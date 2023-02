Surfistas já escalados para estrear no Hang Loose Pro Contest em Noronha

O Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy vai coroar um novo campeão em Fernando de Noronha esse ano. Entre os inscritos para participar da 37.a edição do campeonato mais tradicional da América Latina, a 16.a em Noronha, nenhum tem vitória nos tubos da Cacimba do Padre. Os surfistas já estão escalados para estrear no evento válido como penúltima etapa da temporada 2022/2023 da WSL Latin America. O prazo começa nesta terça-feira e vai até domingo no arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O único que já tem um troféu de campeão do Hang Loose Pro Contest é o paulista Deivid Silva, mas o título foi conquistado na edição de 2017, disputada na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. DVD é um dos inscritos que já fizeram parte da elite mundial do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). Ele foi escalado no primeiro dos 16 confrontos da segunda fase, depois tem Ian Gouveia no 11.o e Wiggolly Dantas no 12.o.

Outros três ex-tops do CT vão entrar na rodada inicial, formada por quatro baterias. O pernambucano Paulo Moura foi escalado na primeira e vai abrir o Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy, disputando duas vagas para a segunda fase com Madson Costa, Gustavo Henrique e o uruguaio Santiago Medeiro. Outro pernambucano que já competiu no CT, Bernardo Pigmeu, estreia na segunda bateria e o paranaense Peterson Crisanto na quarta, que definirá as duas últimas classificações para a segunda fase.

O 16.o Hang Loose Pro Contest a ser disputado em Fernando de Noronha, oferece a premiação máxima do Qualifying Series (QS) e os 5.000 pontos que estarão em jogo nos tubos da Cacimba do Padre, serão decisivos na briga pelas oito vagas para o Challenger Series 2023, circuito classificatório para o WSL Championship Tour. Esta é a penúltima etapa da temporada 2022/2023 da WSL Latin America, que será encerrada em Florianópolis (SC) na semana seguinte.

Em Fernando de Noronha também pode ser definido um novo campeão sul-americano. Os dois únicos concorrentes não tem esse título, o peruano Miguel Tudela líder do ranking e o brasileiro Ian Gouveia, segundo colocado. Ambos já estão praticamente classificados para disputar vagas para o CT 2024 no Challenger Series deste ano. O filho do ídolo, Fábio Gouveia, que hoje atua como diretor de prova do Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy, vai estrear na 11.a bateria da segunda fase e Miguel Tudela na 15.a.

Os outros seis surfistas que estão se classificando para o Challenger Series, também entrarão na segunda fase. Os primeiros a defender vagas são Rafael Teixeira (3.o do ranking) na terceira bateria e o jovem Ryan Kainalo (4.o) na quarta. Depois, vem Weslley Dantas (9.o) vice-campeão do último Hang Loose Pro Contest em Noronha em 2020 na sexta bateria, Heitor Mueller (8.o) na oitava, o argentino José Nacho Gundesen (5.o) na 12.a e o chileno Guillermo Satt (6.o) na 16.a e última bateria da segunda fase.

O Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy em Fernando de Noronha, é uma realização do Instituto Incentiva, com homologação da World Surf League (WSL) Latin America e patrocínios da Hang Loose e Elétron Energy, através da lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de Pernambuco, colaboração do site Waves e a competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

HANG LOOSE PRO CONTEST QS 5000:

(Baterias sujeitas a alterações até o início do evento)

PRIMEIRA FASE - 3.o=65.o lugar (275 pts) e 4.o=69.o lugar (258 pts):

1.a: Paulo Moura (BRA), Madson Costa (BRA), Santiago Medeiro (URU), Gustavo Henrique (BRA)

2.a: Pedro Amorim (BRA), Bernardo Pigmeu (BRA), Luan Carvalho (BRA)

3.a: Guilherme Carvalho (BRA), Vinicius Parra (BRA), Luan Ferreyra (BRA)

4.a: Luel Felipe (BRA), Caia Souza (BRA), Peterson Crisanto (BRA)

SEGUNDA FASE - 3.o=33.o lugar (US$ 300 e 450 pts) e 4.o=49.o lugar (US$ 200 e 400 pts):

1.a: Deivid Silva (BRA), Alan Jhones (BRA), Tomas Lopez Moreno (ARG), 1.o da 1.a

2.a: Igor Moraes (BRA), Francisco Bellorin (VEN), Israel Junior (BRA), Samuel Joquinha (BRA)

3.a: Rafael Teixeira (BRA), Gabriel Arturo Vargas (PER), Uriel Sposaro (BRA), 1.o da 2.a

4.a: Ryan Kainalo (BRA), Douglas Silva (BRA), Mateus Sena (BRA), Adailton Santos (BRA)

5.a: Santiago Muniz (ARG), Franco Radziunas (ARG), Diego Aguiar (BRA), 1.o da 3.a

6.a: Weslley Dantas (BRA), Valentin Neves (BRA), Marco Giorgi (URU), Cauet Frazão (BRA)

7.a: Eduardo Motta (BRA), Caio Costa (BRA), Cauã Costa (BRA), 1.o da 4.a

8.a Heitor Mueller (BRA), Gabriel Klaussner (BRA), Takeshi Oyama (BRA), José Binz (BRA)

