Punta Rocas Open Pro define as quartas de final de três competições no Peru

Mais uma maratona de 24 baterias do Punta Rocas Open Pro apresentado por Vissla foi realizada na sexta-feira no estádio do surfe do Peru. Já foram definidas as quartas de final de três das quatro competições, do QS 1000 feminino e as da categoria Junior Sub-20 masculina e feminina. Só ficou faltando decidir os oito finalistas do QS 1000 masculino e o destaque do dia, o peruano Alonso Correa, vai disputar as duas primeiras vagas na bateria que ficou para abrir o sábado nas ondas de Punta Rocas, em frente ao Centro de Alto Rendimento (CAR) de Lima. A terceira etapa seguida da temporada 2023/2024 da World Surf League (WSL) South America, pode ser assistida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A sexta-feira começou com as quatro baterias restantes da segunda fase Junior masculina. O brasileiro Heitor Mueller, abriu o dia com um show de surfe nas ondas poderosas de Punta Rocas. Ele venceu a bateria por 15,57 pontos, somando notas 8,00 e 7,57. Estas marcas só foram batidas na terceira fase do QS 1000 masculino, pelo peruano Alonso Correa, que totalizou 16,00 pontos com notas 8,17 e 7,83, na sua estreia na segunda edição do Punta Rocas Open Pro no Peru.

Alonso Correa - WSL / Mino Swayne

"Estou muito feliz, porque fiz uma bateria quase perfeita. As ondas estão difíceis, mas é mais um dia perfeito em Punta Rocas", disse Alonso Correa, que lidera o ranking regional da WSL South America, com a vitória na primeira etapa da temporada 2023/2024 em Galápagos, no Equador. "Esse campeonato em Punta Rocas é incrível para nós. Treinamos bastante aqui, conhecemos bem essa onda, então é uma grande oportunidade para todos os peruanos fazerem um bom resultado. Esse é o objetivo, mas é preciso seguir bateria por bateria, com uma boa estratégia para ir avançando".

Alonso Correa estreou logo após a primeira apresentação na temporada do primeiro peruano a conquistar o título de campeão sul-americano da WSL South America, Miguel Tudela. Ele estava se recuperando de contusão e volta a competir no campeonato que ele venceu no ano passado. A vitória no Punta Rocas Open Pro 2022 confirmou o primeiro título sul-americano invicto da história, com Miguel ganhando todas as cinco etapas que participou no ano passado. O também peruano Manuel Robles acabou vencendo a bateria, mas Miguel Tudela avançou em segundo lugar.

Heitor Mueller - WSL / Mino Swayne

Os 16 classificados nas 8 baterias do QS 1000 masculino que fecharam a sexta-feira, vão abrir o sábado disputando vagas para as quartas de final. Alonso Correa entra na primeira bateria do dia, com o brasileiro Heitor Mueller que ele bateu os recordes nas ondas de Punta Rocas, além dos peruanos Gabriel Arturo Vargas e Manuel Robles. Miguel Tudela está no confronto seguinte, com o peruano Joaquin del Castillo e dois brasileiros, Rodrigo Saldanha e Fabricio Rocha.

Na terceira bateria, o campeão na final Junior do Punta Rocas Open Pro no ano passado, Ryan Kainalo, tenta classificação para as quartas de final do QS 1000 contra o também brasileiro Gabriel Klaussner, o venezuelano Francisco Bellorin e o peruano Juninho Urcia. E as duas últimas vagas serão disputadas por surfistas de quatro países, o brasileiro Caio Costa, o chileno Roberto Araki, o argentino Nicolas Hermida e o peruano Jhonny Guerrero.

Daniella Rosas - WSL / Mino Swayne

QS 1000 FEMININO - No QS 1000 feminino, iniciado na sexta-feira, Daniella Rosas estreou com vitória na primeira bateria do Punta Rocas Open Pro. A peruana agora vai abrir as quartas de final com a brasileira Sophia Medina, que ganhou o título sul-americano da WSL South America, antes da peruana conquistar o tricampeonato na temporada 2022/2023. Mais dois duelos entre Peru e Brasil foram formados com os resultados da primeira fase.

