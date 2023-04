Saquarema Surf Festival dá a largada na categoria Pro Junior Sub-20 na quinta-feira

Após três dias só com baterias do QS 5000 na Praia de Itaúna, na quinta-feira o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema deu a largada na categoria Pro Junior Sub-20 na Capital Nacional do Surf. A catarinense Isabelle Nalu estreou com vitória e já assumiu a liderança no ranking Junior da WSL South America. A também catarinense Tainá Hinckel e o paulista Murillo Coura, fizeram os maiores somatórios da categoria para surfistas com até 20 anos de idade. Já o maior destaque foi o paraibano José Francisco, que fez os recordes do dia - nota 8,33 e 15,33 pontos - nas baterias do QS 5000, que está abrindo o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 na Praia de Itaúna.

Nesta sexta-feira, será a vez do Longboard ser iniciado na Capital Nacional do Surf. A terceira edição do Saquarema Surf Festival vai fechar o ranking da temporada 2022/2023 da WSL South America, decidindo os títulos sul-americanos e as classificações para o Circuito Mundial da World Surf League. A grande atração da modalidade praticada nos pranchões, é a participação do bicampeão mundial Phil Rajzman, que busca uma primeira vitória na Praia de Itaúna. O Longboard vai abrir a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e TikTok da WSL Brasil.

Será um dia de Longboard e de categoria Pro Junior novamente, com a estreia dos 16 cabeças de chave na terceira fase. Na quinta-feira foram realizadas duas rodadas, para definir os 16 adversários dos surfistas mais bem colocados no ranking da WSL South America. Entre os cabeças de chave, estão o bicampeão sul-americano e bicampeão do Saquarema Surf Festival em 2021 e 2022, Cauã Costa, e Ryan Kainalo, que venceu a primeira etapa no Peru e lidera o ranking de 2023.

Murillo Coura venceu duas baterias com as maiores pontuações do Pro Junior - WSL / Daniel Smorigo

No primeiro dia, quem se destacou foi o paulista Murillo Coura, que venceu duas baterias com os maiores somatórios do Pro Junior masculino. Na primeira fase, conseguiu nota 7,0 na sua melhor onda e totalizou 12,00 pontos. Na segunda fase, o catarinense Luiz Mendes igualou essa nota 7 e os 12 pontos. Mas, Murillo Coura voltou a fazer o maior somatório, atingindo 12,76 pontos com a nota 6,83 da sua melhor onda surfada na penúltima bateria masculina do dia.

"As notas estavam demorando um pouco para serem divulgadas, então só fiquei pensando em surfar, construir minha bateria", disse Murillo Coura. "Eu comecei dando um aéreo, aí sabia que ia vir uma nota boa. Depois consegui encaixar as manobras numa direita, que rendeu o 6,83 e estou feliz por ter avançado. A bateria foi difícil e no final fui pra cima do Kayan (Medeiros), para marcar ele, porque ele tinha um 7,33 e sabia do seu potencial para me passar. Aí já colei nele e deu tudo certo".

DEFENDENDO O TÍTULO - A categoria feminina começou em seguida, com a primeira fase já definindo as quartas de final do Saquarema Surf Festival. E começou com a campeã da categoria Junior no ano passado, Laura Raupp, estreando logo na primeira bateria. A catarinense bateu um recorde histórico na terça-feira, fazendo o maior somatório feminino nos 3 anos do evento realizado em memória a Leo Neves. Só que acabou sendo eliminada do QS 5000 na quarta-feira, então toda a sua concentração está agora voltada para conseguir o bicampeonato Junior na Praia de Itaúna.

Laura Raupp vai em busca do bicampeonato Junior em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

"É errando que a gente aprende né. Eu cometi vários erros na bateria do QS, fiquei bem chateada, frustrada, mas é bom para aprender e agora vou focar na Junior, que é a minha categoria", disse Laura Raupp. "O mar está bem difícil hoje (quinta-feira), não entrou quase nada de ondas boas, mas consegui achar umas pra fazer a junção. Está até parecido com Floripa nos dias de verão, então estou bem acostumada a surfar nesse tipo de onda e feliz por ter avançado pra próxima fase".

LIDER DO RANKING - Duas baterias depois, outra catarinense, Isabelle Nalu, também estreou com vitória e já vai passar a defender no Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, a liderança no ranking Junior Sub-20 da WSL South America. Belinha ficou em segundo lugar na final da primeira etapa no Peru e já ultrapassou a campeã, Sol Aguirre, com a classificação para as quartas de final. Outra peruana, Sofia Artieda, avançou junto com ela, eliminando a paulista Yasmin Neves.