9.a: Lucas Silveira (BRA), Manuel Selman (CHL), Alonso Correa (PER), 2.o da 1.a

10: Vitor Ferreira (BRA), Gabriel André (BRA), Kaue Germano (BRA), Kayan Medeiros (BRA)

11: Ian Gouveia (BRA), Eric Bahia (BRA), Sebastian Olarte (URU), 2.o da 2.a

12: Nacho Gundesen (ARG), Leandro Usuna (ARG), Wiggolly Dantas (BRA), Patrick Tamberg (BRA)

13: Matheus Navarro (BRA), Leo Casal (BRA), Pedro Neves (BRA), 2.o da 3.a

14: Samuel Igo (BRA), Krystian Kymerson (BRA), Cauã Gonçalves (BRA), José Francisco (BRA)

15: Miguel Tudela (PER), Rodrigo Saldanha (BRA), Philippe Neves (BRA), 2.o da 4.a

16: Guillermo Satt (CHL), Lucas Vicente (BRA), Luan Hanada (BRA), Ivo Gothardo (BRA)

RANKING REGIONAL DE 2022/2023 DA WSL LATIN AMERICA:

20 MELHORES DAS 10 ETAPAS DISPUTADAS:

01: Miguel Tudela (PER) - 14.000 pontos

02: Ian Gouveia (BRA) - 6.248

03: Rafael Teixeira (BRA) - 5.763

04: Ryan Kainalo (BRA) - 5.507

05: José Gundesen (ARG) - 5.380

06: Guillermo Satt (CHL) - 5.040

07: João Chianca (BRA) - 4.900

08: Heitor Mueller (BRA) - 4.727

09: Weslley Dantas (BRA) - 4.673

10: Edgard Groggia (BRA) - 4.342

11: Samuel Igo (BRA) - 3.978

12: Santiago Muniz (ARG) - 3.740

13: Vitor Ferreira (BRA) - 3.732

14: Igor Moraes (BRA) - 3.593

15: Francisco Bellorin (VNZ) - 3.588

16: Gabriel André (BRA) - 3.475

17: Krystian Kymerson (BRA) - 3.460

18: Valentin Neves (BRA) - 3.186

19: Gabriel Klaussner (BRA) - 3.175

20: Lucas Vicente (BRA) - 2.973

CAMPEÕES DO HANG LOOSE PRO CONTEST

2020 - Ramzi Boukhiam (MAR) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2019 - Jadson André (RN) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2017 - Deivid Silva (SP) - Praia de Maresias, São Sebastião (SP)

2016 - Kanoa Igarashi (JPN) - Praia da Joaquina, Florianópolis (SC)

2012 - Miguel Pupo (SP) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2011 - Alejo Muniz (SC) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2010 - C. J. Hobgood (EUA) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2009 - Bruno Santos (RJ) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2009 - Kelly Slater (EUA) no CT Hang Loose Santa Catarina Pro em Imbituba

2008 - Raoni Monteiro (RJ) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2008 - Bede Durbidge (AUS) no CT Hang Loose Santa Catarina Pro em Imbituba

2007 - Aritz Aranburu (ESP) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2007 - Mick Fanning (AUS) no CT Hang Loose Santa Catarina Pro em Imbituba

2006 - Jean da Silva (SC) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2005 - Bobby Martinez (EUA) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2004 - Warwick Wright (AFR) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2003 - Neco Padaratz (SC) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2002 - Victor Ribas (RJ) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2001 - Fábio Silva (CE) - Cacimba e finais no Abras, Fernando de Noronha (PE)

2000 - Guilherme Herdy (RJ) - Cacimba do Padre, Fernando de Noronha (PE)

2000 - Crhistiano Spirro (BA) - Praia de Maresias, São Sebastião (SP)

1999 - Richard Lovett (AUS) - Baía de Maracaípe, Ipojuca (PE)

1999 - Peterson Rosa (PR) - Praia de Maresias, São Sebastião (SP)

1998 - Armando Daltro (BA) - Gaibú, Cabo de Santo Agostinho (PE)

1997 - Marcelo Nunes (RN) - Baía de Maracaípe, Ipojuca (PE)

1996 - Fábio Silva (CE) - Baía de Maracaípe, Ipojuca (PE)

1995 - Peterson Rosa (PR) - Praia das Pitangueiras, Guarujá (SP)

1994 - Matt Hoy (AUS) - Praia das Pitangueiras, Guarujá (SP)

1993 - Joey Jenkins (EUA) - Praia das Pitangueiras, Guarujá (SP)

1992 - Nicky Wood (AUS) - Praia das Pitangueiras, Guarujá (SP)

1991 - Nicky Wood (AUS) - Praia das Pitangueiras, Guarujá (SP)

1990 - Fábio Gouveia (PB) - Praia das Pitangueiras, Guarujá (SP)

1989 - Glen Winton (AUS) - Praia da Joaquina, Florianópolis (SC)

1988 - Tom Carroll (AUS) - Praia da Joaquina, Florianópolis (SC)

1987 - Tom Carroll (AUS) - Praia da Joaquina, Florianópolis (SC)

1986 - Dave Macaulay (AUS) - Praia da Joaquina, Florianópolis (SC)