ROCAS OPEN PRO NA QUARTA-FEIRA:

PRIMEIRA FASE DO LONGBOARD - 1.o e 2.o=Quartas de Final:

---------3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: 1-Tony Silvagni (EUA), 2-Lucas Garrido Lecca (PER), 3-Fernando Perez (ARG)

2.a: 1-Julian Schweizer (URU), 2-Carlos Bahia (BRA), 3-Zack Howard (HAV), 4-Gino Perez (PER)

3.a: 1-Sebastian Cardenas Aguirre (PER), 2-Rafael Cortez (CHL), 3-Ignacio Pignatario (URU)

4.a: 1-Piccolo Clemente (PER), 2-Matias Maturano (PER), 3-Yam Wisman (BRA)

QUARTAS DE FINAL DO LONGBOARD - 5.o lugar com US$ 150 e 500 pontos:

1.a: Tony Silvagni (EUA) 13,70 x 11,70 Carlos Bahia (BRA)

2.a: Lucas Garrido Lecca (PER) 10,67 x 10,30 Julian Schweizer (URU)

3.a: Sebastian Cardenas Aguirre (PER) 10,67 x 7,50 Matias Maturano (PER)

4.a: Piccolo Clemente (PER) 10,17 x 7,63 Rafael Cortez (CHL)

PRIMEIRA FASE DO LONGBOARD - Vitória=Semifinais:

---------derrota=5.o lugar com US$ 150 e 500 pontos

1.a: Chloe Calmon (BRA)

2.a: Constanza Escarate (CHL) 5,04 x 3,87 Kirra Silver (MEX)

3.a: Ana Camila Kaspar (PER) 11,17 x 6,80 Monique Pontes (BRA)

4.a: Maria Fernanda Reyes (PER) 9,50 x 0,50 Lissette Bousellet Laflor (CHL)

PRIMEIRA FASE PRO JUNIOR - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts):

1.a: 1-Gabriel Ljubicic (PER), 2-Noah De Col (PER), 3-Tomás Castillo (CHL)

2.a: 1-Luca Chipoco (PER), 2-Rodrigo Alonso (PER), 3-Micael Roman (PER)

3.a: 1-Adrian De Osma (PER), 2-Jefferson Márquez Aguirre (PER), 3-Cristobal De La Flor (PER), 4-Reimundo Berry (CHL)

4.a: 1-Mateo Guzman (PER), 2-Matias Flores (PER), 3-Diego Leyton (CHL), 4-Salvador Salas (PER)

5.a: 1-Carlos Zevallos (PER), 2-Mateo Christodulu (PER), 3-Jeremy Diego Jara (CHL)

6.a: 1-Tomas Bock (CHL), 2-Pol Huguet (PER), 3-Sebastian Secada (PER), 4-Santiago Tejerina (PER)

7.a: 1-Alex Mendez (PER), 2-Sean Goldszmidt (PER), 3-Vicente Santander (CHL), 4-Gianfranco Garcia (PER)

8.a: 1-Mariano Maugere (PER), 2-Victor Cortes (CHL), 3-Nicolás Vilarreal Bustos (PER), 4-Santiago Trebilcock (CHL)

PRO JUNIOR FEMININO - 3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=21.o lugar (174 pts):

1.a: 1-Sophia Medina (BRA), 2-Estela Lopez (CHL), 3-Florencia Belmar Rivera (CHL)

2.a: 1-Dominique Charrier (CHL), 2-Sofia Artieda (PER)

3.a: 1-Brianna Barthelmess (PER), 2-Fabiana Cancino Linares (PER), 3-Sofia Driscoll (CHL)

4.a: 1-Daniella Rosas (PER), 2-Vera Jarisz (ARG), 3-Camila Sanday (PER)

PRÓXIMAS BATERIAS DO PUNTA ROCAS OPEN PRO NO PERU:

SEMIFINAIS DO LONGBOARD - 3.o lugar com US$ 250 e 650 pts:

1.a: Chloe Calmon (BRA) x Constanza Escarate (CHL)

2.a: Maria Fernanda Reyes (PER) x Ana Camila Kaspar (PER)

SEMIFINAIS DO LONGBOARD - 3.o lugar com US$ 250 e 650 pts:

1.a: Lucas Garrido Lecca (PER) x Tony Silvagni (EUA)

2.a: Piccolo Clemente (PER) x Sebastian Cardenas Aguirre (PER)

SEGUNDA FASE PRO JUNIOR - entrada dos 16 cabeças de chave:

---------3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Cauã Costa (BRA), Manuel Robles (PER), Gabriel Ljubicic (PER), Rodrigo Alonso (PER)