"O mar está bem difícil, bastante vento, ondas pequenas, mas eu consegui avançar em primeiro lugar, então estou superfeliz. Tomara que a próxima fase tenha mais ondas, para eu poder mostrar o meu surfe", disse Isabelle Nalu, que falou sobre a liderança no ranking Junior, que vai classificar duas surfistas para o Mundial Junior da WSL. "A minha meta é chegar na final desse campeonato, para continuar na frente do ranking e quero ganhar o título aqui, então vamos com tudo".

Isabelle Nalu vai começar a defender a liderança do ranking sul-americano Junior - WSL / Daniel Smorigo

RECORDE DO PRO JUNIOR - Entre as meninas que estrearam na categoria Junior do Saquarema Surf Festival, a melhor apresentação foi de outra catarinense, Tainá Hinckel. A surfista da Guarda do Embaú já tem dois títulos de campeã sul-americana Pro Junior da WSL South America e achou boas direitas para atacar forte, com suas manobras de frontside jogando água pra cima. Tainá fez o maior somatório da categoria Sub-20 masculina e feminina, 13,77 pontos, com notas 7,10 e 6,67.

"O mar está bem difícil, mas mantive a calma o tempo inteiro e nessa bateria consegui achar umas ondas legais, suficientes para mostrar um pouco do meu surfe", disse Tainá Hinckel. "Estou amarradona por ter passado com duas notas legais. Eu só quero surfar bem, me divertir, fazer minhas ondas certas e é isso aí, fazer o meu melhor é o que importa. Quero agradecer todo mundo que me apoia, minha família, meu namorado, todos que torcem por mim e vamo que vamo".

Tainá Hinckel fez o maior somatório da categoria Junior na quinta-feira - WSL / Daniel Smorigo

MELHOR DO DIA - Já o grande destaque do dia foi o paraibano José Francisco, que há muitos anos reside em Florianópolis (SC). Fininho, como é conhecido, competiu na terceira bateria a entrar no mar na quinta-feira, a penúltima da quarta fase do QS 5000 masculino. Ele usou os aéreos para derrotar um dos favoritos ao título do Saquarema Surf Festival, Mateus Herdy. José Francisco fez os recordes do dia, totalizando 15,33 pontos com as notas 8,33 e 7,00 dos seus aéreos na Praia de Itaúna. Mateus passou em segundo, eliminando Samuel Igo e Kaue Germano.

"Era uma bateria forte, com o Mateus Herdy, que deu show ontem aqui fazendo altos aéreos, o Samuel Igo surfando muito, o Kaue Germano também, então com esse nível, já tem que entrar pensando em fazer high-score (notas altas)", disse José Francisco. "Hoje o vento mudou pra Sul/Sudoeste, as esquerdas encaixaram melhor na bancada e aí fui pros aéreos. É uma manobra que sempre treino, é difícil de eu errar, então confiei no meu potencial e mandei ver mesmo".

José Francisco fez a melhor apresentação da quinta-feira na Praia de Itaúna - WSL / Heusi Action

Na primeira bateria do dia, o filho do homenageado Leo Neves, Valentin Neves, ganhou uma disputa com o também saquaremense Daniel Templar, para se classificar em segundo lugar no confronto vencido pelo potiguar Mateus Sena. Já Raoni Monteiro, grande amigo do Leo Neves, foi barrado pelo paulista Alex Ribeiro e pelo catarinense Heitor Mueller, que na quarta-feira ganhou a maior nota - 9,27 - desta terceira edição do Saquarema Surf Festival nas ondas do Maracanã do surfe brasileiro.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas masculinas e femininas do Qualifying Series, Pro Junior Sub-20 e Longboard. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento patrocinado pelo Banco do Brasil e G-Shock, com apoio de Garytos, New Era, Cerveja Enseada. As mídias oficiais são o Ricosurf, Flamboiar e Rádio Saquarema Surf Rock, previsão oficial do Surfguru e parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), Associação de Surf de Saquarema, Blue Flag, Blue Birds e Pró Criança Cardíaca. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e também pelo TikTok da WSL Brasil.

SOBRE A 213 SPORTS - Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.

CLIQUE AQUI PARA VER MAIS FOTOS DO DIA