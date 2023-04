Punta Rocas Open Pro começa nesta quinta-feira com QS masculino no Peru

A segunda edição do Punta Rocas Open Pro apresentado por Vissla começa nesta quinta-feira nas ondas poderosas de Punta Rocas, em frente ao Centro de Alto de Alto Rendimento (CAR) do Peru em Punta Negra. O terceiro evento seguido da temporada 2023/2024 da World Surf League (WSL) South America, terá etapas do QS 1000 masculino e feminino e abre a corrida pelos títulos sul-americanos da categoria Junior Sub-20. No primeiro dia, apenas os homens vão competir, nas duas primeiras fases do QS 1000 e na primeira da Junior, a partir das 8h00, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Miguel Tudela e Daniella Rosas campeões sul-americanos de 2022/2023 - WSL / Mino Swayne

As principais atrações são surfistas do Peru que festejaram vitórias na estreia do Punta Rocas Open Pro, Miguel Tudela no QS 1000 e Daniella Rosas no Pro Junior. Na quarta-feira, eles receberam seus troféus de campeões sul-americanos de 2022/2023 da WSL South America, na coletiva de imprensa promovida pelo licenciado do evento, Sebastian Rubio. A cerimônia de premiação aconteceu no Club Waikiki, o clube de surf mais antigo e tradicional do Peru e de toda a América Latina.

"Estou feliz em estar aqui com o troféu de campeão sul-americano, fechando finalmente a temporada, horas antes do início da segunda edição do Punta Rocas Open Pro", disse Miguel Tudela. "Espero o apoio de todos para os peruanos que vão competir. É um evento de alto nível, então precisamos da torcida de vocês. Sabemos que a força da torcida é uma parte importante para conseguir as vitórias".

Miguel Tudela com seu troféu de campeão sul-americano - WSL / Mino Swayne

Miguel Tudela e Daniella Rosas fizeram uma temporada histórica. Miguel foi o primeiro surfista do Peru a conquistar o título sul-americano da WSL South America e o único de forma invicta. Ele ganhou as cinco etapas que participou, sacramentando a invencibilidade no Punta Rocas Open Pro. E a Daniella colecionou seu terceiro troféu de campeã sul-americana, com o de 2022/2023 recebido no Club Waikiki. Os outros são os dos títulos de 2019 e de 2020/2021, igualando um recorde da também peruana, Anali Gomez, tricampeã em 2010, 2013 e 2017.

"Estou muito feliz por ser campeã sul-americana novamente e receber o troféu aqui com meu público", disse Daniella Rosas. "Espero encontrar todos vocês aqui no Punta Rocas Open Pro. Convido todos a virem na praia, para torcer para a família peruana. Vai ser um campeonato incrível". *

Daniella Rosas com seu terceiro troféu de campeã sul-americana da World Surf League - WSL / Mino Swayne

No Punta Rocas Open Pro do ano passado, outra peruana fez história, Sol Aguirre, confirmando um incrível tetracampeonato sul-americano na categoria Junior Sub-20. O primeiro foi em 2017, com apenas 14 anos de idade, já conseguindo o bicampeonato em 2018. Os outros dois foram agora em 2021 e 2022. Sol é uma das muitas surfistas que vão participar do QS 1000 e do Junior nas ondas de Punta Rocas. A vencedora do Sub-20 no ano passado foi Daniella Rosas, junto com o brasileiro Ryan Kainalo e Laura Raupp ganhou o primeiro troféu de campeã do QS do Punta Rocas Open Pro.

A disputa pelos títulos da segunda edição desta etapa do Peru, começa nesta quinta-feira pelo QS masculino. Os 54 participantes foram divididos em três fases e só na terceira entram os 16 cabeças de chave, como o campeão Miguel Tudela. No primeiro dia, serão realizadas 12 baterias das duas primeiras fases, com 38 surfistas desafiando as ondas de Punta Rocas. Na primeira fase do Junior, são 32 disputando as 8 baterias que definem os adversários dos 16 cabeças de chave.

Punta Rocas Open Pro 2023 - WSL / WSL Latin America

BATERIAS DA QUINTA-FEIRA NO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

PRIMEIRA FASE DO QS 1000 MASCULINO:

--3.o=49.o lugar (60 pontos) e 4.o=53.o lugar (58 pts) 1.a: Mariano Maugere (PER), Javier Larco (PER), Adrian de Osma Wiese (PER) 2.a: Gabriel Ljubicic (PER), Francisco Laxalde (ARG), Jefferson Marquez Aguirre (PER), Andres de la Cruz Astuquillca (PER) 3.a: Tomas Goransky (ARG), Pedro Henrique (PRT), Jhonny Guerrero (PER), Joaquin Yzaga (PER) 4.a: Juninho Urcia (PER), Alejandro Bernales (PER), Bruno Jasi Bartolo (PER)

SEGUNDA FASE - entrada de mais 24 surfistas:

--3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=41.o lugar (63 pts)

1.a: Samuel Joquinha (BRA), Mateo Christodulu (PER), Rayan Fadul (BRA), 1.o da 1.a bateria da 1.a fase