2.a: Joaquin Reyes (CHL), Raul Rios (PER), Luca Chipoco (PER), Noah de Col (PER)

3.a: Franco Radziunas (ARG), Pascual Llorens (CHL), Adrian de Osma (PER), Matias Flores (PER)

4.a: Caio Costa (BRA), Diego Aguiar (BRA), Mateo Guzman (PER), Jefferson M. Aguirre (PER)

5.a: Heitor Mueller (BRA), Bastian Pierce (PER), Carlos Zevallos (PER), Pol Huguet (PER)

6.a: Leon De La Torre (CHL), Maximus Petrina (ARG), Tomas Bock (CHL), Mateo Christodulu (PER)

7.a: Noel De La Torre (CHL), Samuel Joquinha (BRA), Alex Mendez (PER), Victor Cortes (CHL)

8.a: Ryan Kainalo (BRA), Takeshi Oyama (BRA), Mariano Maugere (PER), Sean Goldszmidt (PER)

SEGUNDA FASE PRO JUNIOR - entrada das 8 cabeças de chave:

---------3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Sol Aguirre (PER), Catalina Zariquiey (PER), Sophia Medina (BRA), Sofia Artieda (PER)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Kalea Gervasi (PER), Estela López (CHL), Dominique Charrier (CHL)

3.a: Laura Raupp (BRA), Genesis Garcia (ECU), Brianna Barthelmess (PER), Vera Jarisz (ARG)

4.a: Tainá Hinckel (BRA), Rafaella Montesi (CHL), Fabiana Cancico Linares (PER), Daniella Rosas (PER)

PRIMEIRA FASE DO QS 1000 - 3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=21.o lugar (174 pts):

1.a: Sophia Medina (BRA), Camila Sanday (PER), Catalina Zariquiey (PER)

2.a: Sofia Driscoll (CHL), Rafaella Montesi (CHL), Sofia Artieda (PER), Fabiana Cancino Linares (PER)

3.a: Estela Lopez (CHL), Dominique Charrier (CHL), Florencia Belmar Rivera (CHL)

4.a: Laura Raupp (BRA), Vera Jarisz (ARG), Brianna Barthelmess (PER)

SEGUNDA FASE DO QS 1000 - entrada das 8 cabeças de chave:

---------3.o=9.o lugar (US$ 300 e 350 pts) e 4.a=13.o lugar (US$ 200 e 295 pts)

1.a: Daniella Rosas (PER), Sofia Mulanovich (PER), 1.a da 1.a bateria da 1.a fase e 2.a da 2.a

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Genesis Garcia (ECU), 2.a da 1.a e 1.a da 2.a

3.a: Melanie Giunta (PER), Tainá Hinckel (BRA), 1.a da 3.a e 2.a da 4.a

4.a: Sol Aguirre (PER), Kalea Gervasi (PER), 2.a da 3.a e 1.a da 4.a

PRIMEIRA FASE DO QS 1000 - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts):

1.a: José Gundesen (ARG), Rodrigo Alonso (PER), Salvador Salas (PER)

2.a: Ivo Gothardo (BRA), Matias Veloz Rojas (CHL), Juninho Urcia (PER), Andres Echecopar (PER)

3.a: Joaquin Reyes (CHL), Lander De Gaminiz (CHL), Javier Swayne (PER), Kuhane Riva Riva Rapu (CHL)

4.a: Takeshi Oyama (BRA), Mateo Christodulu (PER), Manuel Robles (PER)

5.a: Guillermo Satt (CHL), Lucca Saldivar (PER), Alex Mendez (PER)

6.a: Tomas Bock (CHL), Maximiliano Cross (CHL), Vicente Santander (CHL), Augusto Villaran (PER)

7.a: Samuel Joquinha (BRA), Victor Cortes (CHL), Gabriel Villaran (PER), Reimundo Berry (CHL)

8.a: Diego Aguiar (BRA), Cristobal De La Flor (PER), Walter Blas (PER)

SEGUNDA FASE DO QS 1000 - entrada dos 16 cabeças de chave:

---------3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Miguel Tudela (PER), Raul Rios (PER), 1.o da 1.a da 1.a fase e 2.o da 2.a

2.a: Franco Radziunas (ARG), Tomas Tudela (PER), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a

3.a: Gabriel Arturo Vargas (PER), Cristobal De Col (PER), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a

4.a: Francisco Bellorin (VEN), Noel De La Torre (CHL), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a

5.a: Ryan Kainalo (BRA), Roberto Araki (CHL), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a

6.a: Caio Costa (BRA), Cauã Costa (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

7.a: Leandro Usuna (ARG), Alonso Correa (PER), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a

8.a: Heitor Mueller (BRA), Leon De La Torre (CHL), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a