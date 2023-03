Temporada 2023/2024 da WSL Latin America começa com 4 etapas seguidas em 4 países

A temporada 2022/2023 da World Surf League (WSL) Latin America foi encerrada no último domingo e a de 2023/2024 já começa no fim do mês, com quatro etapas seguidas em quatro países da América do Sul. A primeira é a Copa Sails of Change Galápagos nos dias 29 de março a 2 de abril no Equador. Depois, vem o já tradicional Rip Curl Pro Playa Grande de 5 a 8 de abril na Argentina, o Punta Rocas Open Pro de 13 a 16 de abril no Peru, com o Saquarema Surf Festival fechando essa primeira série de eventos nos dias 24 a 30 de abril no Brasil.

"Promovemos o maior calendário dos últimos anos na América do Sul no ano passado e estamos trabalhando para realizar mais uma grande temporada para nossos atletas competirem na região", destaca o presidente da WSL Latin America, Ivan Martinho. "Estas quatro etapas seguidas em quatro países estão dentro da nossa filosofia, de promover eventos e incentivar o crescimento do esporte por todo o continente. Nessa nova temporada, teremos campeonatos no Equador, Peru, Argentina, Chile e Brasil, valendo vagas para o Challenger Series de 2024, bem como para os mundiais das categorias Junior e Longboard".

Copa Sails of Change Galápagos abre a temporada 2023/2024 no Equador - WSL / WSL Latin America

Todos os eventos deste início da temporada 2023/2024 da WSL Latin America, serão combinados para homens e mulheres competirem nas mesmas ondas e disputando a mesma premiação, com o princípio da igualdade de gêneros promovido pela World Surf League. A Copa Sails of Change Galápagos estreou no ano passado no Equador e aconteceu em ondas excelentes em Tongo Reef, na Ilha San Cristóbal de Galápagos.

Foi no Equador, onde o peruano Miguel Tudela conquistou a primeira das cinco vitórias nas cinco provas que disputou, para se tornar campeão sul-americano invicto de 2022/2023. Logo após o evento de Galápagos, acontece a nona edição do já tradicional Rip Curl Pro Playa Grande na Semana Santa em Mar del Plata, na Argentina. Depois, tem o segundo Punta Rocas Open Pro no Peru, com mais uma etapa feminina e masculina do QS 1000, que também vai abrir a batalha pelos títulos sul-americanos da categoria Pro Junior Sub-20.

Punta Rocas Open Pro vai abrir a corrida pelos títulos sul-americanos da categoria Junior - WSL / WSL Latin America

Já a terceira edição do Saquarema Surf Festival, vai promover mais um grande campeonato nas ondas da Praia de Itaúna, o maior palco do esporte na América Latina. A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, conhecida como a Capital Nacional do Surf, é a única no mundo a sediar etapas do World Surf League Championship Tour (CT), do Challenger Series (CS) e a mais importante do Qualifying Series (QS).

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, bicampeão brasileiro e ex-top da elite mundial, foi antecipado esse ano para a última semana de abril. Será o primeiro evento do calendário 2023/2024, com status QS 5000 nas categorias masculina e feminina, que também realiza na mesma semana, etapas da categoria Pro Junior Sub-20 e de Longboard, valendo vagas para disputar os títulos mundiais da modalidade da World Surf League.

A tricampeã sul-americana Daniella Rosas vencendo o QS 5000 de Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

DOMINIO PERUANO - Os surfistas do Peru ganharam quase tudo na temporada 2022/2023 da WSL Latin America. Miguel Tudela foi campeão sul-americano invicto e Daniella Rosas festejou o tricampeonato no LayBack Pro apresentado por Billabong, no último domingo em Florianópolis (SC). Na categoria Pro Junior, para surfistas com até 20 anos de idade, Sol Aguirre conquistou um incrível tetracampeonato e o brasileiro Cauã Costa foi bicampeão consecutivo. Já o Longboard, a temporada 2022/2023 ainda vai até 3 de julho deste ano.