A segunda quarta de final será entre a peruana Kalea Gervasi e Luara Mandelli. Na terceira, a atual líder do ranking sul-americano, Arena Rodriguez Vargas, que vem de vitória no QS 1000 da Argentina, vai enfrentar a brasileira defensora do título de campeã em Punta Rocas, Laura Raupp. E duas peruanas vão disputar a última vaga para as semifinais, Sol Aguirre e Brianna Barthelmess. Cinco surfistas destas baterias, também se classificaram para as quartas de final da categoria Junior.

Sophia Medina - WSL / Mino Swayne

JUNIOR SUB-20 - A tetracampeã sul-americana Sub-20, Sol Aguirre, está na primeira com Sophia Medina. São mais três confrontos diretos entre Peru e Brasil, com a diferença que o último será verde-amarelo e não peruano como no QS 1000. Na segunda bateria, a peruana Arena Rodriguez Vargas enfrenta Sophia Gonçalves. Na terceira, tem a brasileira Laura Raupp contra Sofia Artieda. E o duelo brasileiro entre Isabelle Nalu e Luara Mandelli, fecha as quartas de final da categoria Junior feminina.

Na masculina, só deu Brasil na briga pelas oito vagas na sexta-feira. O defensor do título Junior do Punta Rocas Open Pro, Ryan Kainalo, abre as quartas de final com Samuel Joquinha. Na segunda bateria, estão Cauet Frazão e Fabricio Rocha. Na terceira, tem Heitor Mueller contra Renan Rodrigues. E o último semifinalista sairá do confronto entre Rodrigo Saldanha e Caio Costa. Os oito brasileiros eliminaram os últimos surfistas do Peru, da Argentina e do Chile na terceira fase.

PRÓXIMAS BATERIAS DO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

QUARTA FASE DO QS 1000 MASCULINO - 1.o e 2.o=Quartas de Final:

------3.o=9.o lugar (350 pontos) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: Alonso Correa (PER), Heitor Mueller (BRA), Gabriel Arturo Vargas (PER), Manuel Robles (PER)

2.a: Miguel Tudela (PER), Joaquin del Castillo (PER), Rodrigo Saldanha (BRA), Fabricio Rocha (BRA)

3.a: Ryan Kainalo (BRA), Gabriel Klaussner (BRA), Francisco Bellorin (VNZ), Juninho Urcia (PER)

4.a: Roberto Araki (CHL), Caio Costa (BRA), Nicolas Hermida (ARG), Jhonny Guerrero (PER)

QUARTAS DE FINAL DO QS 1000 FEMININO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Daniella Rosas (PER) x Sophia Medina (BRA)

2.a: Kalea Gervasi (PER) x Luara Mandelli (BRA)

3.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) x Laura Raupp (BRA)

4.a: Sol Aguirre (PER) x Brianna Barthelmess (PER)

QUARTAS DE FINAL JUNIOR MASCULINO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) x Samuel Joquinha (BRA)

2.a: Cauet Frazão (BRA) x Fabricio Rocha (BRA)

3.a: Heitor Mueller (BRA) x Renan Rodrigues (BRA)

4.a: Rodrigo Saldanha (BRA) x Caio Costa (BRA)

QUARTAS DE FINAL JUNIOR FEMININO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Sol Aguirre (PER) x Sophia Medina (BRA)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) x Sophia Gonçalves (BRA)

3.a: Laura Raupp (BRA) x Sofia Artieda (PER)

4.a: Isabelle Nalu (BRA) x Luara Mandelli (BRA)

RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA NO PUNTA ROCAS OPEN PRO:

PRIMEIRA FASE DO QS 1000 FEMININO - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts):

1.a: 1-Daniella Rosas (PER), 2-Kalea Gervasi (PER), 3-Sophia Gonçalves (BRA), 4-Maria Allebring (SUE)

2.a: 1-Luara Mandelli (BRA), 2-Sophia Medina (BRA), 3-Isabelle Nalu (BRA), 4-Camila Sanday (PER)

3.a: 1-Arena Rodriguez Vargas (PER), 2-Brianna Barthelmess (PER), 3-Genesis Garcia (ECU), 4-Yasmin Dias (BRA)

