Sol Aguirre e Cauã Costa conquistam os títulos sul-americanos Pro Junior no Punta Rocas Open Pro

A peruana Sol Aguirre já garantiu o inédito tetracampeonato sul-americano Pro Junior da World Surf League e o brasileiro Cauã Costa confirmou o bicampeonato no sábado do Punta Rocas Open Pro no Peru. Os títulos foram decididos nas quartas de final da categoria Sub-20, que fecharam o dia de mar épico em Punta Rocas, As semifinais do QS 1000 e do Pro Junior, foram definidas em ondas pesadas de 6-8 pés em frente ao Centro de Alto Rendimento (CAR). O domingo decisivo vai começar as 8h00 do domingo no Peru, 10h00 no Brasil, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

As duas últimas vagas do ranking sul-americano, para o Mundial Junior da World Surf League, em janeiro na Califórnia, serão decididas nas baterias que vão abrir o último dia. A brasileira Laura Raupp está com a da categoria feminina, mas Tainá Hinckel pode ficar com ela, se passar para a final do Punta Rocas Open Pro. Terá que passar por Daniella Rosas na segunda semifinal, a peruana que derrotou Laura Raupp nas quartas de final, garantindo o título sul-americano para Sol Aguirre. A primeira do domingo será entre a tetracampeã e a jovem peruana Catalina Zariquiey, de 13 anos de idade.

A outra decisão de vaga acontecerá na segunda semifinal Pro Junior masculina. Quem ganhar o duelo brasileiro entre o catarinense Heitor Mueller e o paulista Ryan Kainalo, irá para o Mundial Junior da WSL com o bicampeão sul-americano, Cauã Costa. O cearense igualou um feito único do paulista Deivid Silva em 2014 e 2015 e Sol Aguirre escreveu seu nome na história da World Surf League, como primeira tetracampeã sul-americana Pro Junior. O novo recorde foi iniciado com o bicampeonato em 2017 e 2018 e o terceiro título veio no ano passado, igualando o tri da brasileira Diana Cristina em 2008, 2009 e 2010. Agora, Sol Aguirre se torna a primeira a ganhar quatro títulos.

Sol Aguirre vai abrir o domingo decisivo do Punta Rocas Open Pro - WSL / Anderson Vidal

"Estou contente por este título, que é meu e também de todas as pessoas que estão por detrás, me apoiando de qualquer forma", disse Sol Aguirre. "Quero dedicar este título para toda a minha família, que está sempre me apoiando, a todo o norte do Peru, na verdade, para todo o Peru. Todos que ficam me vendo ao vivo competindo em Portugal, no Brasil, todos que estão aqui vibrando, cada pessoa que acredita em mim. Eu sou muito emocional, mas estou super agradecida de ter a oportunidade de entrar em Punta Rocas, num mar supercomplicado, grande, como hoje. Nada como ter boas ondas em casa, estar com todo o público, todo o apoio, para mim, isso é incrível. Agradeço a todos que estão vendo o campeonato e que nos apoie amanhã também, no dia das finais".

O cearense Cauã Costa confirmou o bicampeonato com a vitória sobre o paulista Caio Costa na primeira quarta de final do Punta Rocas Open Pro. Ele começou muito bem a bateria, atacando forte os pontos mais críticos de uma onda da série, com seu frontside agressivo nas direitas de Punta Rocas. Os juízes deram a maior nota do dia, igualando o 9,00 do peruano Miguel Tudela nas quartas de final do QS 1000. Ela foi decisiva para Cauã vencer por 14,93 a 12,50 pontos, a maior somatória do domingo até ali.

O novo bicampeão sul-americano Pro Junior, Cauã Costa, nas direitas de Punta Rocas - WSL / Anderson Vidal

"Primeiramente, quero agradecer a Deus! Tem altas ondas hoje, consegui fazer uma nota excelente de novo e estou amarradão por ter passado mais uma bateria", disse Cauã Costa. "Estou dando tudo de mim, colocando o meu máximo dentro d´água nas baterias. É mais um título sul-americano na minha carreira e estou feliz em poder representar o meu país no Mundial Pro Junior. Vamos com tudo para lá".

O adversário de Cauã Costa nas semifinais será o jovem Noah de Col, que venceu o duelo peruano com o campeão sul-americano Pro Junior de 2019, Raul Rios. Depois, Heitor Mueller não deu chances ao chileno Noel de la Torre e tirou o segundo lugar no ranking do paulista Diego Aguiar. Mas, Heitor ainda tem que decidir a vaga para o Mundial da WSL na semifinal com Ryan Kainalo. O paulista fez o maior placar do dia, para superar os 14,57 pontos das notas 7,57 e 7,00 do potiguar Samuel Joquinha. Kainalo fez três ondas excelentes, ganhando 7,43, 8,07 e 8,57 na vitória por 16,64 pontos.