Os peruanos também venceram a maioria das etapas que vão abrir a temporada 2023/2024 da WSL Latin America. Os campeões na estreia da Copa Sails of Change Galápagos no Equador, foram Miguel Tudela e Sol Aguirre. No Rip Curl Pro Playa Grande, Daniella Rosas ganhou o título feminino e Alejo Muniz manteve a hegemonia de títulos do Brasil na Argentina. Na primeira edição do Punta Rocas Open Pro no Peru, os seis troféus das vitórias ficaram divididos entre os donos da casa e o Brasil.

A tetracampeã sul-americana Junior Sol Aguirre vencendo a etapa de Galápagos - WSL / Kevin Moncayo

Os títulos do QS 1000 nas ondas de Punta Rocas, foram vencidos por Miguel Tudela e a catarinense Laura Raupp, os do Pro Junior por Daniella Rosas e o paulista Ryan Kainalo e os do Longboard por Piccolo Clemente e a carioca Chloé Calmon. Apenas no Saquarema Surf Festival, os brasileiros ganharam a maioria das finais, mas no QS 5000 só deu Peru, com Miguel Tudela e Daniella Rosas. Já os do Pro Junior foram conquistados por Cauã Costa e Laura Raupp e os do Longboard por Rodrigo Sphaier e Chloé Calmon.

CALENDÁRIO DE 2023/2024 DA WSL LATIN AMERICA:

- únicas etapas só com QS masculino, as outras têm feminino*

1.a: Mar 29-02: Copa Sails of Change Galápagos QS 1000

----------- Lobería e Tongo Reef, Ilha San Cristobal, Galápagos - Equador

2.a: Abr 05-08: Rip Curl Pro Playa Grande QS 1000

----------- Playa Grande, Mar del Plata - Argentina

3.a: Abr 13-16: Punta Rocas Open Pro QS 1000 e Junior

----------- Punta Rocas, Punta Negra, Lima - Peru

4.a: Abr 24-30: Saquarema Surf Festival QS 5000, Junior e Longboard

----------- Praia de Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro - Brasil

5.a: Mai 04-07: Circuito Banco do Brasil de Surfe QS 1000 à confirmar

----------- Praia da Ferrugem, Garopaba, Santa Catarina - Brasil

6.a: Jun 06-11: LayBack Pro Rio QS 1000

----------- Prainha, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Brasil

7.a: Jun 12-18: Alagoas Surf Pro Francês QS 5000, Junior e Longboard

----------- Praia do Francês, Marechal Deodoro, Alagoas - Brasil

Championship Tour: Jun 23-01: VIVO Rio Pro apresentado por Corona

----------- Praia de Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro - Brasil

8.a: Ago 10-13: Circuito Banco do Brasil de Surfe QS 1000 à confirmar

----------- Local à confirmar

9.a: Ago 15-20: Arica Pro Tour QS 5000 masculino

----------- El Gringo, Ex-Isla Alacrán, Arica - Chile

10.a: Ago 24-27: Circuito Banco do Brasil de Surfe QS 1000 à confirmar

----------- Praia de Stella Maris, Salvador, Bahia - Brasil

11.a: Set 13-17: Circuito Banco do Brasil de Surfe QS 3000 à confirmar

----------- Praia de Maresias, São Sebastião, São Paulo - Brasil

Challenger Series: Out 14-22: Corona Saquarema Pro

----------- Praia de Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro - Brasil

12.a: Nov 07-12: HD Guarujá Open QS 3000

----------- Praia das Pitangueiras, Guarujá, São Paulo - Brasil

13.a: Fev 27-03: Hang Loose Pro Contest QS 5000 masculino

----------- Cacimba do Padre, Fernando de Noronha, Pernambuco - Brasil

14.a: Mar 06-10: Billabong apresenta LayBack Pro QS 3000

----------- Praia Mole, Florianópolis, Santa Catarina - Brasil