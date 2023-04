Punta Rocas Open Pro dá início ao QS 1000 e Junior Sub-20 masculino no Peru

A segunda edição do Punta Rocas Open Pro apresentado por Vissla foi iniciado na quinta-feira, com 24 baterias sendo disputadas nas ondas do estádio do surfe no Peru, em frente ao Centro de Alto Rendimento (CAR) em Punta Rocas. Foram 12 baterias da terceira etapa seguida da temporada 2023/2024 do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) na América do Sul e mais 12 da primeira seletiva da categoria Junior Sub-20 no ano. Mais 24 estão programadas para acontecer nesta sexta-feira, com as mulheres também estreando no QS 1000 e no Junior feminino. Mas, o segundo dia começa pelas quatro últimas baterias da segunda fase do Junior masculino, às 8h00 no Peru, 10h00 no Brasil, com a competição sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A primeira fase do QS 1000 masculino inaugurou o Punta Rocas Open Pro 2023 na quinta-feira de boas ondas em Punta Rocas. Apenas dois argentinos competiram contra os peruanos nas quatro baterias e os donos da casa ganharam todas. Mais 24 surfistas entraram na segunda fase, com os oito classificados na rodada inicial. Tinham mais competidores de outros países e os brasileiros ganharam cinco das oito baterias, com Rayan Fadul, Kainan Meira, Fabricio Rocha, Cauet Frazão e Patrick Plachi.

Juninho Urcia - WSL / Daniel Balbuena

A única vitória do Peru foi a do Juninho Urcia, derrotando três brasileiros no penúltimo confronto do QS 1000 na quinta-feira. O argentino Nicolas Hermida e o chileno Roberto Araki, venceram as outras duas. Nas 12 baterias disputadas, 4 da primeira fase e 8 da segunda, os peruanos ganharam 5, os brasileiros também venceram 5 e as outras foram as únicas que o argentino e o chileno passaram em primeiro lugar. Nesta segunda fase, foram definidos os adversários dos 16 cabeças de chave do Punta Rocas Open Pro, que vão estrear na terceira rodada da competição.

O brasileiro Rayan Fadul e o argentino Francisco Cosoleto completaram a primeira bateria, encabeçada pelo campeão sul-americano invicto de 2022/2023, Miguel Tudela, que também defende o título da etapa peruana em Punta Rocas. Miguel estava contundido e volta a competir em casa, onde conquistou a sua quinta vitória nas cinco etapas da WSL South America que participou no ano passado. Na segunda bateria, está Alonso Correa, outro peruano já apontado como um dos favoritos a vencer a segunda edição do Punta Rocas Open Pro.

Alonso ganhou a primeira etapa da temporada 2023/2024 no Equador e divide a liderança do ranking sul-americano com o argentino Nacho Gundesen, campeão do QS 1000 da Argentina. Os primeiros adversários do Alonso Correa são o também peruano Mateo Christodulu e os brasileiros Rodrigo Saldanha e Kainan Meira. Mais quatro surfistas do Peru, seis do Brasil, um do Chile e um da Venezuela, fazem parte da lista dos 16 cabeças de chave que entram na terceira fase.

Ryan Coelho - WSL / Mino Swayne

JUNIOR SUB-20 - Além de promover a terceira etapa seguida do QS 1000 da temporada 2023/2024 da WSL South America, o Punta Rocas Open Pro abre a disputa pelos títulos sul-americanos da categoria Junior Sub-20. No ano passado, a etapa peruana fechou esse circuito, com Sol Aguirre se sagrando tetracampeã sul-americana e o brasileiro Cauã Costa comemorando o bicampeonato. A maioria dos participantes desta primeira seletiva para o Mundial Junior de 2023 da WSL, também competiu na etapa do QS 1000 em Punta Rocas.

Na quinta-feira, foram realizadas 12 baterias, as 8 da primeira fase e metade da segunda rodada de 8 baterias, quando entram os 16 cabeças de chave do evento. Os brasileiros se destacaram nessa categoria para surfistas com até 20 anos de idade, ganhando 10 baterias. A única vitória do Peru foi com Lucas Chipoco Dasso na primeira bateria da primeira fase, que não tinha ninguém do Brasil. E só na última do dia, na quarta da segunda fase, Noel de la Torre conseguiu uma vitória do Chile.