4.a: 1-Sol Aguirre (PER), 2-Laura Raupp (BRA), 3-Vera Jarisz (ARG), 4-Sofia Artieda (PER)

TERCEIRA FASE DO QS 1000 MASCULINO - entrada dos 16 cabeças de chave:

------3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pts)

1.a: 1-Manuel Robles (PER), 2-Miguel Tudela (PER), 3-Rayan Fadul (BRA), 4-Francisco Cosoleto (ARG)

2.a: 1-Alonso Correa (PER), 2-Rodrigo Saldanha (BRA), 3-Mateo Christodulu (PER), 4-Kainan Meira (BRA)

3.a: 1-Fabricio Rocha (BRA), 2-Gabriel Arturo Vargas (PER), 3-Tomas Tudela (PER), 4-Jefferson M. Aguirre (PER) 4.a: 1-Joaquin del Castillo (PER), 2-Heitor Mueller (BRA), 3-Cauet Frazão (BRA), 4-Noah de Col (PER)

5.a: 1-Ryan Kainalo (BRA), 2-Nicolas Hermida (ARG), 3-Tomas Goransky (ARG), 4-Takeshi Oyama (BRA)

6.a: 1-Francisco Bellorin (VEN), 2-Jhonny Guerrero (PER), 3-Philippe Neves (BRA), 4-Patrick Plachi (BRA)

7.a: 1-Caio Costa (BRA), 2-Juninho Urcia (PER), 3-Cristobal de Col (PER), 4-Ryan Coelho (BRA)

8.a: 1-Roberto Araki (CHL), 2-Gabriel Klaussner (BRA), 3-Noel de la Torre (CHL), 4-Lucas Ribas (BRA)

SEGUNDA FASE JUNIOR - 3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts):

5.a: 1-Heitor Mueller (BRA), 2-Bastian Pierce (PER), 3-Guilherme Carvalho (BRA), 4-Marcell Neves (BRA)

6.a: 1-Rodrigo Saldanha (BRA), 2-Tomas Goransky (ARG), 3-Kainan Meira (BRA), 4-Rayan Fadul (BRA)

7.a: 1-Renan Rodrigues (BRA), 2-João Artur A. Holanda (BRA), 3-Leon de la Torre (CHL), 4-Kailani Vincensini (PER)

8.a: 1-Caio Costa (BRA), 2-Nazareno Pereyra (ARG), 3-Igor Shibata (BRA), 4-Luis Henrique Araujo (BRA)

TERCEIRA FASE JUNIOR - 1.o e 2.o=Quartas de Final:

------3.o=9.o lugar (350 pontos) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: 1-Ryan Kainalo (BRA), 2-Cauet Frazão (BRA), 3-Philippe Neves (BRA), 4-Lucas Ribas (BRA)

2.a: 1-Fabricio Rocha (BRA), 2-Samuel Joquinha (BRA), 3-Alejandro Bernales (PER), 4-Noel de la Torre (CHL)

3.a: 1-Heitor Mueller (BRA), 2-Rodrigo Saldanha (BRA), 3-Nazareno Pereyra (ARG), 4-João Artur A. Holanda (BRA)

4.a: 1-Caio Costa (BRA), 2-Renan Rodrigues (BRA), 3-Tomas Goransky (ARG), 4-Bastian Pierce (PER)

PRIMEIRA FASE JUNIOR FEMININA - 1.a e 2.a=Quartas de Final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: 1-Sol Aguirre (PER), 2-Sophia Gonçalves (BRA), 3-Vera Jarisz (ARG)

2.a: 1-Arena Rodriguez Vargas (PER), 2-Sophia Medina (BRA), 3-Camila Sanday (PER), 4-Yasmin Dias (BRA)

3.a: 1-Sofia Artieda (PER), 2-Luara Mandelli (BRA), 3-Genesis Garcia (ECU), 4-Kalea Gervasi (PER)

4.a: 1-Isabelle Nalu (BRA), 2-Laura Raupp (BRA), 3-Brianna Barthelmess (PER), 4-Aissa Chuman (PER)