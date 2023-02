Eletron Energy apresenta Hang Loose Pro Contest é iniciado em Fernando de Noronha

O Elétron Energy apresenta o Hang Loose Pro Contest 2023 já abriu a penúltima etapa da temporada 2022/2023 da WSL Latin America, mas apenas as quatro baterias da primeira fase foram realizadas na terça-feira em Fernando de Noronha. As previsões indicam que vai dar altas ondas nos próximos dias, prometendo tubos de 6 a 10 pés na Cacimba do Padre, então a segunda fase ficou para abrir a quarta-feira. A primeira chamada foi marcada para as 8h00 no arquipélago pernambucano, 7h00 no fuso de Brasília e o show de surfe pode ser assistido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Três brasileiros que já fizeram parte da elite mundial que disputa o World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), estrearam na primeira fase do Hang Loose Pro Contest e todos começaram com vitórias em Fernando de Noronha. As ondas na terça-feira não estavam entrando próximo ao magnífico Morro Dois Irmãos como é comum, mas mais no meio da praia da paradisíaca Cacimba do Padre. Mesmo assim, rolaram bons tubos para abrir o campeonato de surfe mais tradicional da América Latina.

O experiente Paulo Moura, que competiu no CT até 2006 e é um dos melhores tube-riders do Brasil, abriu a 16.a edição do Hang Loose Pro Contest em Fernando de Noronha, que só começou as 10h20, após a segunda chamada do dia. O pernambucano liderou toda a bateria com os tubos que pegou no início, mas o melhor foi o que surfou no último minuto, que sacramentou a vitória sobre Madson Costa, Gustavo Henrique e o uruguaio Santiago Medeiro.

Paulo Moura venceu a bateria que abriu o 16.o Hang Loose Pro Contest em Noronha - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito feliz por ter estreado bem. O Hang Loose é sempre um daqueles campeonatos mais importantes da minha carreira e estar aqui em Noronha, com meus amigos de infância, podendo pegar os tubos que tanto amo aqui na Cacimba, é muito bom", disse Paulo Moura. "Apesar das adversidades do começo do campeonato, estou feliz por ter vencido a bateria, porque tem muita onda boa vindo por aí, só acima de 6-8 pés. Acho que tem dia que vai dar 10 pés, então vai ser show e quero seguir avançando para pegar esses dias clássicos".

Mais dois pernambucanos venceram os confrontos seguintes, Bernardo Pigmeu que integrou a elite mundial do CT até 2007 e o jovem Luan Ferreyra, que usou os aéreos para ganhar a terceira bateria. Na quarta e última do dia, o paranaense Peterson Crisanto, também confirmou o favoritismo e um local de Noronha avançou para a segunda fase junto com ele, Caio Souza, filho de um dos surfistas mais famosos da ilha, Caia Souza.

O surfista de Fernando de Noronha, Caio Souza - WSL / Daniel Smorigo

Diferente de Paulo Moura e Bernardo Pigmeu, Peterson Crisanto é da geração "Brazilian Storm" que vem dominando o Circuito Mundial desde 2014. O paranaense fez parte da elite até 2021 e não ia participar do Hang Loose Pro Contest apresentado pela Elétron Energy, mas conseguiu viabilizar a viagem em cima da hora e teve que competir na primeira fase. Além disso, só chegou em Fernando de Noronha na terça-feira, vindo direto do aeroporto para a praia.

"Graças a Deus, deu tudo certo. Eu nem ia competir nesse evento, tava mal de grana, mas consegui dinheiro na última hora e foi uma correria", contou Peterson Crisanto. "Acabei chegando aqui em Noronha em cima do campeonato e vim direto do aeroporto pra praia. Só deu tempo de fazer um treininho ali, antes de competir. Estou bem cansado, passei a madrugada no aeroporto, da meia-noite até embarcar as 7h00 da manhã, cheguei aqui as 9h40, vim direto pra bateria, mas valeu a pena. Estou amarradão em estar aqui nesse paraíso, essa semana promete altas ondas e, graças a Deus, deu tudo certo".

Peterson Crisanto chegou em cima da hora para competir na Cacimba do Padre - WSL / Daniel Smorigo

SEGUNDA FASE - A expectativa é de que as ondas já estejam bem maiores na quarta-feira, com as previsões indicando altas ondas passando de 2 metros de altura na Cacimba do Padre. A primeira chamada para iniciar a segunda fase do Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy, foi marcada para as 8h00 em Fernando de Noronha, que tem 1h00 a mais do que o fuso horário de Brasília.

A segunda fase é formada por 16 baterias com quatro competidores e já vai começar com dois ex-tops do CT, o paulista Deivid Silva e Paulo Moura, disputando duas vagas contra o potiguar Alan Jhones e o argentino Tomas Lopez Moreno. Mais um participante que fez parte da elite mundial da World Surf League é Ian Gouveia, que vai estrear na 11.a bateria. Já Wiggolly Dantas perdeu seu voo da Califórnia para o Brasil e cancelou sua participação.

TÍTULO SUL-AMERICANO - Além dele, o líder do ranking, Miguel Tudela, lesionou o joelho treinando no Peru e também não vai competir. O peruano poderia garantir o título sul-americano de 2022/2023 por antecipação em Fernando de Noronha, então agora Ian Gouveia consegue levar a decisão para a última etapa da temporada, que será realizada na próxima semana em Florianópolis (SC). Mas, para isso, precisa vencer o Hang Loose Pro Contest.

Ian Gouveia entrando na Cacimba do Padre para treinar na terça-feira - WSL / Daniel Smorigo

Esta etapa de Fernando de Noronha é a última com status máximo QS 5000 e os 5.000 pontos que estarão em jogo nos tubos da Cacimba do Padre, também são decisivos na batalha pelas vagas da WSL Latin America para o Challenger Series de 2023. O ranking regional indica oito surfistas para disputar o circuito classificatório para o CT 2024. Miguel Tudela e Ian Gouveia já estão garantidos e os outros seis vão começar a defender suas vagas na segunda fase.

Os primeiros serão Rafael Teixeira na terceira bateria e Ryan Kainalo na quarta. Na sexta, estreia Weslley Dantas, vice-campeão do último Hang Loose Pro Contest em 2020, pois o evento não aconteceu em 2021 e 2022 por causa da pandemia. Depois, tem Heitor Mueller defendendo sua vaga no G-8 na oitava bateria, o argentino Nacho Gundesen na 12.a e o chileno Guillermo Satt na 16.a e última desta segunda fase.

Hang Loose Pro Contest - WSL / Daniel Smorigo

O Hang Loose Pro Contest apresentado por Elétron Energy em Fernando de Noronha, é uma realização do Instituto Incentiva, com homologação da World Surf League (WSL) Latin America e patrocínios da Hang Loose e Elétron Energy, através da lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de Pernambuco, colaboração do site Waves e a competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.