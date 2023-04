Nacho Gundesen logra la primera victoria argentina en el Rip Curl Pro Playa Grande QS 1000

La novena edición del Rip Curl Pro Playa Grande pasa a la historia, con Nacho Gundesen llevándose la primera victoria argentina en una etapa de la World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) celebrada desde 2013 en Mar del Plata, Argentina. La hegemonía brasileña se rompió en la decisión con Mateus Herdy, que en la semifinal ganó la primera marca 10 de la historia en las olas de Playa Grande. En la final femenina, la peruana Arena Rodriguez Vargas también celebró su primer título en etapas de la EQ, contra la argentina Victoria Muñoz Larreta, de apenas 15 años.

Con las victorias inéditas en sus carreras, Nacho Gundesen y Arena Rodriguez Vargas lideran el ranking sudamericano de las dos etapas de la temporada 2023/2024 de la WSL South America. La tercera es el Punta Rocas Open Pro, que comienza el próximo jueves en Perú. Nacho fue el tercer argentino en decidir el título del Rip Curl Playa Grande y el primero en lograr derrotar a brasileños en la final. En 2016, Leandro Usuna cayó ante Flavio Nakagima y Facundo Arreyes también fue subcampeón en 2018, ante Wesley Santos.

"Estoy muy feliz de ser el primer argentino en ganar este campeonato. Hemos esperado tanto tiempo para esto y estoy en la luna de tanta felicidad, así que ¡vamos Argentina!", vibró Nacho Gundesen. "No lo puedo creer, pero soñaba con ganar aquí, donde vive mi familia, mis amigos. La final fue con un gran amigo y estoy muy feliz por la primera victoria de Argentina. Es una sensación única y la verdad es que estoy muy feliz. Gracias a todos los que vinieron a la playa, a los que están viendo en vivo y a todos los que me están alentando".

Nacho Gundesen haciendo historia en el Rip Curl Pro Playa Grande 2023 - WSL / @jony.paz

La peruana Arena Rodríguez Vargas también se emocionó con su primera victoria en etapas de la WSL Qualifying Series. El año pasado fue en el mismo Rip Curl Pro Playa Grande que llegó a una final por primera vez, ganada por su compatriota Daniella Rosas. La semana pasada, decidió el título del evento que abrió la temporada 2023/2024 de la WSL South America en Galápagos y volvió a perder, ante el ecuatoriano Dominic Barona. Ahora, por fin llegó la primera victoria, en su segunda final consecutiva en Argentina.

"Estoy muy feliz de ganar mi primer evento aquí en Mar del Plata, que es un lugar muy especial para mí. El año pasado hice mi primera final aquí, ahora conseguí mi primera victoria en una QS", destacó Arena Rodríguez Vargas. "La gente aquí es increíble, las olas alucinantes y estoy muy feliz. El año pasado clasifiqué para el Challenger Series, pero este año no lo logré, así que vuelvo a correr el QS con el objetivo de clasificar al Challenger Series, para buscar un lugar en el CT".

Arena Rodríguez Vargas celebrando su primera victoria en la WSL Qualifying Series - WSL / @jony.paz

Las etapas de Qualifying Series de la WSL South America, es el comienzo del camino para llegar a la elite de los mejores surfistas del mundo. Los rankings regionales son clasificatorios para la Challenger Series, el circuito de acceso al World Surf League Championship Tour (CT). El argentino Nacho Gundesen se estaba clasificando para la Challenger Series de este año, pero acabó saliendo de la lista en las dos últimas etapas de la temporada 2022/2023, en Fernando de Noronha (PE) y Florianópolis (SC), donde reside en Brasil.

Nacho no compitió en la apertura de la temporada 2023/2024 en Ecuador. Prefirió dejarlo para el debut en su país y empezó bien, con una victoria inédita en la historia del Rip Curl Pro Playa Grande, de la marca que lo patrocina. La definición del título fue con un gran amigo, Mateus Herdy, a quien Nacho recibía en la casa de sus padres en Mar del Plata. La batería se disputó ola por ola, desde el primer minuto hasta los últimos segundos.

DECISIÓN EMOCIONANTE - El argentino agarró la primera ola buena y mandó dos maniobras fuertes de frontside sobre una izquierda, que valieron 7,67. El brasileño respondió con 6,00 con dos maniobras de backside también sobre una izquierda. Mateus había conseguido la primera puntuación de 10 en la historia del campeonato con un aéreo "alley oop" en las rectas de Biología en la semifinal. Así que ya arriesgó los vuelos al principio, aunque sin poder aterrizar.