Alejandro Bernales - WSL / Mino Swayne

Esta segunda rodada começou com Ryan Kainalo fazendo uma grande apresentação em sua primeira defesa do título Junior do Punta Rocas Open Pro, conquistado no ano passado. O jovem brasileiro que vai disputar o Challenger Series esse ano, ganhou nota 7,67 na sua melhor onda para derrotar três peruanos, Alejandro Bernales, Noah de Col e Adrian de Osma Wiese. Na sequência, tiveram duas dobradinhas verde-amarelas vencidas por Philippe Neves e Samuel Joquinha, até o chileno Noel de la Torre quebrar a invencibilidade do Brasil na segunda fase.

As quatro últimas baterias ficaram para abrir a sexta-feira. A programação para o segundo dia é depois iniciar a categoria Junior e o QS 1000 feminino, antes dos cabeças de chave do QS 1000 masculino estrearem a partir das 12h20 no Peru (14h20 no Brasil). Após estas 8 baterias, as quatro primeiras da terceira fase do Junior masculino devem fechar a sexta-feira no estádio do surfe do Peru, em frente ao Centro de Alto Rendimento (CAS) em Punta Rocas.

RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA NO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

PRIMEIRA FASE DO QS 1000 MASCULINO:

------3.o=49.o lugar (60 pontos) e 4.o=53.o lugar (58 pts)

1.a: 1-Adrian de Osma Wiese (PER), 2-Javier Larco (PER), 3-Mariano Maugere (PER), 4-Walter Blas (PER)

2.a: 1-Gabriel Ljubicic (PER), 2-Jefferson Marquez Aguirre (PER), 3-Andres de la Cruz Astuquillca (PER), 4-Francisco Laxalde (ARG)

3.a: 1-Jhonny Guerrero (PER), 2-Tomas Goransky (ARG), 3-Pedro Henrique (PRT), 4-Joaquin Yzaga (PER)

4.a: 1-Juninho Urcia (PER), 2-Bruno Jasir Bartolo (PER), 3-Alvaro Malpartida (PER), 4-Alejandro Bernales (PER)

SEGUNDA FASE - entrada de mais 24 surfistas:

------3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=41.o lugar (63 pts)

1.a: 1-Rayan Fadul (BRA), 2-Mateo Christodulu (PER), 3-Samuel Joquinha (BRA), 4-Adrian de Osma Wiese (PER)

2.a: 1-Kainan Meira (BRA), 2-Francisco Cosoleto (ARG), 3-Matias Veloz Rojas (CHL), 4-Javier Larco (PER)

3.a: 1-Fabricio Rocha (BRA), 2-Noah de Col (PER), 3-Luis Henrique Araujo (BRA), 4-Gabriel Ljubicic (PER)

4.a: 1-Cauet Frazão (BRA), 2-Jefferson Marquez Aguirre (PER), 3-Facundo Rondi (ARG), 4-Sean Goldszmidt (PER)

5.a: 1-Nicolas Hermida (ARG), 2-Jhonny Guerreiro (PER), 3-Leon de la Torre (CHL), 4-João Artur A. de Holanda (BRA)

6.a: 1-Patrick Plachi (BRA), 2-Tomas Goransky (ARG), 3-Marcell Neves (BRA), 4-Nazareno Pereyra (ARG)

7.a: 1-Juninho Urcia (PER), 2-Lucas Ribas (BRA), 3-Igor Shibata (BRA), 4-Guilherme Carvalho (BRA)

8.a: 1-Roberto Araki (CHL), 2-Ryan Coelho (BRA), 3-Bruno Jasir Bartolo (PER), 4-Pol Huguet (PER)

PRIMEIRA FASE JUNIOR - 3.o=33.o lugar (66 pts) e 4.o=41.o lugar (63 pts):

1.a: 1-Lucas Chipoco Dasso (PER), 1-Adrian de Osma Wiese (PER), 3-Santiago Trebilcock (CHL), 4-Santiago Tejerina (PER)

2.a: 1-Ryan Coelho (BRA), 2-Alejandro Bernales (PER), 3-Pol Huguet (PER), 4-Marcelo Huaman Ojeda (PER)

3.a: 1-Lucas Ribas (BRA), 2-Francisco Cosoleto (ARG), 3-Fabiano del Castillo (PER), 4-Mateo Christodulu (PER)

4.a: 1-Cauet Frazão (BRA), 2-Gabriel Ljubicic (PER), 3-Patrick Plachi (BRA), 4-Bastian Arevalo (PER)

5.a: 1-Marcell Neves (BRA), 2-Tomas Goransky (ARG), 3-Manoel Robles (PER), 4-Micael Roman (PER)

