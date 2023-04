Títulos da Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos serão decididos neste sábado no Equador

A Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos vai decidir os títulos da sua segunda edição neste sábado na Ilha San Cristóbal de Galápagos, no Equador. Esta etapa abre os primeiros rankings da temporada 2023/2024 da WSL South America e Dominic Barona e Maximiliano Saenz são as esperanças de vitórias do Equador. Mas, o peruano Alonso Correa ganhou favoritismo, comandando o show nas boas ondas da Playa La Lobería na sexta-feira. Outra peruana também se classificou para as semifinais, Arena Rodriguez Vargas, junto com quatro surfistas do Brasil, Sophia Medina, Julia Duarte, Daniel Adisaka e Samuel Joquinha.

A primeira chamada do sábado foi marcada para as 9h00 em Galápagos, 12h00 no fuso horário de Brasília, e o último dia também será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com. O maior nome do surfe equatoriano, a bicampeã sul-americana da WSL South America que competiu nas Olimpíadas do Japão, Dominic Barona, vai disputar a primeira vaga para a grande final da Copa Sails of Change Galápagos, com outra campeã sul-americana, Sophia Medina.

Dominic Barona vai disputar a primeira vaga para a final em Galápagos - WSL / Kevin Moncayo

"Estou muito feliz de estar compartilhando esse evento com meus amigos. Ver eles competindo me motiva muito. Eu passo muito tempo viajando e todos ficam sempre me apoiando de longe, então esses momentos são únicos", disse Dominic Barona, que venceu as duas baterias que disputou na sexta-feira. "Estou me sentindo bem nessas ondas. Preciso de um pouco mais de confiança, porque as pedras aparecem e a onda é bem forte. Tenho treinado bastante, faço o que eu amo, então agora vou descansar bem, para voltar mais confiante amanhã".

Sophia Medina passou pela jovem peruana Brianna Barthelmess, de apenas 13 anos de idade, que está viajando com seus pais e se jogou nas ondas de La Lobería. Na segunda semifinal, a também brasileira Julia Duarte enfrenta outra peruana, Arena Rodriguez Vargas. Na disputa seguinte, o novo recordista absoluto do campeonato, o peruano Alonso Correa, será o adversário do único equatoriano que passou pelas quartas de final na sexta-feira, Maximiliano Saenz. Já a batalha pela segunda vaga na decisão masculina será 100% brasileira, entre Daniel Adisaka e Samuel Joquinha.

A irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina abre as semifinais no sábado - WSL / Kevin Moncayo

A Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos é realizada com o princípio da igualdade e a campeã receberá o mesmo prêmio de 2.000 dólares oferecido para o campeão. No ano passado, os dois títulos da primeira edição de uma etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) nas Ilhas Galápagos, foram vencidos por surfistas do Peru, Miguel Tudela e Sol Aguirre. Eles não foram competir esse ano, mas Alonso Correa e Arena Rodriguez Vargas têm chances de repetir o feito.

RECORDISTA ABSOLUTO - Especialmente Alonso Correa, que fez duas baterias incríveis na sexta-feira, batendo todos os recordes do campeonato. Na primeira, ele já dizimou as marcas do brasileiro Daniel Adisaka no primeiro dia, registrando o maior placar da Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos, 16,50 pontos, com as notas 8,00 e 8,50 recebidas nas duas últimas ondas que surfou contra três surfistas do Equador.

Nas quartas de final, enfrentou outro e teve que mostrar todo o potencial do seu surfe de novo, porque Alex Suárez também surfou bem nas ondas de La Lobería. O peruano pegou uma direita muito boa logo no início, que abriu a parede para atacar forte com três manobras potentes de backside, que arrancaram 8,75 dos juízes, a maior nota do campeonato. Ela foi decisiva para Alonso Correa vencer o equatoriano por 1 ponto de diferença. Alex Suárez também destruiu uma onda e recebeu 7,75. Ambos somaram uma nota 5,75, com o placar ficando em 14,50 a 13,50 pontos.

Alonso Correa é favorito para conseguir a segunda vitória peruana em Galápagos - WSL / Kevin Moncayo

"Deu ondas muito boas hoje e estou feliz de pegar essa primeira da bateria, para começar com uma nota bem alta", disse Alonso Correa. "O Alex (Suárez) tava arrebentando também, mas ainda consegui surfar outras ondas regulares e estou feliz por ter passado para o dia das finais. Amanhã deve começar com as mulheres, mas estarei pronto para competir. Agora vou descansar, estou feliz por estar no último dia e vamos vir com tudo para as semifinais".

DUELO EQUATORIANO - A segunda quarta de final foi um duelo equatoriano e Maximiliano Saenz fez mais uma grande apresentação. Ele já tinha sido o destaque do Equador na quinta-feira e venceu mais duas baterias na sexta-feira. Na primeira, Alex Suárez passou junto com ele e Maxi Saenz queria ganhar, para não ter que enfrentar Alonso Correa nas quartas de final. Contra Anthony Cornejo, confirmou o favoritismo, derrotando-o por 12,35 a 8,55 pontos.

"Estou superfeliz. As ondas estão se encaixando com meu surfe, a prancha tá funcionando bem e estou muito contente com Galápagos", disse Maximiliano Saenz, que já confirmou no mínimo o terceiro lugar no primeiro ranking da WSL South America. "Estou bem conectado com as ondas aqui de La Lobería. Amanhã tem a semifinal com o Alonso (Correa), que está surfando superbem, então tenho que estar bem concentrado contra ele".

Maximiliano Saenz é a esperança de título do Equador em Galápagos - WSL / Kevin Moncayo

SEMIFINAL BRASILEIRA - Já a outra semifinal será 100% brasileira, com um surfista da nova geração garantido na final da Copa Sails of Change Galápagos como em 2022, quando Ryan Kainalo foi vice-campeão. Daniel Adisaka e Samuel Joquinha passaram juntos para as quartas de final, eliminando os equatorianos Shadi Bayoumi e Mario Coronel. Depois, tiraram mais dois da briga pelo título, com Daniel derrotando Jonathan Zambrano com uma nota 8,00 em um aéreo e Joquinha barrando Esnaider Parrales no último confronto do dia.

"Estou contente e quero agradecer muito à Deus, pelas ondas e por tudo que vem fazendo por mim", destacou Daniel Adisaka. "Eu passei por uma fase difícil na minha carreira e agora estou desfrutando de todo meu esforço. Quero agradecer meus amigos que estão aqui comigo, minha família e todos meus patrocinadores. As pranchas estão mágicas e estou bem cansado, porque peguei muitas ondas hoje. Mas, as ondas estão clássicas, esse lugar é maravilhoso e amanhã tem mais".

A segunda edição da Copa Sails of Change QS 1000 Galápagos está sendo realizada com apoio da Sails of Change, El Club Formativo San Cristóbal, CNT, GAD San Cristóbal, do Ministerio de Deporte, do Consejo de Governo de Régimen Especial, da Universidad San Francisco, Narturagua e GEA. A competição está sendo transmitida ao vivo de pelo WorldSurfLeague.com.