Nacho Gundesen eligió las izquierdas de Biología para llevarse el título - WSL / @jony.paz

Nacho opta por otra izquierda, que rinde tres golpes y ripea para sumar 8,17. Con ello, abre una sólida ventaja de 9,84 puntos. Mateus sigue apostando por vuelos a la derecha, falla algunos más, pero completa una full rotation que recibe 7,87. Con esta puntuación, necesita un 7,98 en los 15 minutos finales. Nacho surfea otra buena izquierda, pero la puntuación de 7.17 no cambia nada. Mateus también surfea una izquierda y consigue 7.03, con dos backside hits.

El tiempo pasa y la lucha por el título se calienta en el último minuto. El brasileño arriesga con otro aéreo y cae, pero aún así atrapa otra derecha a falta de 16 segundos. En ésta encuentra la rampa para volar más alto, completa el full rotation, aterriza sobre la espuma y se queda esperando la puntuación. Los dos salen del mar abrazados. Mateus Herdy necesitaba 7,98, pero la puntuación sale 7,57 y se confirma la victoria de Nacho Gundesen por 15,84 a 15,44 puntos, con el propio Mateus ayudando a llevar a hombros al campeón hasta el podio.

Nacho Gundesen vibra con la confirmación de la victoria sin precedentes - WSL / @jony.paz

NOTA 10 Y RÉCORD DE PUNTOS - A pesar del subcampeonato, Mateus Herdy estaba contento. Especialmente después de conseguir su primer top-10 en los nueve años de historia del Rip Curl Pro Playa Grande. En su semifinal contra el uruguayo Martin Ottado, además del altísimo "alley oop" en las derechas de Biología, aterrizando perfectamente en el fondo de la ola, surfeó un backside tube en una izquierda, que recibió un 7,83 de los jueces. Con esa puntuación, se convirtió en el plusmarquista absoluto con el único 10 y los 17,83 puntos en la mejor actuación del campeonato este año.

"Las olas eran muy buenas en esa eliminatoria. Tenía tubos, maniobras y las olas eran perfectas, con el viento muy bueno para los aéreos. Fue muy divertido", dijo Mateus Herdy. "Estaba un poco nervioso al principio porque la última vez que vine aquí, había perdido tercero en semifinales. Así que quería llegar a la final y ganar la prueba. Estaba nervioso, pero las olas eran muy buenas y conseguí completar ese aéreo, así que estoy contento por el 10".

Mateus Herdy hace historia con el primero 10 del Rip Curl Pro Playa Grande - WSL / @jony.paz

Curiosamente, ambos finalistas habían competido en el Rip Curl Pro Playa Grande tres veces antes. La primera de Mateus fue en 2015, tenía solo 13 años y quedó 17º. En 2016 terminó en el puesto 33 y en 2018 llegó hasta semifinales, solo perdió contra el campeón de ese año, Wesley Santos. Nacho Gundesen no pasó ninguna manga en su debut en 2016, pero al año siguiente llegó hasta cuartos de final. Luego, recién volvió a competir en Mar del Plata el año pasado y terminó en el puesto 13, siendo eliminado por el campeón, Alejo Muniz.

DOMINIO PERUANO - Si Nacho Gundesen consiguió romper la hegemonía brasileña, en categoría femenina Arena Rodríguez Vargas logró la tercera victoria consecutiva para Perú en el Rip Curl Pro Playa Grande. El año pasado fue subcampeona en la final peruana con Daniella Rosas, que ganó el bicampeonato en Mar del Plata. Antes del dominio peruano, el ecuatoriano Dominic Barona había ganado las dos primeras etapas, en 2017 y 2018.

Arena Rodríguez Vargas hizo los récords femeninos en la final del campeonato - WSL / @jony.paz

La decisión esta vez fue para la joven Victoria Muñoz Larreta, de solo 15 años, quien sorprendió al derrotar en semifinales a la experimentada peruana Melanie Giunta, de 25 años. Era la segunda surfista argentina que llegaba a la final. La única había sido Josefina Ané en 2018. Pero, Arena Rodríguez Vargas no le dio chances a la argentina e hizo los récords femeninos del Rip Curl Pro Playa Grande 2023 con su explosivo ataque en las olas de Biología, 16,00 puntos sumando los puntajes más altos de las mujeres, 8,67 y 7,33.

"La verdad es que estoy muy contenta y no me lo puedo creer. Es un resultado increíble, que no me esperaba", confesó Victoria Muñoz Larreta. "Me sentí súper bien en la semifinal porque pude coger una buena ola al principio y la verdad es que todas las surfistas son muy buenas. Para mí ha sido increíble competir con ellos en este campeonato y vaya, estoy súper contenta de llegar a la final. Ha sido increíble y estoy muy contento".