Ryan Kainalo destruindo as enormes direitas de Punta Rocas no sábado - WSL / Ricardo Malaver

SEMIFINAIS DO QS 1000 - Heitor Mueller e Ryan Kainalo também competiram na etapa do QS 1000 no sábado. Eles venceram as últimas baterias da terceira fase, classificatórias para as quartas de final do Punta Rocas Open Pro. Aí, só Kainalo passou para as semifinais, no confronto paulista com Caio Costa. O Heitor foi derrotado pelo argentino Leandro Usuna, que vai disputar a segunda vaga para a grande final com Ryan Kainalo. A primeira semifinal será peruana, com o líder invicto do ranking com quatro vitórias computadas, Miguel Tudela, enfrentando Cristobal de Col.

A decisão do QS 1000 feminino será um confronto direto entre Peru e Brasil. A primeira semifinal também terá a líder do ranking sul-americano, Daniella Rosas, disputando classificação com uma peruana, Arena Rodriguez Vargas, que derrotou a atual campeã da WSL Latin America, Sophia Medina. Depois, as brasileiras surfaram as melhores ondas contra as peruanas, para formar uma semifinal verde-amarela. Laura Raupp bateu Kalea Gervasi por 13,50 a 7,16, somando uma nota 7,33. E Tainá Hinckel derrotou Sol Aguirre por 11,07 a 9,50 pontos, com o 7,17 da sua melhor onda.

Tainá Hinckel disputa duas semifinais no domingo, uma valendo vaga no Mundial - WSL / Lorenzo Bazo

DECISÃO DOS TÍTULOS - No domingo, serão conhecidos os campeões e as campeãs das seis competições disputadas nesta semana no Peru. A estreia do Punta Rocas Open Pro no calendário da World Surf League, apresentou a excelente estrutura do Centro de Alto Rendimento (CAR), para sediar grandes eventos do surfe mundial. O último dia vai começar pelas semifinais da categoria Pro Junior, seguidas pelas semifinais também femininas e masculinas do QS 1000 e depois começam as decisões dos títulos do Longboard, Pro Junior e as da etapa do Qualifying Series.

O Punta Rocas Open Pro é mais um evento da World Surf League, realizado com o princípio da igualdade na premiação, com as mulheres recebendo o mesmo valor dos homens na mesma colocação. As vitórias no QS 1000 valem 2.000 dólares na categoria masculina e na feminina, assim como o campeão e a campeã do Pro Junior e do Longboard, ganham 1.000 dólares pelos títulos. A igualdade também é obedecida nas premiações do segundo e terceiro lugares, que serão decididos neste domingo, ao vivo do Peru pelo WorldSurfLeague.com. Miguel Tudela tentará manter sua invencibilidade em etapas do QS no continente (Crédito da Foto: Anderson Vidal / ZSports)

DOMINGO DECISIVO DO PUNTA ROCAS OPEN PRO NO PERU:

SEMIFINAIS DO PRO JUNIOR - 3.o lugar com US$ 250 e 650 pontos:

1.a: Sol Aguirre (PER) x Catalina Zariquiey (PER)

2.a: Daniella Rosas (PER) x Tainá Hinckel (BRA)

SEMIFINAIS DO PRO JUNIOR - 3.o lugar com US$ 250 e 650 pontos:

1.a: Cauã Costa (BRA) x Noah De Col (PER)

2.a: Heitor Mueller (BRA) x Ryan Kainalo (BRA)

SEMIFINAIS DO QS 1000 - 3.o lugar com US$ 550 e 650 pontos:

1.a: Daniella Rosas (PER) x Arena Rodriguez Vargas (PER)

2.a: Tainá Hinckel (BRA) x Laura Raupp (BRA)

SEMIFINAIS DO QS 1000 - 3.o lugar com US$ 550 e 650 pontos:

1.a: Miguel Tudela (PER) x Cristobal de Col (PER)

2.a: Ryan Kainalo (BRA) x Leandro Usuna (ARG)

FINAL DO LONGBOARD FEMININO:

Chloé Calmon (BRA) x Maria Fernanda Reyes (PER)

FINAL DO LONGBOARD MASCULINO:

Piccolo Clemente (PER) x Tony Silvagni (EUA)