6.a: 1-Rayan Fadul (BRA), 2-Guilherme Carvalho (BRA), 3-Lucca B. Lozada (PER), 4-Mariano Maugere (PER)

7.a: 1-João Artur A. Holanda (BRA), 2-Igor Shibata (BRA), 3-Alex Mendez (PER), 4-Pedro Rian Lima (BRA)

8.a: 1-Luis Henrique Araujo (BRA), 2-Kalani Vicensini (PER), 3-Sean Goldszmidt (PER), 4-Yan Feder (BRA)

SEGUNDA FASE JUNIOR SUB-20 - entrada dos 16 cabeças de chave:

------3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: 1-Ryan Kainalo (BRA), 2-Alejandro Bernales (PER), 3-Noah de Col (PER), 4-Adrian de Osma Wiese (PER)

2.a: 1-Philippe Neves (BRA), 2-Fabricio Rocha (BRA), 3-Ryan Coelho (BRA), 4-Lucas Chipoco Dasso (PER)

3.a: 1-Samuel Joquinha (BRA), 2-Lucas Ribas (BRA), 3-Gabriel Klaussner (BRA), 4-Gabriel Ljubicic (PER)

4.a: 1-Noel de la Torre (CHL), 2-Cauet Frazão (BRA), 3-Takeshi Oyama (BRA), 4-Francisco Cosoleto (ARG)

PRÓXIMAS BATERIAS DO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

SEGUNDA FASE JUNIOR - 3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts):

5.a: Heitor Mueller (BRA), Bastian Pierce (PER), Marcell Neves (BRA), Guilherme Carvalho (BRA)

6.a: Kainan Meira (BRA), Rodrigo Saldanha (BRA), Rayan Fadul (BRA), Tomas Goransky (ARG)

7.a: Renan Rodrigues (BRA), Leon de la Torre (CHL), João Artur A. Holanda (BRA), Kailani Vincensini (PER)

8.a: Caio Costa (BRA), Nazareno Pereyra (ARG), Luis Henrique Araujo (BRA), Igor Shibata (BRA)

TERCEIRA FASE DO QS 1000 - entrada dos 16 cabeças de chave:

------3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: Miguel Tudela (PER), Manuel Robles (PER), Rayan Fadul (BRA), Francisco Cosoleto (ARG)

2.a: Alonso Correa (PER), Rodrigo Saldanha (BRA), Kainan Meira (BRA), Mateo Christodulu (PER)

3.a: Gabriel Arturo Vargas (PER), Tomas Tudela (PER), Fabricio Rocha (BRA), Jefferson M. Aguirre (PER)

4.a: Heitor Mueller (BRA), Joaquin del Castillo (PER), Cauet Frazão (BRA), Noah de Col (PER)

5.a: Ryan Kainalo (BRA), Takeshi Oyama (BRA), Nicolas Hermida (ARG), Tomas Goransky (ARG)

6.a: Francisco Bellorin (VEN), Philippe Neves (BRA), Patrick Plachi (BRA), Jhonny Guerrero (PER)

7.a: Caio Costa (BRA), Cristobal de Col (PER), Juninho Urcia (PER), Ryan Coelho (BRA)

8.a: Gabriel Klaussner (BRA), Noel de la Torre (CHL), Roberto Araki (CHL), Lucas Ribas (BRA)

PRIMEIRA FASE DO QS FEMININO - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts):

1.a: Daniella Rosas (PER), Kalea Gervasi (PER), Sophia Gonçalves (BRA)

2.a: Sophia Medina (BRA), Isabelle Nalu (BRA), Luara Mandelli (BRA), Camila Sanday (PER)

3.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Genesis Garcia (ECU), Brianna Barthelmess (PER), Yasmin Dias (BRA)

4.a: Sol Aguirre (PER), Laura Raupp (BRA), Vera Jarisz (ARG), Sofia Artieda (PER)

PRIMEIRA FASE JUNIOR FEMININA - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Sol Aguirre (PER), Vera Jarisz (ARG), Sophia Gonçalves (BRA)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Sophia Medina (BRA), Yasmin Dias (BRA), Camila Sanday (PER)

3.a: Kalea Gervasi (PER), Genesis Garcia (ECU), Sofia Artieda (PER), Luara Mandelli (BRA)

4.a: Laura Raupp (BRA), Isabelle Nalu (BRA), Brianna Barthelmess (PER), Aissa Chuman (PER)