Victoria Muñoz Larreta fue la gran sorpresa en el Rip Curl Pro Playa Grande 2023 - WSL / @jony.paz

El Rip Curl Pro Playa Grande fue organizado por Biologia Club y homologado por la World Surf League (WSL) South America. La novena edición de la etapa argentina de la QS 1000 se llevó a cabo con el apoyo de Rip Curl, Corona, McDonalds, Monster Energy, ENARD - Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, mardelplata #TenemosTodo, Secretaría de Deportes de Argentina y la ASA - Asociación de Surf Argentina. Más información, noticias y todos los resultados en la página del evento en WorldSurfLeague.com.

GALERIA DE CAMPEONES DE LA QS EN ARGENTINA

2023: Nacho Gundesen (ARG) y Arena Rodriguez Vargas (PER)

2022: Alejo Muniz (BRA) y Daniella Rosas (PER)

2020 y 2021: no se realizaron debido a la pandemia

2019: Matheus Navarro (BRA) y Daniella Rosas (PER)

2018: Wesley Santos (BRA) y Dominic Barona (ECU)

2017: Thiago Camarão (BRA) y Dominic Barona (ECU)

2016: Flavio Nakagima (BRA)

2015: Robson Santos (BRA)

2014: Alex Ribeiro (BRA)

2013: Jihad Khodr (BRA)

RESULTADOS DEL ÚLTIMO DÍA DEL RIP CURL PRO PLAYA GRANDE:

DECISIÓN DEL TÍTULO MASCULINO:

Campeón: Nacho Gundesen (ARG) por 15,84 pts (8,17+7,67) - 2.000 US$ y 1.000 puntos.

2º puesto: Mateus Herdy (BRA) con 15,44 pts (7,87+7,57) - US$ 900 y 800 puntos

SEMIFINALES - 3er lugar con US$ 550 y 650 puntos:

1º: Mateus Herdy (BRA) 17,83 x 11,70 Martin Ottado (URU)

2º: Nacho Gundesen (ARG) 15,00 x 12,77 Julian Honores (ARG)

DECISIÓN DEL TÍTULO FEMENINO:

Campeón: Arena Rodriguez Vargas (PER) por 16.00 pts (8.67+7.33) - US$ 2,000 y 1,000 puntos

2º puesto: Victoria Muñoz Larreta (ARG) con 8,43 pts (4,60+3,83) - US$ 900 y 800 puntos

SEMIFINALES - 3er lugar con US$ 550 y 650 puntos:

1°: Arena Rodriguez Vargas (PER) 8,27 x 8,17 Catalina Mercere (ARG)

2ª: Victoria Muñoz Larreta (ARG) 9,26 x 9,00 Melanie Giunta (PER)

RANKINGS 2023/2024 DEL WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 CATEGORÍA MASCULINA - 2 etapas:

1º: Nacho Gundesen (ARG) - 1.000 puntos

1º: Alonso Correa (PER) - 1.000 puntos

3º: Daniel Adisaka (BRA) - 800

3º: Mateus Herdy (BRA) - 800

5º: Samuel Joquinha (BRA) - 650

5º: Martin Ottado (URU) - 650

5º: Maximiliano Saenz (ECU) - 650

5º: Julian Honores (ARG) - 650

9º: Vitor Ferreira (BRA) - 500

9º: Rodrigo Saldanha (BRA) - 500

9º: Tomas Lopez Moreno (ARG) - 500

9º: Alex Suárez (ECU) - 500

9º: Esnaider Parrales (ECU) - 500

9º: Anthony Cornejo (ECU) - 500

9º: Jonathan Zambrano (ECU) - 500

9º: Thiago Passeri (ARG) - 500

TOP-10 CATEGORÍA FEMENINA - 2 etapas:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 1.800 puntos

2.a: Melanie Giunta (PER) - 1,150

2.a: Julia Duarte (BRA) - 1,150

4.a: Dominic Barona (ECU) - 1,000

4.a: Kalea Gervasi (PER) - 1,000

6.a: Brianna Barhelmess (PER) - 850

7.a: Victoria Muñoz Larreta (ARG) - 800

8ª: Sophia Medina (BRA) - 650

8ª: Catalina Mercere (ARG) - 650

10.a: Vera Jarisz (ARG) - 500

10.a: Leilani Aguirre (PER) - 500

10.a: Ornella Pellizzari (ARG) - 500