2.a: Matias Veloz Rojas (CHL), Kainan Meira (BRA), Francisco Cosoleto (ARG), 2.o da 1.a da 1.a fase

3.a: Fabricio Rocha (BRA), Noah de Col (PER), Luis Henrique Araujo (BRA), 1.o da 2.a

4.a: Cauet Frazão (BRA), Sean Goldszmidt (PER), Facundo Rondi (ARG), 2.o da 2.a

5.a: Leon de la Torre (CHL), João Artur A. de Holanda (BRA), Nicolas Hermida (ARG), 1.o da 3.a

6.a: Patrick Plachi (BRA), Nazareno Pereyra (ARG), Marcell Neves (BRA), 2.o da 3.a

7.a: Guilherme Carvalho (BRA), Lucas Ribas (BRA), Igor Shibata (BRA), 1.o da 4.a

8.a: Roberto Araki (CHL), Ryan Coelho (BRA), Pol Huguet (PER), 2.o da 4.a

PRIMEIRA FASE JUNIOR - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts):

1.a: Adrian de Osma Wiese (PER), Santiago Trebilcock (CHL), Santiago Tejerina (PER), Dasso Chipoco (PER)

2.a: Pol Huguet (PER), Ryan Coelho (BRA), Alejandro Bernales (PER), Marcelo Huaman Ojeda (PER)

3.a: Mateo Christodulu (PER), Lucas Ribas (BRA), Francisco Cosoleto (ARG), Fabiano del Castillo (PER)

4.a: Gabriel Ljubicic (PER), Patrick Plachi (BRA), Cauet Frazão (BRA), Bastian Arevalo (PER)

5.a: Marcell Neves (BRA), Micael Roman (PER), Tomas Goransky (ARG), Manoel Robles (PER)

6.a: Guilherme Carvalho (BRA), Rayan Fadul (BRA), Lucca B. Lozada (PER), Mariano Maugere (PER)

7.a: Igor Shibata (BRA), Pedro Rian Lima (BRA), João Artur A. Holanda (BRA), Alex Mendez (PER)

8.a: Sean Goldszmidt (PER), Yan Feder (BRA), Luis Henrique Araujo (BRA), Kalani Vicensini (PER)

PRÓXIMAS BATERIAS DO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

CABEÇAS DE CHAVE DA TERCEIRA FASE DO QS 1000:

--3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Miguel Tudela (PER), Manuel Robles (PER), 1.o da 1.a bateria da 2.a fase e 2.o da 2.a

2.a: Alonso Correa (PER), Rodrigo Saldanha (BRA), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a

3.a: Gabriel Arturo Vargas (PER), Tomas Tudela (PER), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a

4.a: Heitor Mueller (BRA), Joaquin del Castillo (PER), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a

5.a: Ryan Kainalo (BRA), Takeshi Oyama (BRA), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a

6.a: Francisco Bellorin (VEN), Philippe Neves (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

7.a: Caio Costa (BRA), Cristobal de Col (PER), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a

8.a: Gabriel Klaussner (BRA), Noel de la Torre (CHL), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

CABEÇAS DE CHAVE DA SEGUNDA FASE JUNIOR SUB-20:

--3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Ryan Kainalo (BRA), Noah de Col (PER), 1.o da 1.a bateria da 1.a fase e 2.o da 2.a

2.a: Fabricio Rocha (BRA), Philippe Neves (BRA), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a

3.a: Gabriel Klaussner (BRA), Samuel Joquinha (BRA), 1.o da 3.a e 2.o da 4.a

4.a: Noel de la Torre (CHL), Takeshi Oyama (BRA), 1.o da 4.a e 2.o da 3.a

5.a: Heitor Mueller (BRA), Bastian Pierce (PER), 1.o da 5.a e 2.o da 6.a

6.a: Kainan Meira (BRA), Rodrigo Saldanha (BRA), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

7.a: Renan Rodrigues (BRA), Leon de la Torre (CHL), 1.o da 7.a e 2.o da 8.a

8.a: Caio Costa (BRA), Nazareno Pereyra (ARG), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

PRIMEIRA FASE DO QS FEMININO - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

--3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts):

1.a: Daniella Rosas (PER), Kalea Gervasi (PER), Sophia Gonçalves (BRA)

2.a: Sophia Medina (BRA), Isabelle Nalu (BRA), Luara Mandelli (BRA), Camila Sanday (PER)

3.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Genesis Garcia (ECU), Brianna Barthelmess (PER), Yasmin Dias (BRA)

4.a: Sol Aguirre (PER), Laura Raupp (BRA), Vera Jarisz (ARG), Sofia Artieda (PER)

PRIMEIRA FASE JUNIOR FEMININA - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

--3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Sol Aguirre (PER), Vera Jarisz (ARG), Sophia Gonçalves (BRA)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Sophia Medina (BRA), Yasmin Dias (BRA), Camila Sanday (PER)

3.a: Kalea Gervasi (PER), Genesis Garcia (ECU), Sofia Artieda (PER), Luara Mandelli (BRA)

4.a: Laura Raupp (BRA), Isabelle Nalu (BRA), Brianna Barthelmess (PER), Aissa Chuman (PER)